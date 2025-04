1. Skakanie na skakance

Ten rodzaj sportu jest nie tylko tani, ale i nie wymaga od ciebie specjalnych poświęceń. Dlaczego? Bo możesz skakać niemal wszędzie! W tym wypadku odpadają wymówki takie, jak: "oj, pada deszcz...", "nie chcę mi się iść na siłownię", czy "nie mam czasu". W trakcie skakania trenujesz wszystkie mięśnie, podkręcasz tętno i spalasz ogrom kalorii. Dlatego ro roboty kochane, do roboty!

2. Squady

Jeśli zdarzyło ci się chodzić na fitness na pewno wiesz, o którym ćwiczeniu mowa. Otóż w squadach chodzi o to, by robić raz po raz głębokie przysiady. Pupę wysuwamy tak, jak do siadu na krześle i pilnujemy, by nasze kolana nie wyszły poza obręb stóp. W trakcie wykonywania serii spalamy mnóstwo kalorii, rzeźbimy mięśnie pupy i nóg, a także zwiększamy swoją siłę. Same korzyści!

3. Pompki

Niestety wiele z nas nie potrafi wykonać nawet jednej pompki, a co dopiero mówić o całej serii! Warto jednak próbować i trenować ciało w tym kierunku. Dlaczego? Bowiem w trakcie robienia pompek wzmacniamy kręgosłup, a także angażujemy do ruchu mięśnie, których na co dzień nie używamy. W związku z tym, że ćwiczenie to kwalifikujemy do kategorii "dla zaawansowanych" jedno jest pewne - w trakcie jego wykonywania spalamy masę kalorii.

4. Wypad z pogłębieniem

Pewnie nie lubisz tego ćwiczenia? Tak, tak - tak to zwykle bywa, gdy wykonanie go przysparza problemów. Wypady z pogłębieniem są ogromnym wyzwaniem dla wytrzymałości mięśni nóg i jednocześnie doskonale je rzeźbią. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Otóż noga, na którą właśnie ćwiczysz musi udźwignąć ciężar twojego całego ciała - a przecież do tej pory twoja masa była rozkładana na obie.

5. Pływanie

Tol najlepsza propozycja dla tych, którzy mają problem ze stawami, mają sporą nadwagę lub po prostu nie lubią się... pocić! W trakcie pływania odciążamy całe ciało, ale i spalamy mnóstwo kalorii. Do tego - by utrzymać się na powierzchni wody - uruchamiamy głębokie partie mięśni. Doskonałe połączenie przyjemnego z pożytecznym!

6. Bieganie

Bieganie to najlepszy trening kardio, jaki tylko możesz sobie wyobrazić. W jego trakcie spalasz bardzo dużo kalorii, a także wraz z potem wydalasz z organizmu toksyny nagromadzone na skutek stosowania złej diety. Rzeźbi, wysmukla, wzmacnia. Ideał!

7. Jazda na rowerze

Choć dla wielu to nie dziedzina sportu, a po prostu hobby, korzyści płynące z regularnej jazdy na rowerze są nieocenione. Spalanie kalorii i zmniejszenie obwodów ciała to tylko skutek uboczny aktywnej formy spędzania wolnego czasu na powietrzu.Zatem... w drogę!

