Ćwiczenia na podbródek nie dokonają cudu. Owszem, pomogą, jeśli problem wynika z osłabienia mięśni i złej postawy. W takiej sytuacji wystarczą regularne ćwiczenia podobne do jogi twarzy i 3 proste ćwiczenia korekcyjne na plecy i szyję. Gimnastykę twarzy najlepiej codziennie wykonywać przed lustrem. Natomiast ćwiczenia poprawiające postawę warto robić co drugi dzień i wykonywać dużo powtórzeń, aby zwiększyć wytrzymałość mięśni i „namówić” je do utrzymywania prawidłowej postawy na co dzień.

Oto 4 ćwiczenia mięśni twarzy, które pomagają "podciągnąć" drugi podbródek. Jeśli mają pomóc, trzeba robić je regularnie i dokładnie.

Ćwiczenie na drugi podbródek: Patrz do góry

Odchyl głowę do tyłu. Układaj usta jak do pocałunku i wysuwaj je do przodu, jednocześnie przyciskając język do tylnej części podniebienia. Zrób 3 serie po 40 razy.

fot. Ćwiczenie na podbródek z odchyloną głową/ iStock by Getty Images, juliawhite

Ćwiczenie na podbródek nr 2: Ruszaj językiem

Połóż dłoń na szyi (kilka centymetrów poniżej szczęki).Następnie przesuwaj język w tył jamy ustnej - ruch mięśni powinnaś czuć pod palcami. Powtórz ćwiczenie w 3 seriach po 15 razy.

fot. Ćwiczenie podbródka ruchami języka/ iStock by Getty Images/ juliawhite

Ćwiczenie na podbródek nr 3: Wyciągaj język

Wyciągnij język i połóż go na brodzie. Następnie ruchem pulsującym przemieszczaj go najdalej, jak tylko możesz. Powtórz ćwiczenie w 3 seriach po 10 razy.

fot. Wysuwanie języka na ćwiczenie podbródka/ iStock by Getty Images, juliawhite

Ćwiczenie na podbródek nr 4: Napinaj mięśnie warg

Ułóż usta, jakbyś chciała komuś dać całusa. Następnie zaciśnij usta w wąską, prostą linię. Powtórz w 3 seriach po 10 razy.

fot. Zaciskanie ust na ćwiczenie podbródka/ iStock by Getty Images, juliawhite

Postawa ma olbrzymi wpływ na wygląd szyi i podbródka. Niewłaściwe ustawienie głowy, szyi i barków może osłabiać mięśnie tych okolic, co prowadzi do wiotkości tkanek, zwiększając widoczność drugiego podbródka.

Błędy w postawie sprzyjające powstawaniu drugiego podbródka to:

wysunięta głowa do przodu,

opuszczona głowa,

zgarbione plecy,

wysunięte w przód barki,

zrotowane ramiona do wewnątrz.

Wiele z tych błędów powstaje w wyniku nieprawidłowych nawyków – siedzenia w nieprawidłowej pozycji, spania na za dużej poduszce, częstego korzystania ze smartfona czy tabletu, nieprawidłowa postaw podczas chodu. Dobra wiadomość jest taka, że ćwiczeniami można poprawić postawę i korygować ustawienie głowy, barków, pleców i ramion.

Oto kilka podstawowych ćwiczeń na drugi podbródek, choć tak naprawdę pomagają poprawić postawę, co zmniejsza widoczność drugiego podbródka. Połączenie ich z ćwiczeniami na drugi podbródek, które proponujemy wyżej, to najlepsza nieinwazyjna strategia walki z drugim podbródkiem, który wynika z osłabienia mięśni, wiotkości skóry i złej postawy. Dodaj do nich ćwiczenia na proste plecy, ćwiczenia pośladki i ćwiczenia na brzuch, a kompleksowo poprawisz postawę.

Ćwiczenia na podbródek: Retrakcja barków

Połóż się na macie na brzuchu. Spleć palce dłoni na potylicy, a nos trzymaj kilka centymetrów nad matą. Łokcie na macie. Pracując mocno mięśniami w okolicy łopatek, unieś jak najwyżej łokcie i jak najmocniej zbliż łopatki do kręgosłupa. Utrzymaj pozycję 2-3 sekundy i opuść łokcie na matę. Wykonaj 20-30 powtórzeń. Odpocznij ok. 30 sekund i całość powtórz jeszcze 2-4 razy.

fot. Ćwiczenia na podbródek: Retrakcja barków/ Adobe Stock, fizkes

Ćwiczenia na podbródek: Derotowanie ramion

Weź do rąk niezbyt taśmę elastyczną, która nie stawia dużego poru. Stań lub usiądź. Zegnij łokcie do kąta prostego i przyciśnij je do talii. Przedramiona ustawione równolegle jedno do drugiego. W tej pozycji taśma powinna być minimalnie napięta. Wyprostuj plecy i ściągnij łopatki w dół pleców i do kręgosłupa. Trzymając łokcie cały czas blisko talii, rozciągnij taśmę, obracając ramiona na zewnątrz. Utrzymaj napięcie 2 sekundy i powoli wróć do pozycji wyjściowej. Zrób 15-20 powtórzeń, odpocznij ok. 30 sekund i powtórz całość jeszcze 2-3 razy.

fot. Ćwiczenia na podbródek: Derotowanie ramion/ Adobe Stock, Антон Ильченко

Ćwiczenia na podbródek: Cofanie głowy przy ścianie

Stań tyłem do ściany i zbliż się do niej, aby oprzeć o nią pięty, pośladki i plecy. Stojąc swobodnie sprawdź, czy tył głowy też dotyka do ściany? Nie? Właśnie to trzeba skorygować. Kontakt ze ścianą powinny mieć pięty, pośladki, plecy na wysokości łopatek i tył głowy. Skoryguj postawę, tak, aby uzyskać trzy punkty oparcia: pięty, pośladki i plecy. Następnie wyprostuj się, wyciągnij w górę i cofnij głowę, aby dotknąć jej tyłem do ściany. Naciśnij lekko głową na ścianę. Utrzymaj nacisk 2-3 sekundy i rozluźnij szyję. Wykonaj 15-20 powtórzeń cofania głowy i naciskania na ścianę. Odpocznij 30 sekund i całość powtórz jeszcze 2-3 razy.

fot. Ćwiczenia na podbródek: Cofanie głowy przy ścianie/ Adobe Stock, ayun

Mewing inne ćwiczenia twarzy i szyi są popularne w mediach społecznościowych, ale nie ma twardych dowodów na ich skuteczność w redukcji drugiego podbródka. Większość badań dotyczących ćwiczeń twarzy koncentruje się na poprawie napięcia mięśni i ogólnego wyglądu skóry, a nie na redukcji tkanki tłuszczowej, która także może być przyczyna powstawania drugiego podbródka.

Badania sugerują, że regularne ćwiczenia twarzy mogą poprawić napięcie mięśniowe i elastyczność skóry. W badaniu z 2018 roku opublikowanym w JAMA Dermatology stwierdzono, że ćwiczenia twarzy mogą poprawić wygląd twarzy u kobiet w średnim wieku. Jednak badanie to dotyczyło głównie poprawy owalu twarzy, a nie bezpośredniej redukcji drugiego podbródka.

Nie ma obecnie solidnych dowodów naukowych na to, że mewing redukuje tkankę tłuszczową lub eliminuje drugi podbródek. Może jednak wspierać poprawę postawy i wzmacniać mięśnie podniebienia, co może mieć niewielki wpływ na wygląd twarzy i podbródka.

Jeśli nie ćwiczenia na drugi podbródek to co?

Same ćwiczenia mogą nie wystarczyć do redukcji drugiego podbródka. Najlepiej działać kompleksowo, uwzględniając, skąd się wziął ten problem. Oto co może pomóc:

Kontrola masy ciała. Uzyskanie prawidłowej masy ciała poprzez zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną może zredukować ilość tkanki tłuszczowej w okolicy podbródka. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi i twarzy. Mogą poprawiać napięcie mięśni, ale nie zastąpią innych metod np. w przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej Zabiegi medyczne:

Kriolipoliza (np. CoolSculpting) - zabieg redukcji tkanki tłuszczowej za pomocą niskich temperatur.

(np. CoolSculpting) - zabieg redukcji tkanki tłuszczowej za pomocą niskich temperatur. Lipoliza iniekcyjna - wstrzykiwanie substancji rozpuszczających tłuszcz, takich jak kwas deoksycholowy.

- wstrzykiwanie substancji rozpuszczających tłuszcz, takich jak kwas deoksycholowy. Liposukcja - chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej.

- chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Ultradźwięki HIFU - nieinwazyjna metoda ujędrniania skóry i redukcji tkanki tłuszczowej.

Poprawa postawy. Unikanie garbienia się i wzmacnianie mięśni szyi i pleców może poprawić wygląd szyi i kształ podbródka.

fot. Skuteczność ćwiczeń na podbródek/ Adobe Stock, Serg Zastavkin

Drugi podbródek może powstawać na różnym tle:

Genetyka . Predyspozycje genetyczne mogą wpływać na lokalizację tkanki tłuszczowej i skłonność do gromadzenia się jej w okolicy podbródka.

. Predyspozycje genetyczne mogą wpływać na lokalizację tkanki tłuszczowej i skłonność do gromadzenia się jej w okolicy podbródka. Nadmiar tkanki tłuszczowej . Przyrost masy ciała może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w okolicy szyi i podbródka.

. Przyrost masy ciała może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w okolicy szyi i podbródka. Wiotka skóra . Utrata elastyczności skóry wraz z wiekiem może powodować jej obwisanie, co potrafi tworzyć drugi podbródek.

. Utrata elastyczności skóry wraz z wiekiem może powodować jej obwisanie, co potrafi tworzyć drugi podbródek. Zła postawa może osłabiać mięśnie i prowadzić do niekorzystnego ustawienia szyi, głowy i barków, co nasila widoczność podwójnego podbródka.

Jeśli nie przeszkadza ci jego obecność ze względów estetycznych, nie musisz pozbywać się podwójnego podbródka dla zdrowia.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 04.07.2014.

