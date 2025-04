Ćwicz 3 razy w tygodniu, a już po miesiącu będziesz z uśmiechem przeglądać się w lustrze. Nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu – zamiast hantli wystarczą dwie butelki wody.

1. Dociskanie dłoni

To świetne ćwiczenie, które można wykonywać zawsze i wszędzie. Stojąc w rozkroku złącz dłonie i mocno je dociskaj. Łokcie skieruj na zewnątrz i pamiętaj by trzymać je na wysokości klatki piersiowej. Nogi powinny być ugięte w kolanach i nie przekraczać linii palców natomiast stopy skieruj na zewnątrz. Cały czas napinaj mięśnie brzucha. Wykonuj 3 serie po 20 powtórzeń.

2. Pompki damskie

Opierając kolana na podłodze, rozstaw dłonie po obu stronach ręcznika lub maty i na zmianę opuszczaj i podnoś tułów nie dotykając podłogi. Pamiętaj o prostym kręgosłupie i nigdy nie wyginaj odcinka lędźwiowego – bo ćwiczenie nie przyniesie zamierzonych efektów a tylko niepotrzebnie obciąży kręgosłup. Zwróć też uwagę, aby dłonie były na wysokości barków a łokcie skierowane na zewnątrz. Wykonuj 3 serie po 8-10 powtórzeń.

3. Wyciskanie

Przyjmij wyjściową pozycję z ugiętymi kolanami, tzw. plie. Stań w rozkroku i ugnij kolana, kierując je na zewnątrz (dzięki temu pracują także uda i pośladki). Brzuch cały czas napięty. Trzymaj ciężarki nad biustem, wierzchem dłoni do góry. Mocno wyciskaj hantle przed siebie a następnie dociskaj do klatki piersiowej, zwracając szczególną uwagę na łokcie – powinny być cały czas na wysokości barków. Aby uzyskać lepsze rezultaty, prostując ręce kieruj dłonie do środka, a zginając – na zewnątrz. Rób 4 serie po 15 powtórzeń.

4. Krzyżowanie

Stojąc w pozycji wyjściowej, krzyżuj przed sobą prawie proste ręce (łokcie powinny być delikatnie zgięte aby nie robić tzw. „przeprostów”). Przez całą serię nie opuszczaj rąk poniżej barków. Mocno krzyżuj hantle przed sobą, niemal „miażdżąc” klatkę piersiową, a następnie szeroko odwódź ręce na zewnątrz. Wykonuj 4 serie po 15 powtórzeń.

5. Rozpiętki nad głową

Wykonaj plie i zatrzymaj się w dole. Brzuch cały czas napięty. Trzymając w dłoniach hantle (lub dwie butelki wody), spinaj mięśnie łącząc ręce nad głową. Łokcie lekko ugięte. Wyobraź sobie że masz nad sobą dużą piłkę, którą chciałabyś objąć. Rób 4 serie po 15 powtórzeń.

Pierwsze efekty powinny być widoczne już po 4 tygodniach. Pamiętaj, że mocne mięśnie klatki piersiowej nie tylko podtrzymują biust, lecz także chronią najważniejsze organy w naszym ciele – serce i płuca, dlatego tym bardziej warto nad nimi pracować.