Opis producenta: Tracy Anderson jest trenerką m.in. Madonny i Gwyneth Paltrow. Zestaw ten zawiera płytę i książkę, w której przedstawiony jest 30-dniowy plan ćwiczeń. Według ich autorki po 10 dniach mięśnie przyzwyczajają się do wysiłku i, aby dać im kolejny bodziec, należy urozmaicić trening. Metoda Tracy to kompleksowy zestaw treningowy, który pobudza do działania wszystkie grupy mięśni i sprawia, że ciało staje się smuklejsze. Płyta zawiera trening podzielony na 3 części, a dodatkowo dwa 10-minutowe programy cardio.