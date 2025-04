Na czym polegają ćwiczenia insanity?

Trening insanity to ćwiczenia, które musisz wykonywać cyklicznie przez okres 9 tygodni. Zdaniem wielu, którzy go ukończyli, to jeden z najcięższych zestawów ćwiczeń typu cardio. Dlaczego? Bowiem ćwiczysz przez 6 dni w tygodniu, a z dnia na dzień tempo treningu wzrasta.

Reklama

Insanity to typowy trening interwałowy, w którym cyklicznie po bardzo intensywny wysiłku przychodzi krótka chwila na odpoczynek. Każdy trening trwa ok. 40-50 minut.

Harmonogram ćwiczeń insanity

W przypadku treningu insanity kluczowe znaczenie ma codzienny trening, który po 4 tygodniach trwania zmienia się na tzw. recovery week (tydzień poświęcony regeneracji mięśni), by po jego upływie ponownie wrócić do treningów z poprzedniego miesiąca.

Ćwiczenia wykonujemy 6 razy w tygodniu. Na każdy dzień przypada troszkę inny zestaw, którego harmonogram możesz znaleźć zarówno w internecie, jak i na płycie poświęconej treningowi insanity.

Co musisz mieć, by zacząć ćwiczyć?

Przede wszystkim musisz być zdrowa - trening insanity angażuje wszystkie mięśnie ciała i może obciążyć stawy kolanowe. Do tego zainwestuj w wygodne obuwie, strój oraz matę do ćwiczeń. Chcesz ukończyć cały cykl? Najważniejsza jest motywacja do ćwiczeń!

Jakich efektów możesz się spodziewać?

Na wadze na pewno ubędzie ci kilka kilogramów, ale to nic w porównaniu do utraty centymetrów w obwodach. Jeśli w trakcie trwania cyklu utrzymasz odpowiednią dietę, możesz stracić nawet powyżej 10 cm w każdym miejscu (a szczególnie w okolicy bioder i brzucha)!

Zobacz, na czym w skrócie polegają ćwiczenia insanity



Dowiedz się więcej:

4 najlepsze ćwiczenia na szczupłe ramiona

Ponadczasowy trening callanetics

Reklama



7 ćwiczeń, które odmienia twoje ciało!