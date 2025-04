Kaloryczność cukinii wynosi zaledwie 17 kcal/100 g. Cukinia jest więc bardzo niskokaloryczna i dietetyczna. Jeśli nie dodasz do niej tuczących dodatków, nie musisz nawet zupełnie liczyć kcal cukinii. Uważaj na kalorie w smażonej i panierowanej cukinii.

Świeża cukinia kcal



Świeża cukinia ma równo 16,7 kcal w 100 g. Kaloryczność cukinii różni się nieznacznie w zależności od stopnia dojrzałości. Młode cukinie mają wyższą zawartość wody, więc też mniej kalorii. Starsze cukinie, zwane kabaczkami, mogą mieć o kilka kcal więcej.

Cukinia żółta i zielona mają tyle samo kalorii.

Duża dojrzała cukinia waży ok. 600 g i ma ok. 102 kcal.

Mini cukinia waży ok. 22 g i ma 4 kcal.

Plaster cukinii waży ok. 20 g i ma 3-4 kcal.

Duszona cukinia kcal



Kaloryczność duszonej cukinii jest niezmienna i taka sama, jak surowej. Zważ cukinię przed uduszeniem, przyjmij 17 kcal na każde 100 g, a następnie uduś cukinię. Zmieni się jej masa (może przyjąć soki z potrawy), ale kaloryczność pozostanie ta sama.

Grillowana cukinia kcal



Grillowane cukinie mogą mieć tyle samo kcal, co cukinie surowe, ale często marynata powiększa ich kaloryczność.

Najdokładniej policzysz kcal grillowanej cukinii, jeśli pokroisz ją i zważysz przed ugrillowaniem. Każde 100 g jadalnej części cukinii przed ugrillowaniem to 17 kcal. Jeśli grillujesz cukinię bez dodatków, zmniejsza się jej masa (paruje woda), ale zawartość kcal pozostaje bez zmian.

Jeśli grillowaną cukinię przygotowujesz z marynatą na bazie oleju lub oliwy, dolicz 90 kcal na każdą łyżkę (10 g) tłuszczu. W obliczeniach pomiń kalorie dodawane z ziołami, czosnkiem, przyprawami.

Smażona cukinia kcal



Smażona cukinia ma więcej kalorii, niż surowa cukinia. Kaloryczność smażonej cukinii zależy od ilości wykorzystanego oleju i ewentualnej panierki lub ciasta, w którym usmażysz cukinię. Musisz sama obliczyć, ile kcal ma twoja smażona cukinia.

Przyjmij następujące założenia:

Łyżka oleju do smażenia cukinii (10 g) to 90 kcal.

(10 g) to 90 kcal. Łyżka mąki do panierowania cukinii (15 g) to ok. 50 kcal.

(15 g) to ok. 50 kcal. Łyżka bułki tartej do panierowania cukinii (8 g) ma ok. 28 kcal.

Makaron z cukinii kcal

Makron z cukinii, to po prostu cukinia pokrojona w cienkie paski. 100 g makaronu z cukinii to dalej 17 kcal. Nie ma znaczenia, czy cukinia została ugotowana, czy jesz ją na surowo.

Placki z cukinii kcal



Kaloryczność placków z cukinii zależy od przepisu, jaki wykorzystasz.

Pieczone placki z cukinii z jajkiem i mąką orkiszową mają ok. 55 kcal w jednym placku, 220 kcal w porcji 4 placków.

W 100 g smażonych na niewielkiej ilości oleju placków z cukinii jest ok. 110 kcal.

Pasztet z cukinii kcal



Pasztet z cukinii ma ok. 100 kcal w 100 g, jeśli został przygotowany z dodatkiem innych warzyw, kaszy manny i mąki. Kaloryczność pasztetu z cukinii może się bardzo różnić w zależności od tego, jakie dodasz do niego dodatki. Możesz zrobić pasztet z cukinii o kaloryczności 50 kcal/100 g, ale bez trudu też taki o kaloryczności 300 kcal/100 g. Pamiętaj, że sam dodatek cukinii do pasztetu nie czyni go fit wyrobem.

Zupa krem z cukinii kcal



100 g zupy krem z cukinii ma ok. 50-70 kcal. Krem z cukinii będzie miał mniej kalorii, jeśli dodasz do niego bulion warzywny, mało tłuszczu i jogurt naturalny zamiast śmietany.

Krem z cukinii może być bardzo kaloryczny, jeśli podasz go z serem, cukinię usmażysz na dużej ilości oleju, a dodatkowo zaserwujesz go z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Cukinia w cieście naleśnikowym kcal



Kaloryczność cukinii w cieście naleśnikowym to w większości kaloryczność ciasta naleśnikowego i ewentualnego oleju, jeśli smażysz cukinię na głębokim tłuszczu.

Bardzo trudno podać dokładną kaloryczność cukinii w cieście naleśnikowym, bo zależy to od:

składu ciasta,

grubości warstwy panierki z ciasta naleśnikowego,

kształtu pokrojenia cukinii,

ilości i temperatury oleju wykorzystanego do usmażenia cukinii.

Przyjmij, że ciasto naleśnikowe potrzebne do przygotowania jednego średniego naleśnika waży 80 g i dostarcza ok. 170 kcal. Dolicz dodatkowo 90 kcal na każdą łyżkę oleju, którą zużyjesz do usmażenia cukinii w cieście.

Cukinia faszerowana mięsem mielonym kcal



Cukinia faszerowana mięsem mielonym ma ok. 80 kcal/ 100 g. Możesz przygotować faszerowaną cukinię o kaloryczności 50 kcal/100 g, albo 120 kcal/100 g. Niższa kaloryczność to cukinia nafaszerowana mielonym mięsem z indyka. Wyższa kaloryczność to mielone mięso wieprzowe lub wieprzowo-wołowe.

Pamiętaj, że znacząco zwiększasz kaloryczność faszerowanej cukinii, jeśli posypujesz ją dodatkowo serem żółtym lub pleśniowym.

Leczo z cukinią kcal



Wegetariańskie leczo z cukinią, papryką i pomidorami ma ok. 50 kcal/100 g. Kaloryczność potrawy podbija dodatek oleju i oliwy z oliwek. Same warzywa i sos pomidorowy są bardzo niskokaloryczne.

Smażona cukinia w panierce kcal



Cukinia smażona w panierce jest mniej kaloryczna niż smażone w panierce ziemniaki, ale nie można już takiej potrawy uznać za dietetyczną. Panierka pochłania podczas smażenia dużo tłuszczu i powoduje, że cukinia dostarcza sporo kalorii.

Panierowana smażona cukinia, na której przygotowanie zużyto:

200 g cukinii,

100 ml oleju,

jajko,

40 g mąki,

40 g bułki tartej,

to posiłek, który dostarcza aż 1000 kcal!

Cukinia jest wręcz skarbem wszystkich diet redukcyjnych. Cukinia jako warzywo sama w sobie jest bardzo niskokaloryczna i dietetyczna. Wiele sposobów przygotowania cukinii bardzo podbija jednak jej kaloryczność. Cukinia to warzywo, które łatwo wchłania soki i tłuszcz. Dietetyczne potrawy z cukinii to np. leczo z cukinią, cukinia faszerowana mięsem z indyka, lub lekki makaron cukiniowy.

Mniej dietetyczne, a wręcz tuczące potrawy z cukinii to: smażona cukinia, cukinia w cieście naleśnikowym, cukiniowe frytki smażone na głębokim oleju.

Dodawaj do cukinii lekkie dodatki, a doskonale wykorzystasz jej potencjał odchudzający. Nie martw się tym, że samo warzywo cię utuczy. Gwarantujemy, że nie przytyjesz od jedzenia cukinii.

