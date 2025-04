Doczekaliśmy się rzeczywistości, w której więcej osób umiera na skutek otyłości niż przez niedowagę. Ofiarą zbyt dużej masy ciała i chorób z tym związanych pada prawie 3,4 miliona dorosłych rocznie. Dowiedz się, jakiego typu produkty ponoszą odpowiedzialność za tę sytuację!

Dlaczego właściwie tyjemy?

Wiele osób winę za otyłość zrzuca często na efekty uboczne chorób, przyjmowane leki, stres, zaburzenia nastrojów oraz depresję, czy geny. Szacuje się, że predyspozycje genetyczne mogą stanowić 25-40% przyczyn tycia. Ale geny wcale nie decydują o tym, czy będziemy cierpieć na otyłość!

Badania Harvardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego pokazują, że mutacje genów mogą przyczyniać się do otyłości, ale jej nie powodują. Powodem problemów z wagą jest bowiem spożywanie zbyt dużej wartości odżywczej w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Co to oznacza? Oznacza to, że nawet jeśli jesteśmy obciążeni genetycznie, dzięki diecie i aktywności fizycznej nie doprowadzimy do pojawienia się nadwagi.

Wniosek: To nieprawidłowe odżywianie i brak ruchu jest przyczyną nadwagi prawie 1,5 miliarda osób na świecie.

Co jest gorsze: tłuszcz czy cukier?

Jak pokazują najnowsze badania, głównym sprzymierzeńcem otyłości wcale nie jest tłuszcz, ale...

... wszechobecny cukier!

Dietetycy wyczulili nas na dietę niskotłuszczową. W kuchniach zmniejszyliśmy zużycie tłuszczu, zwierzęce zastąpiliśmy roślinnymi. Przemysł spożywczy też zareagował: wypuścił produkty o obniżonej zawartości tłuszczu.

Dziś cukier jest dodawany do większości produktów, bo poprawia ich smak i zapach.Cukier w gotowych produktach jest trudny do kontrolowania – nawet nie wiemy, w którym momencie przekraczamy dozwoloną, maksymalną dzienną dawkę.

Dlaczego cukier jest tak wielkim zagrożeniem?

Liczne badania potwierdzają, że cukier uzależnia. Nasz mózg odczuwa przyjemność z jedzenia, zwłaszcza z jedzenia słodyczy. Niestety ta przyjemność zamienia się po czasie w zbędne kilogramy. Jedynym ratunkiem jest sprawdzanie na opakowaniach zawartości cukru, jak i stosowanie jego zamienników.

napisane na podstawie informacji prasowej Stewiarnia.pl