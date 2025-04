1. Jego intensywność zwiększa wydzielanie endorfin

Crossfit to trening bazujący na dużej liczbie powtórzeń i wykorzystaniu ciężaru swojego ciała. Wymaga wytrzymałości i przyzwoitej kondycji. Ćwiczenia nastawione są na maksimum wysiłku w krótkim czasie. Taki trening trwa maksymalnie godzinę, najczęściej oscyluje w granicach 30-40 minut. A w związku z tym, że jest szalenie intensywny, w krótkim czasie poprawia samopoczucie i generuje wydzielanie hormonów szczęścia.

2. Jest bardzo skuteczny

Duża intensywność = efekty. Ćwiczenia spalają ogrom kcal, a każdy pojedynczy trening to wyzwanie nawet dla zaawansowanej osoby. W crossficie nie ma czasu na odpoczynek. Ale dzięki temu szybko tracisz kilogramy i rzeźbisz ciało. I - co najważniejsze - robisz to równomiernie.

3. Uzależnia od aktywności

Im większy wysiłek, tym większą satysfakcję odczujemy po jego zakończeniu. Oprócz bardziej atrakcyjnej sylwetki, pozbywamy się codziennego stresu. Trening wzmacnia nie tylko mięśnie, ale też charakter. Regularny wysiłek wymaga poukładania sobie planu dnia i lepszej organizacji. Efekty ćwiczeń widać zdecydowanie szybciej, co jeszcze bardziej motywuje do działania!

4. Mogą go uprawiać wszyscy

Dla każdego, o ile oczywiście nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Choć część osób może czuć się nie na siłach, szybki efekt i dodatkowa motywacja grupy sprawia, że crossfit łatwo pokochać. Bo kiedy już kupimy karnet na pierwszy miesiąc, będziemy się starać, by nie zostawać w tyle. A po miesiącu, będziemy już fanami tej aktywności.

5. Jest tani

Wszystkie sprzęty znajdziesz na siłowni. Ty potrzebujesz tylko porządnych butów, rękawiczek do ćwiczeń (będziesz korzystać z hantli i drążków) oraz koszulki i spodenek z materiałów odprowadzających wilgoć. Taki strój niczym się nie różni od tego, który wykorzystujesz podczas tradycyjnego fitnessu.

na podstawie informacji prasowej Agito.pl