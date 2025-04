Na czym polega cross trening?

Trening funkcjonalny to szczególna forma treningu, w trakcie której nie tylko wspaniale rzeźbisz swoje mięśnie, ale i tracisz nadprogramowe kilogramy! Ćwiczenia to połączenie treningu siłowego z wytrzymałościowym i aerobowym. Brzmi dobrze? Zobacz, jak dzięki cross treningowi schudnąć!

1. Idź na jakość, nie na długość ćwiczeń

Nie jest sztuką trenować przez 2 godziny - sztuką jest trenować w pełni zaangażowanym i wykonywać poprawnie wszystkie ćwiczenia. W przypadku cross treningu zajęcia trwają zdecydowanie krócej niż standardowe, bo i są zdecydowanie bardziej intensywne. A przez to spalasz więcej kcal w krótszym czasie i chudniesz!

2. Skup się na technice

Jeśli już ćwiczysz krócej, postaraj się robić każde z ćwiczeń dokładnie - tylko prawidłowa technika zapewnia maksymalne zaangażowanie wszystkich grup mięśniowych. To dzięki niej już po kilku tygodniach zauważysz efekty!

3. Zwracaj uwagę na to, jak zmienia się twoje ciało

Nie wierzysz, że w ciągu tygodnia możesz zauważalnie zwiększyć siłę swoich mięśni i stracić w obwodach po ok. 2 cm? Spróbuj ćwiczyć codziennie przez 30 minut rano i wieczorem. Gwarantujemy, że tak się stanie. Sama jestem chodzącym tego przykładem :)

4. Wykonuj zróżnicowane treningi

Celem treningu funkcjonalnego jest wypracowanie takiej kondycji ciała, by siła szła w parze z wytrzymałością. By osiągnąć taki rezultat musisz różnicować ćwiczenia i trenować wszystkie partie mięśni. Nie skupiaj się zatem jedynie na brzuchu, bo to on jest twoim kompleksem. By brzuch był szczupły, musisz trenować całe ciało!

5. Motywuj się siłą grupy

Ważnym elementem cross treningu jest walka ze swoimi słabościami. A - jak wiadomo - z nimi wygrać jest najtrudniej... Jeśli czujesz, że opadasz z sił, że nie zrobisz ani jednego powtórzenia więcej, spójrz na koleżanki lub kolegów z grupy, niech oni dodadzą ci siły. Zobaczysz, że stać cię na więcej, niż myślałaś! Tylko i wyłącznie grupa potrafi zmotywować do wysiłku ponad miarę.

