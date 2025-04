Zastanawiasz się, czego nie jeść, żeby schudnąć? Pytanie raczej powinno brzmieć, co jeść i w jakich ilościach, żeby schudnąć. Bo nawet na diecie odchudzającej można czasem sięgnąć po produkty, które uznawane są za tuczące. Kluczowa jest ich ilość, a podczas odchudzania powinna być ona znacznie ograniczona.

Spis treści:

Najbardziej tuczą produkty tłuste i zawierające dużo cukru. Niestety tak się składa, że połączenie cukru z tłuszczem jest przez nas odbierane jako atrakcyjny smak. Wynika to z przystosowań ewolucyjnych. Kiedyś, gdy nie mieliśmy nieograniczonego dostępu do jedzenia, pokarmy słodkie i tłuste były dla nas atrakcyjne – organizm „wiedział”, że takie jedzenie jest cennym źródłem energii i nagradzał nas uczuciem przyjemności za spożywanie takich pokarmów.

Obecnie większość ludzi w krajach wysokorozwiniętych ma nieograniczony dostęp do żywności i zbyt często sięga po jedzenie, w dodatku po takie, które jest najsmaczniejsze, a więc słodkie i tłuste. W diecie odchudzającej często najtrudniejsze właśnie jest opanowanie ochoty na sprawianie sobie przyjemności za pomocą jedzenia. A gdy pojawia się uczucie głodu, tym łatwiej dać się skusić na słodką czy pełną tłuszczu przekąskę, a przy tym wysokokaloryczną przekąskę. Dlatego na diecie trzeba jeść, najlepiej regularnie, aby nie narażać się na silne uczucie głodu i pokusę na tuczące pokarmy.

Jednak nie będziemy tu zajmować się tym, jak komponować dietę odchudzającą, lecz podpowiemy to, czego nie jeść, żeby schudnąć. Wymienimy produkty, które naprawdę warto bardzo ograniczyć w czasie odchudzania. Nie trzeba ich całkiem eliminować, choć warto to zrobić. Jeśli jednak w czasie odchudzania potrzebujesz zrobić sobie, powiedzmy raz na tydzień, smakowitą przyjemność, niewielka porcja tych „zakazanych” produktów nie zrujnuje twojej diety.

Czego nie jeść, żeby schudnąć z brzucha i czego nie jeść, żeby schudnąć z ud?

Nie ma diety na odchudzanie brzucha czy ud. Nie ma też produktów, które tuczą wyłącznie brzuch lub uda. Dlatego nie istnieje lista produktów, których wyeliminowanie z diety pozwoli odchudzić brzuch czy uda. Sorry!

O ile w 100% mamy wpływ na to, co jemy i w jakich ilościach, to akurat nie mamy zupełnie kontroli nad tym, gdzie organizm magazynuje tłuszcz i w jakiej kolejności po niego sięga. Trzeba się z tym pogodzić. W dodatku z upływem lat tendencja do tycia poszczególnych partii ciała może ulegać zmianie. To też jest naturalne. Na szczęście za pomocą diety i aktywności fizycznej można właściwie w każdym wieku mieć prawidłową masę ciała, choć nie zawsze wymarzoną figurę.

Oto produkty, które przyczyniają się do tycia, i które naprawdę warto ograniczać w czasie odchudzania. Są albo słodkie, albo tłuste. Albo to i to. Warto też mieć pod kontrolą ilość soli w diecie, co najłatwiej zrobić oszczędzając sobie produktów solonych. Sól nie tuczy, ale sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, co może zwiększać obwody ciała.

Wody smakowe

Wody smakowe tylko udają wodę, a w rzeczywistości są napojami, które z wodą mają wspólne tylko podobne opakowanie. Poza tym produkty te zawierają dużą ilość cukru i szkodliwy konserwant benzoesan sodu. Wody smakowe rób samodzielnie!

Owoce kandyzowane

Powstają przez smażenie w słodkim syropie. Kandyzowanie sprawia, że owoce zamieniają się w kaloryczne słodycze o wysokiej zawartości cukru.

Parówki i wędliny z MOM

MOM to mięso oddzielone mechanicznie, czyli zmielone pozostałości z produkcji mięsa. Mielone wędliny, które z nich powstają, mają wysoką zawartość tłuszczu, a co za tym idzie wysoką kaloryczność. Takie parówki nie niosą ze sobą prawie żadnej wartości odżywczej!

Chipsy

Smażone na głębokim tłuszczu ziemniaki same w sobie mają dużo kalorii i trzeba je wyeliminować z diety w czasie odchudzania. Chipsy to także duża ilość soli, która zatrzymuje wodę w organizmie i sprzyja tyciu.

fot. Czego nie jeść, żeby schudnąć: chipsy/ Adobe Stock, Ruslan Mitin

Orzeszki solone i prażone

Orzechy mają wysoką wartość odżywczą, ale są kaloryczne. Z tego powodu jada się je jako dodatek, w niewielkich ilościach. Nie musisz eliminować orzechów z diety odchudzającej! Zrezygnuj tylko z tych prażonych na tłuszczu, z dodatkiem soli.

Napoje słodzone

Napoje gazowane są jedną z głównych przyczyn tycia. Jesteś w stanie wypić szklankę wody z rozpuszczonymi 5 łyżeczkami cukru? Robisz to za każdym razem, gdy sięgasz po napój słodzony. W ich składzie znajdziesz także sztuczne barwniki, aromaty i substancje konserwujące. Jeśli chcesz schudnąć koniecznie wyeliminuj je z jadłospisu!

Olej kokosowy

Olej kokosowy w temperaturze pokojowej ma postać stałą. Używając go do smażenia, często nabierasz łyżką zbyt dużą ilość (z górką). Przez to zwiększasz kaloryczność dań smażonych. Łatwiej jest dozować oleje płynne (np. rzepakowy, oliwę). Olej kokosowy zawiera także dużą ilość kwasów tłuszczowych nasyconych.

Drinki

Czysty alkohol jest kaloryczny. 1 gram to 7 kcal. Gdy łączysz alkohol z napojami słodzonymi, sokami, pełnotłustym mlekiem (pod postacią drinka) tworzysz prawdziwą „bombę kaloryczną”! Postaw na wino wytrawne lub półwytrawne, lub piwo o zmniejszonej zawartości alkoholu.

fot. Czego nie jeść, żeby schudnąć: drinki/ Adobe Stock, arinahabich

Kremy czekoladowe do smarowania

Z czekoladą mają niewiele wspólnego. Gdy spojrzysz na skład popularnych kremów czekoladowych, zauważysz na pierwszych dwóch pozycjach cukier oraz olej palmowy. Oba składniki są bardzo kaloryczne i niezdrowe. Wyjątkiem są kremy czekoladowe z dobrym składem, bez oleju palmowego.

Mleko w tubce

Pamiętasz ten przysmak z dzieciństwa? W dorosłym życiu powinnaś o nim zapomnieć! W jednej tubce skondensowanego mleka smakowego może być aż 16 łyżeczek cukru!

Jogurty owocowe

Jogurty owocowe nie mają w składzie zbyt wielu owoców. Często ich „owocowość” sprowadza się do barwnika, sztucznego aromatu i dużego dodatku cukru.

Cukier (trzcinowy też)

Też słyszałaś, że cukier trzcinowy jest zdrowszy od zwykłego! To jeden z najczęściej powtarzanych dietetycznych mitów! Cukier trzcinowy ma nieznacznie więcej witamin z grupy B, ale to wciąż cukier, który trzeba wyeliminować, żeby schudnąć.

fot. Czego nie jeść, żeby schudnąć: cukier/ Adobe Stock, fotorince

Majonez

Majonez jest bardzo tłusty i kaloryczny. Często dodajesz go do sałatek w dużej ilości (np. do sałatki jarzynowej). Łyżka majonezu (25 g) ma 166 kcal, a na jednej łyżce zazwyczaj się nie kończy.

Białe pieczywo, bułki kajzerki

Mają wysoki indeks glikemiczny, bardzo mało błonnika pokarmowego i znikomą ilość witamin z gr. B. Pieczywo produkowane z białej, oczyszczonej mąki jest pozbawione najbardziej wartościowych składników zboża. Można je zaliczyć do pustych kalorii.

Słodzone płatki śniadaniowe

Ze względu na zawartość cukru płatki śniadaniowe czekoladowe, cynamonowe, miodowe powinny stać w sklepie na półce ze słodyczami. Na diecie redukcyjnej należy je wyeliminować z jadłospisu.

Kostki rosołowe

Kostki rosołowe mają w składzie dużą ilość soli. Sól powoduje, że puchniesz, zatrzymujesz płyny w organizmie i tyjesz (choć nie w tkance tłuszczowej). Postaw na zupy na wywarze warzywnym. Ugotuj wywar i zamróź w kubeczkach. Dzięki temu będziesz go miała cały czas pod ręką.

Biała czekolada

Czekolada to kakao, a biała czekolada nie ma go wcale! Składa się w większości z tłuszczu kakaowego, cukru i mleka pełnego w proszku, a to oznacza zabójczo kaloryczne połączenie dużej ilości cukru i tłuszczu.

fot. Czego nie jeść, żeby schudnąć: biała czekolada/ Adobe Stock, beats_

Sosy sałatkowe

Sosy sałatkowe, które dostajesz w restauracji, dostarczają często więcej kalorii niż cała sałatka! Zawsze proś o podanie sosów oddzielnie i sama dokładaj je w niewielkiej ilości.

Ciasto francuskie

Ciasto francuskie swoje specyficzne właściwości zawdzięcza dużej ilości tłuszczu. Niewielka (75 g) porcja to 305 kcal i blisko 30 g tłuszczu.

Lody sorbetowe

Sorbety są z owoców, a zatem powinny być zdrowsze od zwykłych lodów mlecznych? Nie zawsze tak jest! Zwróć uwagę na zawartość cukru. Bardzo często lody sorbetowe mają go znacznie więcej i są bardziej kaloryczne. Lody owocowe rób sama w domu. Wystarczy zmiksować zamrożonego, pokrojonego w plasterki banana.

Jeśli chodzi o produkty zawierające duże ilości cukru, to poza pustymi, zbędnymi kaloriami, jest jeszcze jeden argument za tym, żeby z nich rezygnować w czasie odchudzania. Powodują gwałtowny skok poziomu cukru we krwi. Owszem, szybko dają uczucie zaspokojenia głodu, ale ten głód wróci szybciej niż po zdrowej przekąsce.

Tak zadziała bowiem duży wyrzut insuliny, jaki następuje po zjedzeniu słodkich pokarmów. A duży wyrzut insuliny oznacza szybko spadek poziomu cukru we krwi i kolejną falę uczucia głodu (a przy okazji pakowanie wszystkich nadmiarowych kalorii w tkankę tłuszczową). W ten sposób pokus na sięgnięcie po kolejną przekąskę będzie więcej. W dodatku nadmiar tłuszczu w diecie może nasilać procesy zapalne w organizmie i nie służy zdrowiu.

Tłuste pokarmy sycą na dłużej. Z nimi jest inny problem. Są naprawdę wysokokaloryczne. A wszystkie kalorie, których nie zużyjesz na bieżąco, zostaną „zapakowane” na później w tkankę tłuszczową. W dodatku wiele tłustych produktów zawiera tłuszcze nasycone, których nadmiar w diecie jest po prostu niezdrowy. Ograniczanie ilości zjadanych tłustych produktów przysłuży się i figurze, i zdrowiu.

Artykuł pierwotnie opublikowano 8.05.2018 r.

