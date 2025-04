Spis treści:

BMI (body mass index, wskaźnik masy ciała) to współczynnik oceniający proporcję masy ciała w stosunku do wzrostu. Mówiąc prostym językiem BMI sprawdza, czy ważysz za dużo w stosunku do twojego wzrostu. Założono, że podwyższone BMI wynika w większości przypadków ze zbyt wysokiej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

BMI stosowany jest od blisko 200 lat, jego stosowanie jest tanie i możliwe w każdym miejscu na świecie.

BMI oblicza się na podstawie prostego wzoru matematycznego.

BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m)

Wzór ten mogą stosować zarówno dorosłe kobiety, jak i mężczyźni. Dzięki temu prostemu obliczeniu możesz ocenić, czy twoja waga mieści się w prawidłowym przedziale, czy masz nadwagę lub czy twoja masa ciała wkracza w przedział otyłości.

BMI normy



fot. Adobe Stock

Otyłość według BMI klasyfikuje się dodatkowo oceniając stopień otyłości:

30-34,9 - otyłość I stopnia,

35-39,9 - otyłość II stopnia,

≥ 40 - otyłość III stopnia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia obliczenie BMI może pomóc w ocenie stanu zdrowia dorosłej osoby, jednak BMI nie jest wskaźnikiem idealnym. Dlaczego?

BMI nie mówi o tym, ile tkanki tłuszczowej jest w organizmie, a to jest najważniejszy współczynnik, który należy brać pod uwagę planując odchudzanie. Pamiętaj, że nawet jeśli twój wynik wskazuje na nadwagę lub otyłość, nie jest to powód do podejmowania decyzji o radykalnej głodówce! Bywa, że podwyższona masa ciała jest związana z nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie.

Kolejnym krokiem powinna być wizyta u dietetyka, który wykona analizę składu ciała. Z pomocą specjalisty opracuj plan działania dotyczący diety i aktywności fizycznej. Odchudzanie się na własną rękę, zwłaszcza jeśli cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia metaboliczne lub inne choroby przewlekłe, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Ciało przeciętnej kobiety (średnio aktywnej, takiej, której waga mieści się w normie) zawiera 20–28% tkanki tłuszczowej. W przypadku statystycznego mężczyzny to tylko 14–20%. U panów „masę” robią bowiem mięśnie, które są znacznie cięższe od tłuszczu. I właśnie z tego powodu u osób (bez względu na płeć), które bardzo dużo trenują lub ciężko pracują fizycznie BMI bywa nieadekwatne do wyglądu sylwetki czy stanu zdrowia.

Smukły lekkoatleta może wyglądać w tabelach na człowieka z chorobliwą niedowagą, a kulturyście licznik pokaże otyłość. Dlatego dobrym uzupełnieniem oceny sylwetki i jej wpływu na zdrowie jest zestawienie BMI z pomiarem obwodu pasa, który ocenia występowanie tłuszczu trzewnego. W przypadku kobiet nie powinien on przekraczać 80 cm, a mężczyzn 94 cm.

Jeśli zarówno obwód talii, jak i BMI przekraczają normy to stwierdza się nadwagę/otyłość brzuszną.

Choć można spotkać tabele BMI zależne od wieku, np. dla dzieci, nastolatków, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia współczynnik BMI oblicza się głównie dla dorosłych.

Dzieci rosną skokowo i zależnie od wieku zmieniają się u nich także wartości procentowe tkanki tłuszczowej. Dlatego BMI dla dzieci nie jest miarodajne. W ich przypadku zdecydowanie lepiej sprawdzają się siatki centylowe. Porównując w nich centyle odpowiadające wzrostowi, a następnie wadze dziecka dowiesz się, czy jest ono proporcjonalnie zbudowane.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.05.2018.

