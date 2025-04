BMI, BMR, WHR - te skrótowce na pewno słyszałaś, choć niekoniecznie znasz ich rozwinięcia. Jeśli chcesz schudnąć, to właśnie BMR podpowie ci, ile kalorii powinnaś jeść każdego dnia.

Zastanawiasz się, jak określić, ile kcal powinnaś jeść, by schudnąć, pomoże ci w tym wskaźnik BMR - liczba określająca, ile kcal na dobę spala twój organizm, by utrzymać podstawowe funkcje życiowe.

Znając swoje BMR (Basal Metabolic Rate) wiesz ile kalorii jeść, aby jednocześnie nie tyć i nie chudnąć, czyli utrzymywać wagę w normie. Jeśli chcesz schudnąć, od otrzymanego wyniku powinnaś odjąć 200 kcal.

Jeżeli np. ważysz 65 kg, masz siedzącą pracę, ale zamierzasz 3 razy w tygodniu ćwiczyć:

BMR (basal metabolic rate) to podstawowa przemiana materii, zwana inaczej metabolizmem podstawowym. To najniższy poziom przemian energetycznych dostarczający energii potrzebnej do utrzymania podstawowych funkcji życiowych (praca układu oddechowego, krążenia, budowa i odbudowa tkanek) w optymalnych warunkach. Pomiar podstawowej przemiany materii można wykonać w niektórych gabinetach dietetycznych, w pozycji leżącej (badana osoba na 12h przed nie powinna spożywać kofeiny). BMR zależy od rozmiarów ciała, wieku, płci, składu ciała, stanów fizjologicznych (u kobiet), stanu odżywienia organizmu. Oszacować BMR możemy za pomocą różnych wzorów, w tym Harrisa-Benedicta (jeszcze z początków XX w.), równania dla BMR opracowanego przez WHO (1985 r), czy późniejsze wersje przyjęte w Wielkiej Brytaniii (1991 r.) I Polsce (1995 r.). Jeśli BMR przemnożymy przez współczynnik aktywności fizycznej, otrzymamy nasze całkowite zapotrzebowanie energetyczne. Aby schudnąć należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego deficytu energetycznego. Najlepiej kaloryczność ustalić z dietetykiem po wykonaniu badania składu ciała wraz z pomiarem podstawowej przemiany materii.

- mówi Sylwia Leszczyńska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk, właściciel Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita, redaktor prowadząca portal wspolczesnadietetyka.pl. Na co dzień pracuje z pacjentami z nadwagą i otyłością, cukrzycą, niedoczynnością tarczycy, Hashimoto, jest specjalistką żywieniowego wsparcia płodności.