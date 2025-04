Zwykle twoje odchudzanie trwa kilka dni? Najwyższy czas nauczyć się bycia konsekwentną! Podpowiadamy, jak osiągnąć sylwetkę marzeń i lepsze samopoczucie.

1. Namierz cel

Zanim rzucisz się na matę i zaczniesz robić pompki zastanów się, co chcesz osiągnąć. Nie bój się spojrzeć na cel w szerszej perspektywie. Dlaczego marzysz o tym, być być szczuplejszą o np. 10 kg? Chcesz być zdrowsza, bardziej pewna siebie czy znowu chcesz zmieścić się w ulubione jeansy? Im więcej znajdziesz powodów by coś zmienić, tym łatwiej będzie ci o to walczyć.

2. Zapisuj KAŻDY postęp

Wszyscy mamy lepsze i gorsze dni. Problem pojawia się wtedy, gdy stale rozpamiętujemy porażki i bagatelizujemy sukcesy. Podejdź do zmian z pozytywnym nastawieniem. Tutaj liczy się i jakość i ilość. Nie zjadłaś nic słodkiego przez cały dzień, zrobiłaś dodatkowy trening, zrzuciłaś 1 kilogram – to wszystko jest ważne! Dlatego każdy sukces zapisuj na kartce i wracaj do niej w chwilach słabości.

3. Podejdź do odchudzania na luzie

Nie traktuj odchudzania śmiertelnie poważnie. Pozwól się ponieść dobrej zabawie i poczuj się jak gwiazda fitnessu. Zanim zaczniesz trening stań przed lustrem i zwizualizuj sobie siebie po ćwiczeniach. Możesz również wyobrazić sobie, że jesteś na środku sali i wszyscy patrzą jak ćwiczysz. To częsty patent trenerów fitness!

4. Nic nie musisz, ale... możesz wszystko

Zadbaj o to, by każda aktywność fizyczna i dieta sprawiały ci przyjemność. Nie zmuszaj się do treningów, których nie lubisz. Będziesz je odwlekała, a na koniec zaczniesz robić sobie wyrzuty, że nie ćwiczysz. Postaraj się o chemię między sobą, dietą i treningami. Tylko wtedy osiągniesz cel!

5. Poproś o wsparcie kogoś bliskiego

Nawet największej indywidualistce przyda się wsparcie, kiedy przychodzą pierwsze oznaki zniechęcenia. Im większa liczba osób wie o tym, co chcesz osiągnąć, tym większa szansa, że ci się uda. I nie próbuj wmówić sobie, że inni czekają na twoje potknięcie.

