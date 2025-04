Brzmi znajomo? Podjadanie pomiędzy posiłkami jest jedną z przyczyn tycia. Energia, którą spożywamy pod postacią różnych przekąsek i przegryzek może stanowić nawet większą część naszego dobowego spożycia kalorii.

Co zrobić, aby nie podjadać?

1. Prowadź dzienniczek nawyków żywieniowych. Zapisuj wszystko co zjadasz, w tym o której godzinie i jaki tobie towarzyszył nastrój. Dzięki temu będziesz miała kontrolę nad ilością spożywanego jedzenia i łatwiej będzie ci zrezygnować z kolejnej przekąski.

2. Znajdź sobie zajęcie, które pozwoli ci nie myśleć o jedzeniu. Zainwestuj w swoje hobby, wyjdź z domu, spotkaj się z ludźmi.

3. Gdy poczujesz ochotę na ‘małe co nieco’, wyjdź na spacer, albo wypij szklankę wody.

4. Jeżeli sięgasz po jedzenie w celu poprawy nastroju lub aby zapomnieć o problemach, skorzystaj z rady psychologów. Proponują oni zapisanie problemu na kartce, a następnie jego przeanalizowanie. Dzięki temu spojrzysz na problem z innej perspektywy i stanie się on łatwiejszy do rozwiązania. Przestanie on również wywoływać w tobie potrzebę podjadania.

5. Usuń z szafek i lodówki wszystkie niezdrowe przekąski. Zastąp je świeżymi i suszonymi owocami, orzechami i pestkami. Jeżeli musisz podjadać coś przed telewizorem, zaopatrz się w dozwolone przekąski z listy poniżej.

Lista dozwolonych przekąsek

Dozwolone przekąski to wartościowe pokarmy, które, oprócz kalorii, dostarczą twojemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Świetnie zaspokoją twój głód oraz apetyt na coś słodkiego.

1 mały banan, pokrojony na plasterki

mała kiść winogron (ok. 150 g)

1 jabłko, pokrojone na ósemki

3 owoce kiwi

1 gruszka

3 brzoskwinie lub nektarynki, pokrojone na ósemki

3 mandarynki, obrane i podzielone na cząstki

1 pomarańcza, obrana i podzielona na cząstki

garść dowolnych orzechów niesolonych - orzechów laskowych, włoskich, migdałów, brazylijskich

garść pestek dyni i nasion słonecznika

garść suszonych owoców: jabłek, moreli, gruszek, rodzynek, daktyli, fig lub śliwek

4 małe kostki gorzkiej czekolady

1 małe opakowanie sezamków

kilka orzechów w czekoladzie

2 wafle ryżowe pełnoziarniste w polewie z gorzkiej czekolady

2 kromki pieczywa chrupkiego z sezamem

