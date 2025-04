Święta Bożego Narodzenia i następujący po nich okres karnawału to czas, kiedy dużo jemy i pijemy. Siadając do kolejnych posiłków rzadko zastanawiamy się, ile jeszcze powinniśmy zjeść i wypić. Warto bowiem pamiętać, że to co pijemy, także wpływa na ogólny bilans kaloryczny posiłków.

Wspólne siedzenie z bliskimi przy stole, celebrowanie smaku ulubionych potraw – z tym wielu z nas kojarzy się okres świąteczny. Dla tych, którzy liczą kalorie i trzymają się wcześniej ustalonych diet, to dodatkowo czas próby. Bo o ile wybór potraw, trafiających na nasz talerz jest raczej oczywisty – będziemy starali się spróbować wszystkiego, nawet w niewielkich ilościach, o tyle decyzja, czego napić się, nie należy do prostych.

Święta, święta i po świętach... a w pasie kilka dodatkowych centymetrów. Zobaczcie jak tego uniknąć

Wybrać kompot z suszu, wodę czy może sięgnąć po ulubione napoje? Oto kilka prostych sposobów na ekonomiczne zarządzanie kaloriami, opracowanych wspólnie z dietetyczką Joanną Myszkowską-Ryciak.

1. Świąteczne dania przygotuj z niskokalorycznych produktów

Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia warto przemyśleć, jakie produkty trafią na nasze stoły. Robiąc zakupy można wybrać artykuły o obniżonej lub zerowej kaloryczności. Dotyczy to zarówno żywności, jak i napojów.

– radzi dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak.

2. Czytaj etykiety napojów

Dokonując zakupów warto pamiętać, jak ważne są informacje zawarte na etykietach. Z badań przeprowadzonych przez INSE Research wynika, że tylko 9% badanych zawsze sprawdza skład kupowanych produktów. Prawie co 5. ankietowany nigdy nie zwraca uwagi na kluczowe informacje umieszczane przez producentów.

"Pamiętaj, że artykuły, które wkładasz do koszyka, trafiają później na twój talerz. Stosowanie wyrobów o obniżonej wartości kalorycznej, w tym zawierających słodziki, to idealne rozwiązanie dla chorych na cukrzycę lub osób pragnących zmniejszyć swoją masę ciała" – dodaje dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak. Nawet tylko na czas świąt, bo jak potwierdzono podczas drugiej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Substancji Słodzących, zastosowanie słodzików w diecie może przyczynić się do zmniejszenia dobowego bilansu energetycznego, a tym samym do redukcji wagi.

3. Napoje ze słodzikami są równie smaczne!

Pamiętaj, że wybierając napoje o niższej wartości kalorycznej nadal możesz cieszyć się słodkim smakiem. Jak podkreśla ekspertka, dietetyczka Joanna Myszkowska-Ryciak: "zawarte w napojach słodziki są w stanie zaspokoić potrzebę słodkiego smaku, dostarczając jednocześnie znacząco mniej energii. Co więcej, badania wskazują, że wypicie takich napojów może nawet hamować apetyt na około godzinę".

Nie musimy zatem unikać słodkości i napojów słodzonych w okresie świątecznego relaksu – pamiętajmy jednak, by planować i kupować mądrze.

