Co to jest indeks glikemiczny?

Termin ten pojawił się w literaturze fachowej ponad 30 lat temu. Parametr ten określa szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po zjedzeniu danego produktu w porównaniu do wzrostu, jaki następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów, ale w postaci czystej glukozy.

Dlaczego powinnaś zwracać uwagę na indeks glikemiczny jedzenia?

Od 1980 roku przeprowadzono szereg badań, które potwierdziły, że diety o wysokiej zawartości węglowodanów o niskim IG chronią przed chorobami cywilizacyjnymi takimi jak otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, czy przed niektórymi nowotworami.

Jak wykorzystać wiedzę o IG w codziennym życiu?

Indeks glikemiczny szereguje żywność według siły, z jaką podnosi ona stężenie cukru we krwi, a więc pozwala lepiej kontrolować glikemię, od której zależy nasze codzienne samopoczucie, sprawność fizyczna i psychiczna, a także apetyt (co jest szalenie ważne w czasie odchudzania).

W celu ułatwienia wyboru odpowiednich produktów podzielono je na 3 grupy:

Produkty o wysokim IG zawierają łatwo przyswajalne węglowodany, które są szybko trawione i wchłaniane, co powoduje, że stężenie glukozy we krwi ulega gwałtownemu podwyższeniu, a następnie obniżeniu. Może to doprowadzić do hipoglikemii – obniżenia poziomu glukozy we krwi do poziomu groźnego dla zdrowia. Natomiast wolno trawione i wchłaniane węglowodany mają niski IG, a stężenie glukozy we krwi po ich spożyciu podnosi się powoli. I takie produkty wybieraj!

Jakie czynniki mają wpływ na wartość indeksu glikemicznego?

Stopień przetworzenia – produkty mniej przetworzone mają niższy IG, np. płatki owsiane czy mąka razowa Temperatura i czas obróbki termicznej, np. IG surowej marchewki to 20, rozgotowanej – 85 Obecność tłuszczów – obniża IG potraw, np. indeks frytek, przygotowywanych z surowca mrożonego, który wchłania więcej tłuszczu, jest niższy w porównaniu do indeksu tego produktu, otrzymanego z surowca świeżego Obecność białka – obniża IG produktu, a tym samym zmniejsza glikemię

napisane na podstawie informacji prasowej Lightbox