Zastanawiasz się, co możesz jeść z grilla, jeśli jesteś na diecie? Okazuje się, że opcji masz sporo. Nie musisz nawet rezygnować z klasycznej kiełbasy z grilla lub karkówki, jeśli zestawisz je z odpowiednimi produktami. Warto korzystać ze zbioru lekkostrawnych potraw grillowych. Oto aspekty, o których warto pamiętać przy grillowaniu, jeśli się odchudzasz.

Reklama

Spis treści:

Grillowanie może być zdrowym i dietetycznym sposobem przygotowania potraw, jeśli robisz to odpowiednio. Na diecie zdecydowanie można jeść więc dania z grilla. Nie przytyjesz, jeśli zachowasz umiar i nie przekroczysz zapotrzebowania energetycznego. Nie sam grill (rozumiany jako sposób przygotowania jedzenia) jest tu problemem. Impreza grillowa to po prostu wiele pokus i okazji do złamania deficytu energetycznego.

Jeśli zależy ci na dietetycznych daniach grillowanych, unikaj przede wszystkim wszystkich produktów, które mają sporo tłuszczu. Kupując gotowe dania i mięsa na grilla, sprawdzisz to na opakowaniu, w tabelce z wartościami odżywczymi. Tłuszcz nie jest wrogiem twojej diety, ale ma po prostu najwięcej kalorii ze wszystkich makroskładników. Najłatwiej „obciąć” kalorie, zmniejszając właśnie spożycie tłuszczu, np. wybierając mniej tłustą kiełbasę, ser, majonez, i inne podobne produkty.

Jeśli chcesz, żeby twój grill był nie tylko dietetyczny, ale też zdrowy, unikaj najpopularniejszych błędów zdrowotnych przy grillowaniu. Korzystaj z tacek do grillowania i nie spalaj produktów grillowanych. Na diecie na co dzień, nie tylko w sezonie grillowym, możesz jadać dania z grilla. To wręcz wskazane, jeśli wybierasz dobry sprzęt i nie grillujesz bezpośrednio nad płomieniami. Doskonałym gadżetem przydatnym w odchudzaniu jest grill elektryczny, albo nawet zwyczajna patelnia grillowa. Zrobisz z ich wykorzystaniem wiele pysznych dietetycznych przekąsek, dietetycznych sałatek, a nawet dietetycznych obiadów.

fot. Grillowanie jest dozwolone na diecie/ Adobe Stock, Africa Studio

Czy na diecie można jeść kiełbasę z grilla?



Mała kiełbasa z grilla ma ok. 190 kcal i waży 75 g. Taką kiełbasę spokojnie możesz zjeść nawet na diecie. Jeśli zależy ci na jak najbardziej dietetycznej opcji, szukaj kiełbas drobiowych o zawartości tłuszczu >15%.

Czy na diecie można jeść karkówkę z grilla?



Karkówka z grilla nie należy do dietetycznych potraw, ale możesz ją zjeść nawet na diecie. Sięgnij po mniejszą porcję, omijaj wyraźnie tłuste fragmenty. Porcja grillowanej karkówki to ok. 240 kcal.

Czy na diecie można jeść sos czosnkowy?



Na diecie możesz jeść sos czosnkowy, ale wybierz taki przygotowany samodzielnie, najlepiej na bazie jogurtu. Fit sos czosnkowy może być smaczny i niskokaloryczny. Nie sięgaj raczej po gotowe sosy czosnkowe w butelkach.

Czy kurczak z grilla jest dietetyczny?



Kurczak z grilla to jedno z mniej tuczących dań, jakie możesz przygotować na grillu. Najlepiej wybieraj piersi z kurczaka lub udka bez skóry, która ma więcej kalorii. Zadbaj o zdrową marynatę z dużą ilością ziół.

fot. Kurczak z grilla jest dietetyczny/ Adobe Stock, photopixel

Czy na diecie można jeść ketchup?



Na diecie można jeść ketchup, ale najlepiej taki, który ma najmniej cukru. Niedawno robiłyśmy analizę ketchupów z dobrym składem i szukałyśmy takiego najbardziej naturalnego. Porównałyśmy też ilość cukru w składzie ketchupów. W popularnych marketach znajdziesz ketchupy zawierające od 27 do 16 g cukru na 100 g. Na diecie sięgaj po ketchupy z

Jeśli nie ty robiłaś zakupy na grilla, nie przejmuj się. Nic ci się nie stanie, jeśli skorzystasz jednak z jakiegokolwiek ketchupu jako dodatku w niewielkiej porcji. Łyżeczka ketchupu ma jedynie ok. 10 kcal. To znacznie mniej niż np. majonez.

Czy na diecie można jeść musztardę?



Na diecie można zdecydowanie jeść musztardę. To jeden z mniej kalorycznych sosów. Łyżeczka musztardy ma ok. 9 kcal. Możesz dodawać ją z powodzeniem do marynat do mięsa.

Odchudzanie nigdy nie powinno opierać się na liście „zakazanych” i „dozwolonych” produktów. Dieta odchudzająca polega na kompromisach i wyborach. Jeśli przekraczasz regularnie swoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie, przytyjesz. Jeśli przez jakiś czas będziesz na diecie redukcyjnej, czyli takiej, gdzie je się poniżej dziennego zapotrzebowania, schudniesz.

Sama powinnaś zdecydować, na co „opłaca się” twoim zdaniem wydać dzienną pulę kalorii. Jedna osoba może uznać, że podczas grilla ma największą ochotę na karkówkę i choć jest kaloryczna, to na nią przeznaczy swoją pulę kalorii. Dla kogoś innego będzie to (także kaloryczny) camembert z grilla. Inna osoba uzna, że zadowoli ją pierś z kurczaka i warzywa z grilla, ale za to ma ochotę na zimne piwo, które też dodaje kalorii.

Co ważne, nie musisz przy tym skrupulatnie liczyć kalorii zjedzonych podczas imprezy grillowej. Nie chcesz przecież spędzić grilla wpatrzona w aplikację do liczenia kalorii. Choć może być to przydatne, zrezygnuj z tego, jeśli odbiera ci zabawę z grillowania. Warto orientować się jednak, jakie produkty z grilla są przyjazne diecie, a jakie są kaloryczne i ciężko uznać je za dietetyczne. Przygotowałyśmy w tym celu specjalną tabelę porównawczą.

Poniższa tabela pomoże ci wybrać potrawy z grilla, po jakie warto sięgnąć na diecie. Umieściłyśmy tu też potencjalnie najbardziej tuczące składniki grilla i ich dietetyczne odpowiedniki.

fot. Szaszłyki z grilla to doskonały posiłek na diecie/ Adobe Stock, fortyforks

Uporządkujmy zasady dietetycznego grillowania, żebyś nie miała wątpliwości, po jakie potrawy grillowe sięgać na diecie.

Nie dziel produktów na zakazane i polecane, ale zachowaj umiar , jedząc produkty o wysokiej zawartości tłuszczu (np. mięsa, sery).

, jedząc produkty o wysokiej zawartości tłuszczu (np. mięsa, sery). Potrawy grillowe popijaj wodą, napojami bez cukru lub bezalkoholowym piwem .

. Z sałatek na grilla wybierz te bez majonezu, z dużą ilością świeżych warzyw.

Nie jedz samego mięsa i grillowanych potraw. Sięgaj też po dodatki: razowe dietetyczne pieczywo i ziemniaki (tak, ziemniaki na diecie są dozwolone, a nawet polecane!).

Jedz bardzo dużo warzyw w trakcie grilla . Najlepiej świeżych, ale sięgaj też po grillowane warzywa.

. Najlepiej świeżych, ale sięgaj też po grillowane warzywa. Jeśli nie psuje ci to zabawy, korzystaj z aplikacji do liczenia kalorii, by utrzymać kaloryczność diety grillowej w ryzach.

Unikaj kalorycznych sklepowych sosów z olejem na pierwszym miejscu składu. Wybieraj zamiast tego ketchup, musztardę lub bardzo zdrowy chrzan.

Kilka porad na temat zdrowszego, bardziej dietetycznego grillowania mają też dietetycy z Dietetyki #NieNaŻarty, to jeden z dietetycznych profili instagramowych, które polecamy śledzić.

Reklama

Czytaj także:

Co cukrzyk może zjeść z grilla bez obaw o zdrowie? Szaszłyki, kiełbasa i inne grillowe potrawy diabetyka

Dania na grilla - 50 sprawdzonych przepisów, które zachwycą każdego

Grillowana papryka - jak ją przygotować? Sprawdzone przepisy