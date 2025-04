Niskokaloryczny dietetyczny posiłek w McDonald's? To możliwe! Porównałyśmy kaloryczność wszystkich pozycji z menu McDonald's i wybrałyśmy produkty, które mają najmniej kalorii w swojej kategorii. Jeśli wydaje ci się, że to domowe dania mają mniej kalorii, możesz się zdziwić. Zobacz ile kalorii ma kotlet schabowy z ziemniakami i przekonaj się, jak na tle domowego obiadu wypada posiłek z McDonald's.

Najmniej kalorii w McDonald's mają klasyczne dania: hamburger (253 kcal) i cheeseburger (302 kcal). Z oferty śniadaniowej warto wybrać McTosty z serem (244 kcal). Niskokaloryczny deser w McDonald’s? Zamów ciastko malinowe, ma tylko 227 kcal!

Spis treści:

Kanapki, wrapy i burgery o najniższej kaloryczności z McDonald's

Z klasycznej oferty McDonald’s najmniej kalorii mają te popularne kanapki:

Miejsce 1: hamburger - 253 kcal,

Miejsce 2: jalapeño burger - 297 kcal,

Miejsce 3: cheeseburger - 302 kcal,

Miejsce 4: Red Chikker (kurczakburger z sosem pomidorowym) - 339 kcal,

Red Chikker (kurczakburger z sosem pomidorowym) - 339 kcal, Miejsce 5: McDouble - 393 kcal.

Na kolejnych miejscach w rankingu najmniej kalorycznych klasycznych potraw w McDonald's znajdują się: McChicken (427 kcal), Chikker (425 kcal), McRoyal (521 kcal) i McWrap Klasyczny Chrupiący Kurczak (569 kcal).

fot. Najmniej kalorii z oferty klasycznej w McDonald's ma hamburger/ Adobe Stock, Shahrukh

Frytki i sosy do frytek o najniższej kaloryczności z McDonald's

Stosunkowo niską kaloryczność mają też frytki z McDonald's. Porcja małych frytek to 231 kcal, frytki średnie dostarczają 330 kcal, a duże frytki z McDonald's to 434 kcal. Jeśli zależy ci na zaoszczędzeniu kalorii, ostrożnie podchodź do sosów do frytek i wybierz taki o najniższej kaloryczności. Oto porównanie kaloryczności sosów do frytek z McDonalds w porcji:

keczup - 20 kcal,

sos barbecue - 48 kcal,

sos słodko-kwaśny - 50 kcal,

sos musztardowy - 60 kcal,

sos śmietanowy - 108 kcal,

sos czosnkowy - 168 kcal.

Już sam sos czosnkowy może dostarczyć tyle kalorii, co prawie cała porcja małych frytek!

fot. Najmniej kalorii z sosów do frytek w McDonald's ma ketchup i sos barbecue/ Adobe Stock, 8th

Dania z kurczaka o najniższej kaloryczności w McDonald's

Pojedynczy McNugget w McDonald's dostarcza ok. 45 kcal. Spośród dań z kurczaka korzystniej wypadają właśnie McNuggets (4 szt. to 179 kcal) niż Chicken Strips (3 szt. 316 kcal). Oczywiście najniższą kaloryczność będzie miała najmniejsza porcja, czyli 4 szt. Większa porcja 6 szt. McNugget to już 268 kcal, a 9 szt. to 402 kcal.

Śniadaniowa oferta McDonald's wcale nie jest bardzo niskokaloryczna. Sięgnij po McTosta lub McMuffiny z lekkimi dodatkami. W ofercie śniadaniowej najmniej kaloryczne produkty z McDonald's to:

Miejsce 1: Placek ziemniaczany - 141 kcal,

Miejsce 2: McTost Ser - 192 kcal,

Miejsce 3: McMuffin Jajko - 276 kcal,

Miejsce 4: McMuffin Twarożek i Rzodkiewka - 281 kcal,

McMuffin Twarożek i Rzodkiewka - 281 kcal, Miejsce 5: McTost Pieczarki i Ser - 291 kcal.

Porównując kaloryczność tych wyrobów na 100 g produktu (a nie na pojedynczą porcję) dobrze wypadają także śniadaniowe McWrapy. To nie najgorszy wybór, jeśli szukasz czegoś, co nasyci cię na dłużej. McWrap Jajecznica i Pieczarki dostarcza 374 kcal (162 kcal na porcję).

fot. McTost i McMuffin mają najmniej kalorii w McDonald's z oferty śniadaniowej/ Adobe Stock, ANGHI

Sama sałatka warzywna z McDonald's dostarcza zaledwie 39 kcal. Jeśli komponujesz dietetyczny zestaw w McDonald's, wybieraj ją zamiast frytek. Sałatka Kurczak Premium dostarcza 321 kcal. To bardzo dobre wybory, jeśli nie przesadzisz z sosami, bo te mogą zmienić twoją sałatkę w prawdziwą kaloryczną bombę! Uważaj na sosy sałatkowe.

Sos winegret dołoży do sałatki 187 kcal, przez co cała sałatka z kurczakiem będzie miała 508 kcal. Grzanki to dodatkowe 57 kcal. Najbezpieczniejszy pod względem kaloryczności jest sos jogurtowo-koperkowy (26 kcal/ porcję).

Pamiętaj też, że w McDonald's możesz zamówić „chrupiące marcheweczki” (35 kcal) i „soczyste jabłuszka” (44 kcal). To najzdrowszy wybór z całego menu restauracji McDonald's o najniższej kaloryczności.

Masz ochotę na coś słodkiego? Wybierz małego shake’a:

waniliowego (196 kcal),

truskawkowego (197 kcal),

czekoladowego (203 kcal).

Możesz skusić się także na sezonowe ciastko malinowe (227 kcal) lub mango-marakuja (214 kcal).

Dobrym wyborem z oferty deserowej McDonald's są też lody. Lody waniliowe z polewą truskawkową to 227 kcal/porcję, a lody czekoladowe z polewą truskawkową to 232 kcal/ porcję. Kilkadziesiąt kalorii więcej mają lody z polewą czekoladową i karmelową. Jeśli zależy ci na niskiej kaloryczności, możesz poprosić o lody bez polewy: to najbardziej dietetyczny wybór.

Najmniej kaloryczne McFlurry z McDonald's

Szukasz najmniej kalorycznego McFlurry? Posypka z najmniejszą ilością kalorii to smak Lion, najmniej kaloryczna polewa to polewa truskawkowa. Same lody (waniliowe i czekoladowe) nie różnią się znacznie kalorycznością. Top niskokaloryczne kompozycje McFlurry to:

McFlurry Lion o smaku waniliowym - 274 kcal,

- 274 kcal, McFlurry Lion o smaku czekoladowym - 279 kcal,

McFlurry Lion o smaku waniliowym z polewą truskawkową - 347 kcal.

fot. Najmniej kalorii z wszystkich wersji McFlurry ma McFlurry waniliowe z posypką Lion/ Adobe Stock, oasismuel

Niektóre desery McFlurry mają nawet ponad 400 kcal. Prawdziwe bomby kaloryczne wśród deserów McDonald’s to:

lody McFlurry Kit Kat z polewą karmelową (433 kcal),

muffin z czekoladą (467 kcal),

muffin o smaku pomarańczowym z czekoladą (442 kcal).

Zamawiając w McDonald’s, wybieraj napoje bezkaloryczne: niesłodzoną czarną kawę, niesłodzoną herbatę, colę zero i inne napoje bez cukru. Słodzone napoje gazowane niepotrzebnie podnoszą kaloryczność posiłku. Duża cola/fanta (500 ml) ma 213 kcal.

Kawa z McDonald's o najniższej kaloryczności

Szczególnie kaloryczne są słodkie, smakowe kawy. Sam syrop do kawy dostarcza ok. 32 kcal w porcji. Rekordzistą pod względem kaloryczności kawy jest duża kokosowa latte (442 kcal) i Chocoberry Latte (416 kcal). Mają więcej kalorii niż hamburger i cheeseburger!

Zero kalorii dostarcza czarna kawa: espresso, double espresso i kawa czarna o dowolnej wielkości. Pijesz tylko kawę z mlekiem? Najmniej kalorii mają: mała kawa z mlekiem (50 kcal), małe flat white (76 kcal) i małe cappuccino (76 kcal).

fot. Najmniej kalorii w McDonald's ma kawa czarna i mała kawa z mlekiem/ Adobe Stock, vladdeep

Ostrożnie dobieraj też desery z oferty McCafe. Jeśli koniecznie chcesz zjeść coś słodkiego do kawy w McDonald's, sięgnij po ciastka makaroniki (ok.90 kcal) lub maślanego crossainta (190 kcal). Bardzo dużo kalorii mają: muffin z czekoladą (467 kcal), zawijas z nugatem (360 kcal) i crossaint z nadzieniem kakaowym (390 kcal).

Wiesz już jakie posiłki warto wybierać, szukając niskokalorycznych produktów w McDonald's. Dowiedz się także, których posiłków lepiej unikać. Kaloryczny rekordzista w McDonald’s to podwójny WieśMac, który ma aż 934 kcal. Taka wartość kaloryczna, przy zapotrzebowaniu dobowym 2000 kcal pokrywa 47%!

Źródło:

Tabela alergenów i wartości odżywczych McDonald's; mcdonalds.pl; dostęp: 3.11.2022.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 27.04.2018 przez Barbarę Dąbrowską.

