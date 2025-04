Pragniesz mieć szczupłą sylwetkę i każdego dnia zastanawiasz się, co ma najmniej kalorii? To bez wątpienia owoce i warzywa. Mają dużo wody, błonnika i witamin, dzięki czemu dają uczucie sytości na długo, pomagają oczyścić organizm, a dodatkowo mają wysoką gęstość odżywczą. Co jeszcze ma niewiele kalorii i sprzyja diecie?

Nie taka kaloria zła, jak ją malują!

Kalorie to najbardziej znienawidzone przez osoby odchudzające się słowo. Żartobliwie mówi się nawet, że kaloria to taki mały stworek żyjący w szafie, który co noc ciaśniej zszywa ubrania. Prawda jest jednak taka, że kalorie same w sobie nie są złe – to tylko jednostka obrazująca ilość energii spożywaną z pokarmem. Ta sama ilość kalorii pochodząca z hamburgera z frytkami, nie może równać się do wartości odżywczych pochodzących z kotleta drobiowego, podanego z sałatką.

Najlepsza dieta to zbilansowana dieta!

Samo liczenie kalorii zda się na niewiele. Jeśli każdego dnia zjadać będziesz wyłącznie produkty o niewielkiej zawartości kalorii i małej wartości odżywczej, nie przyniesiesz sobie tym żadnego pożytku. Będziesz głodna, rozdrażniona i osłabiona. Zgubione w ten sposób kilogramy powrócą szybciej, niż się spodziewasz, ponieważ w ten sposób spalisz przede wszystkim mięśnie i wodę, a nie tłuszcz. Dlatego komponując posiłki, warto zwracać uwagę na wartość kaloryczną ich składników, jednak trzeba także brać pod uwagę stosunek białka, tłuszczu i węglodowanów. Rozsądnie jest zamieniać produkty o dużej zawartości cukrów prostych i tłuszczu na ich „odchudzone” wersje, jednak nie można przy tym zapominać o potrzebach organizmu. Jeśli chcesz zrzucić kilka kilogramów, odchudzaj się racjonalną dietą 1200 kalorii.

Co ma najmniej kalorii?

Najszybszą drogą do tych są wysokokaloryczne przekąski – słodkie, słone i tłuste. Podkradanie po jednym kabanosie co kilka minut, częstowanie się kilkoma chipsami kilka razy w ciągu dnia czy pochłanianie orzeszków „na smak” po posiłku to prosta droga do przytycia. Dlatego warto unikać podjadania. Jeśli jednak czujesz ciągły głód zamień przekąski na te niskokaloryczne owoce i warzywa.

Owoce o najmniejszej zawartości kalorii to:

arbuz,

melon,

grejpfrut,

maliny,

pomarańcze,

ananas,

mandarynki,

porzeczki,

jabłka.

Warzywa o najmniejszej zawartości kalorii to:

ogórek,

sałata,

pomidor,

kapusta kiszona,

cukinia.

