Ćwiczysz i zastanawiasz się nad tym, co jeść po treningu? Ewa Chodakowska, jedna z najbardziej znanych trenerek fitness, podpowiada: po treningu należy zjeść białko, najlepiej znajdujące się w chudym mięsie, rybach, owocach morza lub roślinach strączkowych. Po porannym treningu warto spożyć również porcję węglowodanów. Po wieczornym – niekoniecznie. Jakie produkty trenerka poleca po wieczornym treningu?

Reklama

Dlaczego odpowiednie żywienie jest tak ważne?

Odpowiednie – a więc pełnowartościowe, jednak nie tuczące – odżywianie się, jest niezwykle istotne w przypadku każdego z nas. Zarówno osoby niebędące na żadnej diecie ani nie ćwiczące, jak i te trenujące, powinny przywiązać szczególną uwagę do tego, co, w jakich ilościach, a także w jakich porach dnia jedzą.

Dostarczanie odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych przed treningiem pozwoli na ćwiczenia bez ryzyka, zaś po treningu – zapewni właściwe odżywienie mięśni i pozwoli na regenerację organizmu. Jeśli nie jesteś aktywna fizycznie, musisz dobierać posiłki w taki sposób, by nie przytyć! Nieważne, czy ćwiczysz czy nie - jeśli nie masz pomysłu na dietę, wypróbuj dietę Ewy Chodakowskiej na 7 dni!

Co jeść po treningu? Ewa Chodakowska radzi!

Większość aktywnych fizycznie osób wie, że podstawą w diecie sportowca jest białko, szczególnie po treningu. Posiłek po treningu najlepiej spożyć w ciągu pół godziny od zakończenia go. Co jednak w przypadku, gdy mowa o wieczornym treningu, który kończy się na przykład o godzinie 22?

Wówczas potreningowy posiłek również jest wskazany – tyle, że powinien być niewielki i mało kaloryczny. Warto również uważać na spożywanie dużej ilości węglowodanów przed położeniem się do łóżka. Nie masz pomysłu na to, co jeść po treningu? Ewa Chodakowska podpowiada kilka propozycji, które zaspokoją zapotrzebowanie na niezbędne składniki, jednak nie zrujnują efektów treningu. Do przykładowych propozycji należą:

serek wiejski z dodatkiem rzodkiewek i kiełków,

twarożek z dodatkiem jogurtu i świeżych ziół,

tuńczyk z dodatkiem cykorii i oliwek,

omlet (z samych białek), w towarzystwie pomidorów i jarmużu.

Reklama

Poznaj więcej sekretów Ewy Chodakowskiej:

Jak schudnąć? Oto 10 skutecznych rad Ewy Chodakowskiej (dieta + trening)

Ewa Chodakowska o tym, czym jest odchudzanie i jak je zacząć! Przeczytaj wywiad!

Dieta Ewy Chodakowskiej pomaga na płaski brzuch! Żeby chudnąć trzeba jeść!