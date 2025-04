To, co powinnaś jeść na diecie, zależy tak naprawdę od twoich upodobań. Nie musisz zmuszać się do jedzenia produktów, których nie lubisz, choć konieczne może okazać się wykluczenie niektórych bardzo kalorycznych składników. Poznaj najlepsze niskokaloryczne produkty, na których powinnaś budować dietę odchudzającą.

Zasady diety na odchudzanie są proste: musisz spożywać mniej kalorii, niż dostarczasz z pożywieniem. Oznacza to utrzymywanie deficytu kalorycznego do czasu osiągnięcia oczekiwanych zmian.

Kalorie na diecie

Wiele osób najlepiej odchudza się najskuteczniej, licząc kalorie lub stosując jadłospis o określonej kaloryczności. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego możesz wybrać:

Składniki pokarmowe na diecie

Dieta na odchudzanie jest więc ogólnie niskokaloryczna. Im mniej jedzenia jesz, tym mniej masz „okazji” do dostarczania organizmowi składników pokarmowych, witamin i minerałów. Ważne jest więc też spożywanie produktów gęstych odżywczo, czyli bogatych w witaminy i minerały.

Rozkład makroskładników na diecie

Rozkład makroskładników nie jest najważniejszy przy próbie schudnięcia, ale może pomóc utrzymać jadłospis. Ważne jest na przykład jedzenie odpowiedniej ilości białka w odchudzaniu. Zastosuj zalecane proporcje:

ok. 20% energii ma pochodzić z białek ,

, ok. 25-35% energii ma pochodzić z tłuszczu ,

, pozostałe kalorie mają pochodzić z węglowodanów.

Utrzymywanie nasycenia na diecie

Dieta o niskiej kaloryczności bywa uboga, jeśli dana osoba nie wie, jak ją komponować. Dla wielu osób zjedzenie jednego posiłku dostarczającego 1000 kcal nie stanowi większego problemu. Jak wytrwać na diecie jedząc 1500 kcal dziennie? Musisz stosować sycące produkty, a unikać tych, które nie wypełniają twojego żołądka, a są kaloryczne. W praktyce często oznacza to konieczność ograniczenia tłuszczu. Więcej o konkretnych produktach, które warto jeść na diecie, dowiesz się z kolejnego akapitu.

Jedz mniejsze posiłki częściej na diecie

Nie musisz jeść 5 posiłków dziennie, ale nie bez powodu jest to najczęściej stosowana strategia dietetyczna. Większa ilość małych posiłków pozwala na utrzymanie nasycenia przez cały dzień. Mniej podjadasz, a wiedząc, że dzieli cię zawsze maksymalnie 3-4 godziny od kolejnego posiłku, łatwiej wytrwasz bez przekąsek.

Jedzenie na diecie musi być:

smaczne,

sycące,

odżywcze,

wpasowujące się w założenia diety,

dopasowane do twojego stylu życia, budżetu i upodobań.

Warzywa i owoce - podstawa diety

Przede wszystkim warto, byś skupiła się na jedzeniu odpowiedniej ilości warzyw i owoców. Musisz jeść je często i tutaj nie możesz postawić na zamienniki.

Dobrze, żeby w twojej diecie było więcej warzyw, a owoce mogą stanowić dodatek. Minimalna ilość warzyw i owoców jedzona dziennie to 400 g. Najlepiej, żeby było ich ok. 800 g.

Wybierz warzywa i owoce takie, jakie lubisz. Nie zmuszaj się do jedzenia produktów, które ci nie smakują.

Wybieraj:

świeże warzywa i owoce,

zupy warzywne,

mrożone warzywa i owoce,

soki warzywne (czasem też owocowe w ograniczonej ilości),

koktajle na odchudzanie na bazie warzyw.

fot. Produkty polecane na diecie/ Adobe Stock, bit24

Produkty zbożowe i węglowodanowe na diecie

Nie unikaj produktów zawierających węglowodany. Nie one tuczą, a nadmiar kalorii w diecie. Postaw na węglowodany nieoczyszczone:

razowy chleb,

razowy makaron,

kasze,

brązowy ryż,

pełnoziarniste tortille.

To źródło błonnika i grupa produktów, które najlepiej sycą. Na dłuższą metę trudno utrzymać niskokaloryczną dietę niskowęglowodanową.

Sycące produkty białkowe na diecie

Białko syci i neutralizuje głód. Nie musisz stosować od razu diety białkowej albo diety Dukana. To wręcz odradzamy. Korzystaj za to z niskokalorycznych źródeł białek, by komponować zdrową, odżywczą dietę.

Sięgaj po:

chude gatunki i części mięs : drób, chudą wieprzowinę, chudą wołowinę;

: drób, chudą wieprzowinę, chudą wołowinę; niskotłuszczowy nabiał : mleko, kefiry, maślanki, twarogi, jogurty;

: mleko, kefiry, maślanki, twarogi, jogurty; ryby i owoce morza : zdrowe ryby morskie, krewetki, skorupiaki;

: zdrowe ryby morskie, krewetki, skorupiaki; jaja;

rośliny strączkowe: groch, fasolę, soczewicę, soję, ciecierzycę, tofu.

Produkty wspierające dietę

Wybij sobie z głowy pomysł stosowania plastrów na odchudzanie lub tabletek odchudzających. Możesz za to wspierać się, wybierając naturalne substancje. Stosuj:

Takich sposobów jest wiele. Większość z nich ma dosłownie śladowe działanie, ale ważny jest efekt wspierający psychikę.

Indeks sytości to wartość, która określa w uproszczeniu, jak bardzo nasyci cię dany produkt, przy jednocześnie niskiej kaloryczności. To je powinnaś jeść najczęściej na diecie. Na liście takich produktów są:

gotowane ziemniaki (tak, można jeść ziemniaki na diecie, to wręcz wskazane!);

chude ryby,

pomarańcze,

płatki owsiane (owsianka na odchudzanie to klasyk, wprowadź płatki owsiane do jadłospisu w różnych formach),

jajka (jaja są zdrowe, ale nie przesadzaj z ich ilością),

jabłka,

chude mięso wołowe,

pełnoziarnisty chleb,

fasola.

Nie oszukujmy się, jeśli chcesz się odchudzać, możesz czasami poczuć lekki głód między posiłkami lub mieć ochotę na przekąskę. Oczywiście dieta na dłuższą metę ma być sycąca, a uczucie głodu nie powinno gościć stale w twoim życiu! Jeśli często jesteś głodna na diecie, może ustaliłaś zbyt niską kaloryczność lub jadłospis jest źle skomponowany.

Warto wiedzieć co robić w momentach, w których jesteś bliska całkowitego porzucenia postanowienia o zdrowiej diecie.

Poznaj dietetyczne przekąski.

Jedz owoce zamiast słodyczy.

Pij wodę i napary ziołowe.

i napary ziołowe. Sięgaj po niskokaloryczne produkty.

Chrup świeże warzywa (możesz jeść je w nieograniczonej ilości!).

Przede wszystkim: nie traktuj diety zero-jedynkowo. Małe obsunięcie nie musi oznaczać porażki. Pozwalaj sobie od czasu do czasu na typowo rekreacyjne produkty i potrawy. Staraj się wybierać te zdrowsze, ale nie katuj się dietą. Kilka przykładów zdrowszych wyborów żywieniowych:

fot. Co jeść na diecie w chwilach głodu/ Adobe Stock, Andrey Popov

