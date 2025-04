Dieta redukcyjna pomoże ci zgubić dodatkowe kilogramy i wysmukli sylwetkę. Wybierając określone produkty i stosując się do podstawowych zasad diety redukcyjnej spalisz tkankę tłuszczową i wyrzeźbisz ciało. Sprawdź, co jeść na diecie redukcyjnej, by osiągnąć wymarzony efekt!

Co jeść na diecie redukcyjnej?

Do swojej codziennej diety włącz:

chude mięso (kurczak, indyk, cielęcina)

chudy nabiał (twarogi, sery, jogurty naturalne)

jaja

ryby

pełnoziarniste pieczywo, ryż, grube kasze, płatki owsiane i otręby

zdrowe tłuszcze (np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek, ryby)

warzywa (najlepiej surowe, gotowane na parze lub al dente)

owoce

Pamiętaj też o nawadnianiu organizmu!

Przykładowy jadłospis diety redukcyjnej