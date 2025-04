Co jeść, gdy masz ochotę na małe co nieco? Najlepiej niskokaloryczną, zdrową przekąskę. Zobacz, które z nich możesz bezkarnie podjadać między posiłkami!

1. Seler

Dlaczego? 100 g to zaledwie ok. 16 kcal

Doskonale sprawdzi się podczas odchudzania. Odtruwa, ułatwia trawienie, działa moczopędnie i dostarcza wielu cennych witamin i składników mineralnych, takich jak: witamina C, witaminy z grupy B, witamina PP, kwas foliowy, fosfor, wapń, potas, cynk i wiele innych.

2. Marchew

Dlaczego? 100 g to zaledwie 27 kcal

Najlepiej jeść ją surową. Należy do najbogatszych w witaminy warzyw. Świetnie wpływa na cerę i wzrok. Zawiera witaminy A, E, K, C, PP i z grupy B oraz wapń, żelazo, cynk, potas, miedź i wiele innych.

3. Ogórki

Dlaczego? 100 g to zaledwie 13 kcal

Zawiera sporo związków o charakterze zasadowym, które pomagają rozprawić się z zakwaszeniem organizmu. Ma również korzystny wpływ na trawienie i wzmacnia krzepliwość krwi. Zawiera dużo witaminy K, potasu wapnia oraz fosforu. Jeśli nie lubisz ogórków zielonych, postaw na kiszone.

4. Pomidorki koktajlowe

Dlaczego? 100 g to zaledwie 13 kcal

To przekąska, którą łatwo zabrać ze sobą do pracy. W dodatku zawierają mnóstwo witaminy C, beta-karotenu, witamin E, PP, K i z grupy B, wapnia, magnezu, żelaza i wielu innych cennych składników. Działają moczopędnie, zapobiegają miażdżycy i zawałom serca oraz procesom starzenia.

5. Kalafior

Dlaczego? 100 g to zaledwie 22 kcal

Strażnik naszej odporności. Zawiera związki, które wspomagają układ immunologiczny. Ma również działanie przeciwnowotworowe i odtruwające. Zawiera witaminy z grupy B, witaminę K i C, potas, magnez, wapń, miedź, fosfor i wiele innych.

6. Jabłko

Dlaczego? 100 g to zaledwie 52 kcal

Jabłka poprawiają funkcjonowanie układu odpornościowego, zapobiegają zaparciom, odkwaszają organizm, wzmacniają serce, mięśnie i układ nerwowy. Lista ich prozdrowotnych właściwości jest bardzo długa. Są źródłem witaminy C, A, E, B, potasu, krzemu i wielu innych.

7. Truskawki

Dlaczego? 100 g to zaledwie 28 kcal

Kojarzą nam się przede wszystkim z latem. Ale w postaci mrożonej także mają dużo prozdrowotnych wartości. Zapobiegają zaparciom i mają właściwości przeciwnowotworowe. Zawierają też bromelinę, która wspomaga trawienie. Oprócz tego znajduje się w nich sporo witaminy C, PP i witamin z grupy B oraz potasu, wapnia, fosforu i magnezu.

8. Musli

Dlaczego? 3 łyżki to zaledwie 107 kcal

To mieszanka zbóż z dodatkiem orzechów albo owoców. Dostarcza wielu cennych substancji odżywczych. Zawiera witaminy i składniki mineralne, takie jak: kwas foliowy, magnez, potas i wiele innych. Oprócz tego jest doskonałym źródłem błonnika.

9. Jogurt naturalny

Dlaczego? 100 g to zaledwie 90 kcal

Przekąska, która dostarcza dużych ilości wapnia – wspomagającego odchudzanie i wzmacniającego kości. Korzystnie wpływa też na florę bakteryjną przewodu pokarmowego, dzięki czemu poprawia odporność. Lista jego zalet jest długa, dlatego ze spokojem można go jeść między posiłkami.

10. Orzechy

Dlaczego? Garść to zaledwie 97 kcal

Bardzo zdrowa przekąska. Są bogate nie tylko w witaminy i składniki mineralne (m.in. w witaminę E), ale również w nienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom złego cholesterolu (LDL) i regulują metabolizm. Poprawiają też pamięć i koncentrację oraz zapobiegają depresji.

