Co jeść by nie utyć?

2 z 5

Warzywa i owoce

Dozwolone: każdego dnia 5 porcji

Są one najbogatszym naturalnym źródłem witamin i składników mineralnych. Korzystnie wpływają na pracę wszystkich narządów. Ponadto wiele z nich zaliczanych jest do tzw. antyoksydantów, które zaleca się w profilaktyce chorób nowotworowych. Warzywa i owoce to także nieocenieni dostawcy błonnika. A ten reguluje pracę przewodu pokarmowego.

Ile wynosi porcja?