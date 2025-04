W Polsce zgodnie z staropolskim zwyczajem stół świąteczny ugina się pod ciężarem potraw. W Wigilię Bożego Narodzenia gospodyni przygotowuje dwanaście potraw – tradycja nakazuje, by każdy uczestnik wieczerzy spróbował każdej z nich. Kolejne dni świąteczne także są obfite w różnego rodzaju potrawy, są to oprócz posiłków głównych, także ciasta i słodycze. Ważne jest, by stół świąteczny był zawsze zastawiony.

Reklama

Do tego wszystkiego należy jeszcze wziąć pod uwagę, iż kuchnia polska nie należy do tych najmniej kalorycznych. Dużo jedzenia plus mało ruchu… i efekt w postaci dodatkowych kilogramów.

Zobacz także: Jak gotować mniej kaloryczne posiłki?

Mniej kaloryczne potrawy

Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić – przygotować dania, które będą zawierały mniej kalorii niż to jest zwykle. Nasze rady:

• mniej kalorii w ciastach? – to proste, wystarczy, że będziesz dodawała około 1/3 cukru mniej, poza tym, nie każde ciasto musisz polewać od razu lukrem; wybieraj także te ciasta, które są smaczne, a za to bardziej zdrowe, np. keks i pleśniak zamiast dwóch makowców i jeżyka;

• zdrowsze mięso? – postaw na mięso pieczone i gotowane, a zrezygnuj ze smażonego, które zawiera znacznie więcej tłuszczu; jeżeli przygotowujesz na święta pieczeń, to zawijaj ją przed włożeniem do piekarnika w specjalną folię; karp na stół wigilijny może być w wersji gotowanej, a nie pieczonej; poza tym jest mnóstwo innych ryb, które podaje się na inne sposoby, np. śledź – śledź w cebulce czy śledź po kaszubsku;

• do potraw używaj dodatków niskotłuszczowych, np. podawaj sałatkę jarzynową z dodatkiem majonezu light, śledzia z kolei podawaj w occie, a nie w oliwie;

• staraj się wzbogacić menu wigilijne i świąteczne w potrawy mniej kaloryczne, np. więcej sałatek a mniej mięs;

• foremki do ciast lepiej wyłóż folią do pieczenia zamiast smarować masłem;

• deser nie musi być koniecznie pod postacią ciasta, równie dobrze możesz uraczyć swoich gości wspaniałą sałatką owocową albo też owocami podawanymi na różne sposoby, np. banan w cieście czy jabłko zapiekane z cynamonem.

Zobacz także: Jak najlepiej spalić zbędne kalorie?

Przykładowe potrawy

śledź w occie z cebulką;

makowiec bez polewy lukrowej;

keks, ale z mniejszą o połowę ilością bakalii;

karp pieczony;

sałatka warzywna;

pierogi z kapustą i grzybami;

ziemniaki gotowane zamiast smażonych lub frytek;

sałatka jarzynowa z majonezem light;

sałatka owocowa;

kompot z suszu bez suszu.

Rady dla biesiadujących



W święta wręcz nie wypada nie spróbować każdej potrawy, jednak przestrzeganie tradycji może skończyć się dla nas tragicznie. Co więc zrobić, by zjeść, a nie przytyć – oto kilka niezbędnych wskazówek:

• pamiętaj o ruchu – nie musisz całego dnia spędzać przy stole, nawet lepiej będzie jak razem z rodziną i przyjaciółmi zrobicie sobie miły spacer po wielkim obiedzie, wpłynie to pozytywnie nie tylko na Wasz układ trawienny, ale także i samopoczucie;

• nie przesadzaj z deserem – wiadomo, że w święta każdy z nas lubi sobie podjeść i nikt nam tego nie zabrania; jednak pamiętaj, żeby najbardziej kaloryczne posiłki jeść z do południa, by Twój organizm zdążył je spalić przed końcem dnia; spróbuj także ograniczyć swój apetyt na słodycze, rozłóż sobie ich jedzenie, a nie tylko nie przytyjesz, ale także nie będziesz czuł ciężkiej kuli w żołądku;

• szklanka zielonej herbaty – wpływa pozytywnie na trawienie, najlepiej przed snem.

Reklama

• jedz powoli – szybciej zaspokoisz głód, tj. zjesz mniej.