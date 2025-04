Fot. Fotolia

Według badań TNS OBOP najpopularniejszym sportem wśród Polaków jest jazda na rowerze. 60% z nas deklaruje, że właśnie ten sposób aktywności jest im najbliższy. Na kolejnych pozycjach znalazły się:

bieganie,

piłka nożna,

ćwiczenia w klubach fitness.

Okazuje się, że każdy z wymienionych sportów możemy uprawiać razem z dziećmi. Takie działanie nie tylko poprawi kondycję rodzica, lecz także doskonale wpłynie na malucha i nauczy go, jak istotny jest ruch oraz ile radości przynosi aktywnie spędzony czas.

Jak ćwiczyć z dzieckiem?

Nie musisz czekać, aż dziecko podrośnie. Jednym z najprostszych sposobów na wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu jest jazda na rowerze. W ofercie producentów roi się dziś od specjalnych fotelików czy przyczep, w których możemy przewozić już kilkumiesięczne niemowlę.

"Jazda na rowerze przynosi nam wiele korzyści, między innymi poprawia wydolność układu krążenia, dzięki czemu prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób wieńcowych, dodatkowo dla świeżo upieczonej mamy, jest to doskonały sposób na spalenie kalorii, zgubienie zbędnych kilogramów i szybki powrót do formy" – mówi Magdalena Szwed, menadżer działu Fitness w Fabryce Formy SA.

Bieganie z dzieckiem - tak, ale jak?

Innym sportem, który możemy wykonywać dziś nawet z najmłodszymi dziećmi jest bieganie. Coraz więcej Polaków uprawia jogging, a macierzyństwo czy ojcostwo wcale nie musi oznaczać rezygnacji ze swojej pasji, wystarczy zaopatrzyć się w wózek zwany joggerem. Jego specjalna lekka konstrukcja oraz duże koła pozwalają uprawiać sport razem z maluchem bez żadnych problemów.

– "Wspólne systematyczne bieganie na świeżym powietrzu jest idealnym sposobem na wzmocnienie odporności, dodatkowo doskonale wpływa ono na zdrowie dziecka hartując jego organizm" – mówi Magdalena Szwed. – "Rodzic, który decyduje się biegać, poprawia swoją kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie ud, łydek, brzucha oraz pośladków, a także zyskuje lepszy nastrój i dużo energii" – dodaje.

Trening z małym dzieckiem

Młodym mamom aktywność fizyczna nie tylko pozwala szybciej wrócić do formy, ale także niweluje stres, zmęczenie oraz poprawia ich samoocenę. – "Regularny trening, a zwłaszcza widoczne postępy sprawiają, że czujemy się coraz lepiej, nawet wtedy, gdy efekty nie są jeszcze spektakularne" – mówi Alicja Liczba, dyrektor marketingu i PR w sieci klubów Fabryki Formy.

– "Wraz z siłą fizyczną stajemy się silniejsi emocjonalnie, postrzegamy się zupełnie inaczej niż przed rozpoczęciem ćwiczeń, a endorfiny wydzielanie podczas treningu, dostarczają nam mnóstwo pozytywnej energii i radości" – dodaje Alicja Liczba.

Wspólny trening z dzieckiem i kształtowanie u niego pozytywnych nawyków związanych z aktywnością fizyczną jest równie ważny, ponieważ sport doskonale wpływa na psychofizyczny rozwój malucha.

– "Dzieci, które od najmłodszych lat mają kontakt z aktywnością fizyczną, są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami" – mówi Alicja Liczba z Fabryki Formy.

– "Regularny ruch pomaga też korygować wady postawy, wspomaga odporność organizmu dzieci oraz pozytywnie wpływa na ich koncentrację" – dodaje Alicja Liczba. Dodatkowo poprzez sport uczą się one pozytywnych nawyków, systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celu, samodyscypliny czy pracy zespołowej, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

