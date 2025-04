Kaloryczność ciasta francuskiego. Czy ciasto francuskie light jest dużo mniej kaloryczne?

Ciasto francuskie: kalorie zawarte w jego 100 g wahają się od 335 do 558 kcal. To duży rozrzut. Najmniej kaloryczne są ciasta francuskie light, a najbardziej – gotowe płaty ciasta, które można kupić w marketach. Najwięcej w cieście francuskim jest tłuszczu (ok. 35 g), na drugim miejscu znajdują się węglowodany (ok. 30 g), a najmniej jest w nim białka (5-7 g).