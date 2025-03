Mamy dla ciebie sprawdzone przepisy na ciasta bez tłuszczu. Podpowiadamy przy okazji dodatkowe możliwości zmniejszenia kaloryczności lub sposoby na dekorowanie czy urozmaicanie tych ciast. Baw się, eksperymentuj, piecz i smakuj, a na pewno znajdziesz recepturę na własne, niepowtarzalne ciasto bez tłuszczu i nadmiaru kalorii, za to ze zdrowymi dodatkami.

Zaczynamy od ciasta błyskawicznego, ale nie można go nazwać dietetycznym, gdyż najlepiej smakuje i najefektowniej wygląda z warstwą bitej śmietany na wierzchu. Jeśli jednak jesteś skłonna z tej dekoracji zrezygnować, uzyskasz ciasto bez dodatku tłuszczu i nadmiaru kalorii.

Składniki:

5 jaj,

1,5 szklanki mąki,

1 szklanka (niepełna),

3 łyżki gorzkiego kakao,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

5 kropli aromatu waniliowego,

200 g śmietany kremówki,

3 łyżeczki cukru pudru,

6-8 łyżek kwaskowatej konfitury (np. z porzeczek, śliwek).

Sposób przygotowania:

Zmiksuj w sporej misce jajka z cukrem, aż powstanie puszysta masa. Przesiej do niej przez sitko mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Dodaj aromat i całość wymieszaj na jednorodną masę. Wyłóż ją do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, wygładź wierzch i wstaw do piekarnika (175-180 stopni) na ok. 40 minut (piecz do „suchego patyczka”). Wystudź ciasto na kratce, posmaruj z wierzchu konfiturą. Ubij śmietanę z cukrem pudrem i nałóż na konfiturę.

Jeśli nie masz konfitury i nie chcesz użyć śmietany, możesz także upieczone ciasto udekorować z wierzchu gorzką czekoladą (rozpuść czekoladę i posmaruj nią wierzch ciasta) i oprószyć cukrem pudrem, jak na zdjęciu niżej.

fot. Puszyste ciasto bez tłuszczu/ Adobe Stock, EKA

Oto dietetyczne ciasto z jabłkami bez tłuszczu. Nie ma w nim też dodatku cukru, ale oczywiście możesz zamiennik cukru (u nas erytrytol) zastąpić cukrem, jeśli nie zależy ci aż tak bardzo na oszczędzaniu kalorii.

Składniki:

3 jaja,

2 niepełne szklanki mąki,

szklanka erytrytolu (lub ¾ szklanki cukru),

¾ szklanki jogurtu naturalnego,

2 jabłka (najlepiej kwaskowate),

2,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

duża szczypta cynamonu,

skórka otarta z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mikserem erytrytol (lub cukier) z jajami. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia oraz jogurt naturalny. Mieszaj aż powstanie jednorodne ciasto. Wmieszaj w ciasto skórkę cytrynową. Wyłóż ciasto do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Jabłka umyj, obierz ze skórki, przekrój, wydrąż i pokrój w cienkie plasterki. Poukładaj je na wierzchu ciasta i oprósz cynamonem. Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz 35-40 minut (do „suchego patyczka"). Przed podaniem ciasto ostudź.

fot. Ciasto bez tłuszczu z jabłkami/ Adobe Stock, asife

Ten przepis na babkę drożdżową bez tłuszczu możesz zachować na Wielkanoc, ale nie ma przeszkód, żebyś piekła takie ciasto także o innych porach roku. To fit ciasto drożdżowe jest pyszne!

Składniki:

3 żółtka,

½ kg mąki,

1 szklanka wody,

1/3 szklanki cukru,

3 dkg drożdży,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżka cukru wanilinowego,

4 łyżki rodzynek,

szczypta soli,

cukier puder lub lukier bez cukru do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Podgrzej wodę, aby była ciepła, ale nie gorąca. Wkrusz do wody drożdże i rozmieszaj je razem z łyżką cukru i 2 łyżkami mąki. Odstaw do wyrośnięcia. Utrzyj jajka z mieszanką cukru i cukru wanilinowego. Do dużej miski przesiej przez sitko mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier wanilinowy. Dodaj wyrośnięty zaczyn oraz żółtka z cukrem. Wyrób ręcznie jednorodne ciasto. Dodaj rodzynki i wmieszaj je w ciasto. Dużą formę na babkę wysmaruj tłuszczem, wysyp mąką. Wyłóż ciasto do formy i wstaw do piekarnika (na niższą półkę) rozgrzanego do 35-40 stopni, aby wyrosło. Po wyrośnięciu ciasta zwiększ temperaturę do 180 stopni i piecz ok. 45 minut (do „suchego patyczka”). Wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i studź ciasto drożdżowe bez tłuszczu przez 15 minut. Wyjmij ciasto z formy i pozostaw do wystygnięcia. Dekoruj cukrem pudrem lub lukrem.

fot. Ciasto drożdżowe bez tłuszczu/ Adobe Stock, Agnieszka Witczak

Pyszne, lekkie ciasto z jogurtem i z borówkami, ale możesz je przygotować także z jagodami lub porzeczkami, dlatego najlepiej szykować je z aktualnie dostępnymi świeżymi owocami – w zimie na pewno będą to borówki amerykańskie.

Składniki:

1 i 1/3 szklanki mąki,

2 jaja,

½ szklanki cukru,

150 g jogurtu greckiego,

150 g borówek amerykańskich

2 łyżeczki cukru wanilinowego,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Zawczasu wyjmij składniki z lodówki, aby wszystkie były w temperaturze pokojowej. Zmiksuj jaja z cukrem i cukrem wanilinowym. Dodaj jogurt i miksuj, aż się połączy z jajkami. Przesiej do masy mąkę i proszek do pieczenia, wymieszaj dokładnie. Owoce oczyść, osusz i oprósz mąką. Wyłóż keksówkę papierem do pieczenia i wyłóż do niej 1/3 ciasta. Rozmieść na cieście ok. 1/3 borówek. Na borówki nałóż połowę pozostałego ciasta i ponownie rozmieść na nim ½ pozostałych borówek. Wyłóż na nie resztę ciasta i obsyp borówkami. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz ok. 50 minut (do „suchego patyczka”).

fot. Ciasto jogurtowe bez tłuszczu/ Adobe Stock, azurita

To propozycja także dla wegan, gdyż to przepis na ciasto bez tłuszczu i jajek. W godzinę będzie gotowe, wliczając w to pieczenie. To proste i smaczne ciasto bananowe w lżejszej wersji.

Składniki:

3 mocno dojrzałe banany,

1 banan nie tak mocno dojrzały,

1 i 1/3 szklanki mąki,

¾ szklanki cukru,

1/3 szklanki masła orzechowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

5 kropli aromatu waniliowego,

opcjonalnie 1/3 szklanki płatków migdałowych lub nasion lnu.

Sposób przygotowania:

3 dojrzałe banany rozgnieć widelcem i dodaj do nich podgrzane masło orzechowe, aby było bardziej płynne. Wsyp cukier. Całość dokładnie wymieszaj. Dodaj przesianą przez sitko mąkę, sodę i proszek do pieczenia. Delikatnie mieszaj, aż składniki się połączą i powstanie jednorodne ciasto. Jeśli dodajesz płatki migdałowe lub siemię, wmieszaj je teraz. Wylej ciasto do foremki (najlepiej keksówki) wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu ciasta ułóż przekrojonego wzdłuż, obranego ostatniego banana. Wstaw ciasto bez tłuszczu do piekarnika i piecz w temp. 175 stopni przez ok. 45 minut (do „suchego patyczka").

fot. Ciasto bananowe bez tłuszczu/ Adobe Stock, fascinadora

