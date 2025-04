2 z 4

Ciągle jesteś głodny? Tego lepiej nie jedz!

Słodycze pobudzają apetyt

Słodycze - czekolada, bita śmietana, ciastka, żelki, cukierki... wydaje się, że te produkty odpowiednio sycą, ponieważ od razu czujemy się pełni. To mit! Tak naprawdę szybko wzrasta poziom poziom glukozy, jednak równie szybko i gwałtownie spada. Na chwilę oszukujemy głód tylko po to, by zaraz znów nabrać ochoty na coś do jedzenia. W dodatku wystarczy porównać kaloryczność czekolady z pełnowartościowym obiadem, który zaspokoi apetyt na dłużej.