Chude mięsa na Wielkanoc

Kuchnia wielkanocna obfituje w mięso, jaja i ziemiopłody. Nierzadko jeśli chodzi o mięso, na naszym stole goszczą szynki wieprzowe, kiełbasy, pieczony schab, kotlety… Wszystko w dużej ilości, wykwintnie doprawione, soczyste i tłuściutkie. Tradycja nakazuje, by było wyjątkowo i smacznie, co nie oznacza, że zdrowo. Może więc spróbujmy poeksperymentować w kuchni? I zamiast potraw z mięsa wieprzowego wybrać np. królika lub perliczkę?



Królik



Mięso z królika ma dużo walorów, nie tylko smakowych, ale i zdrowotnych. Jest ono zaliczane do mięś z grupy „białych” o małej zawartości tłuszczu. Mięso królicze w porównaniu z mięsem wieprzowym, czy wołowym zawiera też o wiele mniej złego cholesterolu (30-50mg w 100g mięsa). Jest źródłem wartościowych aminokwasów, jak niezbędne: arginina i histydyna oraz kwasu tłuszczowego omega, a dokładniej linolenowego (podobnego jak w mięsie rybim). 100 gramów mięsa króliczego duszonego dostarcza około 250 kalorii. Zatem przy okazji Wielkanocy można pomyśleć nad zastąpieniem schabu i wołowiny właśnie królikiem.

Indyk



Indyk znajduje się na trzecim miejscu mięs spożywanych przez Polaków. Wyprzedzają go tylko kurczak i wieprzowina. Dlaczego go doceniliśmy? Zwłaszcza przez walory smakowe i możliwość stworzenia z tego mięsa najróżniejszych dań i fakt, że jest sycące. Świetnie komponuje się z warzywami i grzybami. Mięso indycze jest uznane za zdrowe, ponieważ jest antyalergiczne, lekkostrawne i nie zawiera za dużo tłuszczu. 100g mięsa indyczego po obróbce termicznej dostarcza nam od 120 do 220 kalorii.

Perliczka



Mięso perliczki jest jednym ze szlachetnych gatunków drobiu. Perliczka jest ceniona z powodu niecodziennego smaku, ale niestety nie wszędzie można ją zdobyć. Mięso perliczki jest bardzo chude, prawdopodobnie nawet dwukrotnie niż mięso kurczaka. Ponadto zawiera mnóstwo substancji odżywczych, jak potas i magnez, witaminy z grupy B i witamina E. 100 gramów mięsa z perliczki dostarcza około 160 kalorii. To dobry zamiennik dla naszego „codziennego” drobiu.

