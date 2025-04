Chrom kojarzy się przede wszystkim z pierwiastkiem mającym pozytywny wpływ na odchudzanie, poprzez hamowanie apetytu na słodkości. Warto wiedzieć jednak, że jego rola w organizmie jest o wiele większa, a niedobory mogą prowadzić do nieprzyjemnych objawów. Czym jest chrom organiczny? Jaką spełnia rolę? W jakich produktach znajdziemy go najwięcej?

Czym jest chrom organiczny?

Chrom jest pierwiastkiem występującym naturalnie w organizmie, w śladowych ilościach. Odpowiada przede wszystkim za przyspieszenie spalania tłuszczów, a także redukowanie nadmiernego apetytu. Wiele preparatów wspomagających odchudzanie i kontrolowanie masy ciała zawiera właśnie chrom. Na tym jednak jego rola się nie kończy – pierwiastek ten bierze również udział w regulacji poziomu cholesterolu, wpływa pozytywnie na układ nerwowy, a także łagodzi bóle głowy.

Ważne zadania chromu

Chrom, choć w organizmie występuje w ilości przeciętnie zaledwie około 6 mg, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Chrom wspomaga odchudzanie, ale także uczestniczy w procesach przemiany materii, przemianie białek i węglowodanów. Pobudza również trzustkę do produkcji insuliny.

W jakich produktach znajduje się najwięcej chromu?

Aby organizm mógł prawidłowo funkcjonować, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej ilości chromu w organizmie. Dzienne zapotrzebowanie na chrom nie jest ściśle ustalone – jednakże wiele źródeł wskazuje na to, że optymalną dawką jest 30-100 µg, dla dorosłych i młodzieży. Zażywanie suplementów diety zawierających chrom to nie jedyne rozwiązanie – warto przyjrzeć się swojej diecie. W produktach spożywanych na co dzień również znajduje się ten pożądany przez organizm pierwiastek. Największe jego ilości znajdują się w pełnoziarnistym pieczywie, rybach, owocach morza, a także chudym mięsie (przede wszystkim z indyka), gruboziarnistych kaszach oraz drożdżach. Chrom znajduje się również w ziołach, brokułach, kiełkach pszenicy i groszku zielonym.

Objawy niedoboru chromu

Różnorodna dieta powinna zaspokoić zapotrzebowanie na chrom. Niektórzy są jednak narażeni na niedobory – są to przede wszystkim osoby:

odchudzające się drastycznie

spożywające nadmierne ilości alkoholu

cierpiące na schorzenia układu pokarmowego i nerek

osoby na diecie wysokocukrowej – z moczem wydala się większe ilości chromu.

Do najczęściej występujących objawów niedoboru chromu należą:

podwyższenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi

zmęczenie

drażliwość

bóle głowy

stany lękowe

przewlekłe zmęczenie.

Kiedy szczególnie warto suplementować chrom?

Suplementacja diety preparatami z dodatkiem chromu jest wskazana szczególnie podczas redukcji masy ciała – reguluje on bowiem gospodarkę lipidową i węglowodanową w organizmie. Dostarczanie zwiększonych ilości tego pierwiastka jest również niezwykle przydatne przy problemach z układem krążenia (podwyższony poziom cholesterolu, miażdżyca) oraz cukrzycy. Szczególną uwagę na dostarczanie chromu do organizmu powinny zwrócić osoby pracujące fizycznie oraz uprawiające sport.

