Znana modelka Christie Brinkley klika lat temu pojawiła się na łamach Sports Illustrated Swimsuit Issue. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miała wtedy 63 lata (obecnie ma 66 lat), a na okładce magazynu pojawiła się po raz pierwszy w 1979 roku.

A naprawdę ciężko jest znaleźć różnice między zdjęciami zrobionymi w młodości a teraz. Aż ciężko uwierzyć, że kobieta, która jest na zdjęciu ma aż tyle lat. Na szczęście udało się nam dowiedzieć, jaka jest jej recepta na świetny wygląd. Jak sama zapewnia, wszystko zawdzięcza prawidłowej diecie i aktywności fizycznej. Jakiej?

Jakiś czas temu zrezygnowała z diety...

Jak zapewnia Christie Brinkley na początku kariery, próbowała wielu dziwnych diet. Starała się pić soki na czczo, później jadła tylko jeden rodzaj produktów np. grejpfruty. Jednak z czasem zrozumiała, że jedyną rzeczą, która naprawdę działa, jest zdrowa i zbilansowana dieta. A każdy dzień rozpoczyna od ciepłej wody z cytryną. Są dni, gdy rano sięga po odrobinę miodu manuka i pieprzu cayenne, które dodaje do wcześniej wspomnianego napoju.

Zazwyczaj je 3 podstawowe posiłki i przekąski, które są skomponowane w większości roślin. Takie pożywienie dostarcza jej niezbędnych mikroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Codziennie je spore śniadania, a w wywiadzie dla Harpers Bazaar, przyznała, że uwielbia jogurt lub mleko zmieszane z jeżynami, borówkami, malinami, papaja, nasionami chia, płatkami owsianymi i orzechami włoskimi. A gdy chce dostarczyć do organizmu więcej białka je na śniadanie omlet ze szpinakiem i grzybami. Jest również wielką fanką tostów z awokado, które zawiera zdrowe tłuszcze.

Już dawno zrezygnowała z jedzenia mięsa

Christie stosuje bardzo elastyczną formę wegetarianizmu. Pozwala sobie na spożywanie jajek, serów i przetworów mlecznych. Jednak, od kiedy skończyła 12 lat, nie zjadła ani kawałka mięsa.

Każdego dnia stawia na lekkie przekąski. Zazwyczaj się to sałatki, która są wzbogacone odżywczymi ziarnami i warzywami strączkowymi. Czasami pije świeżo wyciskany sok (np. pomarańczowy z dodatkiem awokado), który zagryza pestkami z dyni, słonecznika, orzechami włoskimi lub brazylijskimi, a czasem do tego zestawu dodaje rodzynki. Jeżeli jest głodna między posiłkami, sięga po zdrowe i pożywne jabłko, czasami z dodatkiem niewielkiej ilości masła orzechowego.

Moim ulubionym daniem, jest brązowy ryż z soczewicą, pieczoną papryką (czerwoną i żółtą) i fenkułem, a do tego słodkie ziemniaki i sałatka z bobu - mówi Christie Brinkley.

Do potraw dodaje bardzo dużo warzyw, stara się jeść bardzo kolorowe potrawy. Jednak czasem pozwala sobie na kieliszek czerwonego wina do kolacji.

Bardzo ciekawe jest, że przyznaje się do obsesji na punkcie czekolady. Każdego dnia zjada pasek surowej czekolady.

Trening traktuje jak dobrą zabawę

Oczywiście nie samą dietą człowiek żyje i takiego ciała nie można uzyskać jedynie dzięki zdrowemu odżywianiu. Christie szybko nudzi się monotonnymi zestawami ćwiczeń, dlatego stawia na sporty, które są również świetną zabawą - paddleboarding, surfing, kajakarstwo. Według niej nawet intensywny spacer po plaży jest doskonałym treningiem.

Christie Brinkley zaznacza, że bardzo ważne jest pozytywne nastawienie, które często jest kluczem do sukcesu. Jeżeli spojrzycie na jej zdjęcia na Instagramie, to możecie zarazić się pozytywną energią i znaleźć siłę do działania. Ta kobieta cała jest pozytywną energią.