Chód to też sport!

Nie tylko intensywny wysiłek poprawia kondycję fizyczną. Równie dobry jest chód. Żeby zacząć maszerować, nie potrzebujesz żadnego sprzętu, wystarczy motywacja. Nie można zatem mnożyć wymówek. Jeśli nie przepadasz za sportem, chód może sprawić Ci mnóstwo przyjemności. Gotowi do marszu?

fot. Depositphotos

Chód to jeden z najprzyjemniejszych i najłatwiejszych sportów. Nie wymaga specjalnego wyposażenia, predyspozycji i umiejętności. Chodzić można wszędzie i niemal przy każdej pogodzie, wystarczy odpowiednio dobrany strój. Marsz jest odpowiedni dla wszystkich osób, nawet tych w średnim wieku. Wystarczy jego tempo dostosować do własnych możliwości, podobnie jak czas i miejsce. Maszerować warto przynajmniej 3 razy w tygodniu, minimum przez 20 minut

Chód wzmacnia mięśnie, obniża ciśnienie krwi, wzmacnia kości i przeciwdziała osteoporozie. Zdecydowanie mniej obciąża stawy skokowe i kolana w porównaniu z biegiem.

Szybki chód, czyli energiczny marsz to taki, gdy idąc jest się zdyszanym, ale nie traci się oddechu. Nie jest tak szybki jak chód sportowy, ale trzeba w niego włożyć sporo wysiłku i jest dość intensywny. Jeśli nie uprawiasz sportu, zacznij od spacerów, a później spróbuj szybkiego marszu.

Maszerując zadbaj o prawidłową postawę ciała:

Trzymaj wysoko głowę

Opuść i cofnij ramiona

Wyprostuj się, by nie obciążać kręgosłupa

Wypnij pierś do przodu

Wciągnij brzuch, by mięśnie stanowiły podporę dla kręgosłupa

Zegnij ręce w łokciach i machaj energicznie w rytm kroków: prawa noga – lewa ręka, dzięki temu zyskasz na prędkości

Odpychaj się mocno nogą zakroczną

Przyspieszając nie wydłużaj kroku, tylko przebieraj szybciej nogami

Marsz to jedna z najczęściej uprawianych aktywności fizycznych. Nie wymaga przygotowania, specjalnego sprzętu i nadzoru trenera. Wystarczą dobre chęci. Poprawia kondycję fizyczną, pomaga schudnąć i poprawia nastrój, a w dodatku nic nie kosztuje.

Jeśli brakuje Ci motywacji lub szybko się zniechęcasz, maszeruj z przyjaciółmi. Idealne tempo chodu, to takie, gdy możesz rozmawiać. Zwolnij, jeśli tracisz oddech lub gdy powrót tętna do normy zajmuje dłużej nić 6 minut. Po kilku tygodniach marszu możesz włączyć, jako urozmaicenie i zwiększenie intensywności treningu, chód pod górę, schodach lub pochyłościach.

Wskazówka

Nie chodź z ciężarkami! Chód z ciężarkami w dłoniach może spowodować utratę równowagi, natomiast ciężarki zamocowane na nogach, mogą powodować urazy, zwichnięcia i kontuzje.

Marsz to doskonały sposób na poprawę kondycji i wzmocnienie serca. Dzięki systematycznemu chodzeniu wzmocnisz mięśnie nóg i pośladków. Na jędrności zyskają nie tylko uda i pośladki, z pewnością zgubisz parę zbędnych kilogramów, wzmocnisz mięśnie brzucha i rąk. Chód to sport, który możesz uprawiać w każdą pogodę, a schyłek lata to idealny moment na jego rozpoczęcie.