Chleb proteinowy może zastąpić zwykłe pieczywo w jadłospisie diety ketogenicznej lub diety niskowęglowodanowej. Dla wielu osób zrezygnowanie z jedzenia pieczywa jest sporym wyzwaniem, a chleb białkowy sprawia, że nie trzeba odmawiać sobie przyjemności zjedzenia kanapki. Trzeba jednak wiedzieć, że takie pieczywo nieco inaczej smakuje, często ma też inną konsystencję.

Chleb proteinowy to rodzaj chleba, który został wzbogacony w białko, zazwyczaj kosztem obniżenia zawartości węglowodanów. Jest to produkt żywnościowy, który stworzono w celu zwiększenia ilości białka w diecie, co może być korzystne dla osób aktywnych fizycznie, sportowców, tych, którzy starają się zwiększyć spożycie białka w swojej diecie oraz osób odchudzających się.

Główne cechy chleba białkowego to:

Wyższa zawartość protein , które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak białko serwatkowe, jaja, nasiona chia, białko roślinne (np. sojowe).

, które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak białko serwatkowe, jaja, nasiona chia, białko roślinne (np. sojowe). Mniejsza zawartość węglowodanów . Chleb proteinowy zawiera mniej węglowodanów niż zwykły chleb. Węglowodany są zastępowane większą ilością białka lub błonnika.

. Chleb proteinowy zawiera mniej węglowodanów niż zwykły chleb. Węglowodany są zastępowane większą ilością białka lub błonnika. Zdrowe składniki: Pieczywo wysokobiałkowe jest często produkowane z wykorzystaniem zdrowszych składników, takich jak nasiona czy orzechy, co może poprawić jego wartość odżywczą.

Czy chleb proteinowy jest zdrowy?

Niektóre wersje chleba białkowego mogą być bogate w błonnik, co jest korzystne dla zdrowia układu pokarmowego. Podwyższona zawartość białka i zmniejszona ilość węglowodanów sprawia, że takie pieczywo wolniej podnosi poziom cukru we krwi, syci na dłużej i może ułatwić redukcję masy ciała.

Chleb proteinowy może być używany w różnych rodzajach diet, w zależności od indywidualnych potrzeb żywieniowych. Jednak warto zwracać uwagę na etykiety produktów i skład, aby upewnić się, że spełniają one oczekiwania żywieniowe i nie zawierają niepożądanych dodatków.

Ile kalorii ma chleb proteinowy?

Kaloryczność pieczywa proteinowego może znacząco różnić się w zależności od składników i sposobu produkcji. Zwykle jednak jest nieco mniej kaloryczne od zwykłego chleba. Kromka chleba białkowego 30 g zawiera ok. 80-115 kcal. W 100 g znajduje się 190-260 kcal i ok. 20 g białka.

Aby dowiedzieć się dokładnej ilości kalorii w konkretnym chlebie proteinowym, warto sprawdzić etykietę produktu, skonsultować się z producentem lub dostawcą. Skład i liczba kalorii mogą znacząco się różnić w zależności od marki i konkretnego produktu.

Poniżej dwie sprawdzone receptury na chleb białkowy. Pierwsza zawiera tylko 3 składniki (w tym wodę) i pozwala przygotować bardzo lekkie, puszyste pieczywo. Druga jest nieco bardziej rozbudowana, a chlebek z niej uzyskany jest cięższy i gęstszy.

Chleb proteinowy z twarogu

Błyskawiczny przepis na prosty w przygotowaniu i bardzo puszysty chlebek białkowy, który wyglądem i konsystencją przypomina chmurkę. Ten keto chleb nie ma wyrazistego smaku, dlatego najlepiej jeść go z dodatkami, które nadadzą posiłkowi konkretny smak. Białek w proszku nie można zastąpić białkami z jajek, bo wypiek nie wyjdzie.

Składniki:

szklanka twarożku wiejskiego,

szklanka białek jaj w proszku (tzw. albumina wysokopienista),

szklanka wody.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zmiksuj wodę ze sproszkowanymi białkami jaj, aż powstanie gęsta piania. Serek zmiksuj na gładką masę, dodaj do piany i wymieszaj. Mieszankę na przełóż do foremki na chleb wyłożonej papierem do pieczenia lub wykładaj porcje masy (w sporych odstępach) na papier do pieczenia wyłożony na płaską blachę. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 30 minut, aż pieczywo wyrośnie i się zrumieni.

fot. Chleb proteinowy z twarogu/ Adobe Stock, juliedeshaies

Chleb proteinowy keto

W kromce tego chleba o obniżonej zawartości węglowodanów znajduje się ich tylko 1,8 g, nie licząc błonnika, ale aż 11,9 g białka i 6,6 g tłuszczu. Jedna kromka tego chleba proteinowego dostarcza 115 kcal.

Składniki:

¾ szklanki jogurtu greckiego,

2 jaja,

białko z 4 jaj,

szklanka mąki migdałowej,

3 miarki proszku białkowego bezsmakowego,

łyżka psyllium husk (błonnik – właściwości babki płesznik),

½ łyżki soli,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

½ nasion sezamu,

½ łyżki nasion czarnego sezamu.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż formę papierem do pieczenia. W dużej misce energicznie wymieszaj trzepaczką jaja, białka i jogurt, aż powstanie gładka masa. Dodaj mąkę migdałową, proszek białkowy, psyllium husk, proszek do pieczenia i sól. Ponownie wymieszaj trzepaczką na możliwie gładką masę. Na tym etapie można też dodać dodatkowe nasiona (sezamu, ziarna słonecznika, siemienia lnianego). Przełóż masę do formy, posyp ją ziarnami i wstaw do piekarnika. Piecz 40-45 minut lub „do suchego patyczka”. Wyjmij z piekarnika, odstaw do przestudzenia, a następnie wyłóż chleb na deskę i pokrój na 12 kromek. Podawaj od razu lub w lodówce w szczelnym pudełku. Przed podaniem chleba z lodówki, podgrzej kromki w tosterze.

fot. Chleb proteinowy keto/ Adobe Stock, AGPhotography

Najłatwiej zamówić chleb o wysokiej zawartości białka przez internet, ale znaleźć go można także w piekarniach, np. Grzybki. Spośród marketów, bywa dostępny np. w Carrefour, Leclerc, Kaufland, czy Frisco. Ciągle jednak nie jest produktem na tyle popularnym, aby był w stałej sprzedaży we wszystkich supermarketach.

Zawsze przed zakupem dobrze jest sprawdzić skład gotowego pieczywa. Najlepsze jest to bez substancji konserwujących i sztucznych barwników czy polepszaczy. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie chleby o niskim indeksie glikemicznym są też pieczywem proteinowym (zawierają więcej węglowodanów od białkowego).

Chleb proteinowy: cena

Zwykle za porcję chleba zapakowanego w folię i o przedłużonej trwałości o gramaturze 160-250 g trzeba zapłacić od ok. 7 zł do 12 zł. Chleb z piekarni o gramaturze 330 g kosztuje ok. 11 zł.

