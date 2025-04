Jesteś na białkowej diecie Dr Dukana? Jeśli tak, nie powinnaś jeść zwykłego chleba. My mamy jednak dla ciebie alternatywę - chleb Dukana. Choć nie można jeść go do woli, a jedynie 2-3 kromki dziennie - warto go upiec! Jest pyszny, smakuje prawie jak zwykły i zajadają się nim nie tylko osoby będące na diecie. Otręby zawarte w takim chlebie wypełniają żołądek i jelita oraz zwalczają zaparcia. Oto jak go przygotować!

Przepis na chleb Dukana

Składniki:

4 szklanki otrąb owsianych

2 szklanki otrąb pszennych

1 łyżka soli

1 szklanka mąki kukurydzianej

2 serki wiejskie lekkie po 250 gr

8 jajek /białka należy ubić na pianę/

0,5 litra maślanki niskotłuszczowej

1 i 1/3 torebki proszku do pieczenia

Uwaga! Możesz też dodać składniki, które nadadzą chlebkowi walorów smakowych jak czosnek, kminek, tymianek.

Jak przygotować chleb Dukana?

Oddzielamy jajka od żółtek. Trzemy żółtka z serkiem, następnie dodajemy ubite na sztywno białka. Na koniec dodajemy zmiksowane otręby i przyprawy. Mieszamy dobrze wszystkie składniki i wlewamy masę do formy. Nastawiamy piekarnik na 200-220 stopni (180 z termoobiegiem) i pieczemy około pół godziny. Niewielkie ilości masy możesz też wrzucić na patelnię i usmażyć.

Smacznego! Powodzenia w diecie!