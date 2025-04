Otyłość często związana jest ze współistniejącym zespołem metabolicznym, cukrzycą typu 2 i chorobami naczyniowo-sercowymi. Zwalczanie otyłości za pomocą leków w połączeniu z odpowiednio dobraną dietą oraz ćwiczeniami fizycznymi jest jedną z opcji postępowania w otyłości.

Reklama

Mechanizm substancji przeciwdziałających otyłości podzielić można na ten hamujący lub zmniejszający pochłanianie energii oraz ten, który ma zwiększyć wydatek energetyczny lub wpływać na rozkład tkanki tłuszczowej.

Jednym z najwcześniej zatwierdzonych w leczeniu otyłości leków jest syntetyczny inhibitor trzustkowej lipazy, enzymu metabolizującego tłuszcze. Hamowanie lipazy trzustkowej zmniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych i glicerydów w świetle jelita, powodując w rezultacie zmniejszoną ilość wchłanianych trójglicerydów.

Rola lipidów w codziennej diecie

Lipidy odgrywają fundamentalną rolę w aspekcie walki z otyłością, ponieważ są wysokokaloryczne - ilość energii wytwarzanej z jednego grama podstawowych składników pokarmowych przedstawiono poniżej:

Białka: 4kcal/g

Tłuszcze: 9 kcal/g

Węglowodany: 4 kcal/g

Ludzkie jelita są w stanie zaabsorbować 95% strawionego tłuszczu.

W odniesieniu do wspomnianych faktów wydaje się logicznym, iż modyfikacja wchłaniania tłuszczów może być potencjalnym celem w leczeniu i zapobieganiu otyłości.

Wspomniany lek stosowany w zalecanej dawce w połączeniu z niskokaloryczną dietą pozwala na zmniejszenie wchłaniania tłuszczów o 30%. Pacjenci stosujący go przez rok zmniejszają masę ciała o 2 do 5 kg w porównaniu z placebo.

Niestety, tak jak w przypadku stosowania wszystkich leków, również ten lek powodował niekiedy poważne działania niepożądane. To powoduje, że nadal poszukuje się substancji, które będą działały co najmniej tak samo skutecznie jak wspomniany lek, ale pozbawione będą działań niepożądanych, przy czym uwagę badaczy zwróciły substancje pochodzenia roślinnego.

W tym samym kierunku idą badania firm produkujących suplementy diety. Według badań przeprowadzonych w Polsce w roku 2012, w których analizowano 240 produktów wspomagających odchudzanie zaledwie w 39% potwierdzono skuteczność ich działania.

Jednym z powodów jest fakt, iż w ogromnej większości nie prowadzi się badań klinicznych z suplementami diety przed ich rejestracją, co wynika z kategorii produktów oraz braku tego typu wymogów prawnych.

Co pomoże w walce z otyłością?

Wśród wielu substancji stosowanych w suplementach diety bardzo ciekawie prezentuje się preparat na bazie algi brunatnej Ascophyllum nodosum, który został przebadany klinicznie.

Algi morskie pochodzące z wodorostów (zwłaszcza brunatnych) są obiecującym źródłem substancji przeciwdziałających otyłości.

Komponenty pochodzące z morskich wodorostów zawierają liczne włókna, minerały oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jak również substancje bioaktywne, takie jak florotaniny oraz polisacharydy niespotykane w roślinach lądowych, mogące pełnić funkcje modulujące w chorobach przewlekłych.

Badania epidemiologiczne wykazały związek ze spożywaniem morskich wodorostów i zmniejszenie częstości takich chorób przewlekłych jak choroby sercowo-naczyniowe, hiperlipidemia czy choroby nowotworowe.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe i polifenole odgrywają rolę w zapobieganiu cukrzycy typu drugiego.

Wyniki badań nad algami brunatnymi

W licznych badaniach in vitro, in vivo oraz w badaniach klinicznych udowodniono również ich wpływ na redukcję masy ciała, przy czym badano wpływ pokarmów z wodorostów morskich, ich wyciągi lub też pojedyncze komponenty pochodzące z wodorostów.

W jednym z badań u 12 zdrowych osób z nadwagą porównywano wielkość przyswajanej energii po spożyciu pokarmu zawierającego brązowe algi Ascophyllum nodosum (4% w 400 gramowym bochenku chleba) w stosunku do grupy, która spożywała chleb bez tego składnika.

W grupie spożywającej pieczywo z algami stwierdzono znaczne zmniejszenie przyswajania energii (16,4%) w ciągu 24 godzin po spożyciu posiłku, w porównaniu z drugą grupą.

Oprócz stosowania wodorostów w całości, badano również ich wyciągi.

Wyciąg z brunatnych alg (Ascophyllum nodosum) ID-alG™ jest substancją aktywną o naturalnym pochodzeniu, będącą podstawowym składnikiem suplementu diety Elancyl Slim Design. Jest to substancja o znacznej zawartości długołańcuchowych morskich polifenoli, wśród których przeważają florotaniny.

fot. materiały prasowe

Polifenole posiadają właściwości antyoksydacyjne, a niektóre z nich jak np. florotaniny blokują w ponad 50% aktywność dwóch głównych enzymów trawiennych - lipazę i amylazę.To właśnie fakt blokowania nie tylko lipazy ale również amylazy, odpowiedzialnej za trawienie węglowodanów stanowi o skuteczności produktu.

Węglowodany odpowiadają za 40% do 80% wytwarzanej z pokarmów energii, co czyni je najważniejszym ze źródeł dostarczanej energii. W ludzkiej diecie najważniejszymi cukrami ulegającymi trawieniu są cukier spożywczy (dwucukier-sacharoza) oraz laktoza.

Poniżej przytoczono wyniki badań klinicznych potwierdzające skuteczność ekstraktu ID-alG™ w redukcji masy ciała. ID-alG™ badano u 60 kobiet z nadwagą, stosując wspomniany produkt w dobowej dawce 400 mg przez okres 2 miesięcy. Utrata masy ciała obserwowana u badanych kobiet była ściśle związana z przyjmowaniem ekstraktu. Uzyskano redukcję masy ciała przeciętnie o 2,8 kg, jak również zaobserwowano pewne tendencje sprzyjające poprawie figury, które wymagały potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Ekstrakt ID-alG™ został przez badane osoby uznany za produkt bezpieczny, nie powodujący jakiegokolwiek dyskomfortu. W kolejnych badaniach wzięło udział 88 kobiet z nadwag, u których wspomniany produkt w dobowej dawce 400 mg stosowano przez okres 16 tygodni.

Badania te potwierdziły skuteczność produktu w odniesieniu do utraty masy ciała oraz poprawy figury. Znaczący i trwały efekt obserwowano już po 8 tygodniach stosowania produktu ze średnią utratą masy ciała o 1,9 kg oraz poprawą figury (-2,4 cm w obwodzie talii, -1,7 cm w obwodzie bioder oraz -0,9 cm ud).

W kolejnym badaniu wzięło udział 28 kobiet z BMI (Body Mass Index) >25 w wieku 45+, kiedy to kontrola masy ciała może być wyzwaniem. Wyniki tego badania były zdumiewające, uzyskano przeciętną utratę masy ciała o 3,6 kg, obwód talii uległ zmniejszeniu przeciętnie o 2,7 cm a obwód bioder o 2,9 cm.

We wszystkich wspomnianych badaniach nie zaobserwowano działań niepożądanych, co pozwala wierzyć, iż produkt jest skuteczny i bezpieczny.

Reklama

Więcej na www.dermo-cosmeshop.pl