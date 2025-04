Fot. Fotolia

Odchudzanie w nowym roku – ureguluj dietę!

Po świątecznym obżarstwie mamy już dość ciężkostrawnych potraw, bigosu i sałatek ociekających majonezem, z drugiej jednak strony przyzwyczaiłyśmy się do biesiadowania i ucztowania ponad miarę.

Podczas świąt po prostu przejadamy się, dlatego w styczniu warto wrócić do dobrej formy również regulując dietę.

Niewielkie porcje spożywane o tych samych porach, to najlepszy patent na smukłą sylwetkę. Przygotowując sałatki majonez zastąp oliwą z oliwek. Postaw na owoce oraz idealne o tej porze roku, sycące kasze i ziarna zbóż.

Jeśli będziesz mieć ochotę na przekąskę, zamiast sięgać po batony, zrób sobie wartościowe kakao, a tuczące i niezdrowe chipsy ziemniaczane zamień na naturalne chipsy warzywne, np. suszone plasterki jabłka lub marchwi.

Wyznacz sobie realny cel do osiągnięcia

Jeśli powiesz sobie, że schudniesz 10 kilogramów, wtedy od razu stawiasz na długoterminowy cel, który zrealizujesz dopiero za kilka miesięcy. Brak natychmiastowych efektów jest jedną z głównych przyczyn, dla których poddajemy się i wracamy do starych nawyków.

Zdecydowanie bardziej korzystne jest stawianie sobie mniejszych, ale jednocześnie prostszych w realizacji celów – na przykład określenie przedziału zgubionych kilogramów, które chcemy zrzucić w danym miesiącu.

Przy odrobinie wysiłku i determinacji, znajdziesz zdrowszy wariant dla każdej kulinarnej pokusy. Nie warto jednak dać się zwariować – zdrowy tryb życia ma przede wszystkim dawać ci dobrą energię, świetne samopoczucie i uśmiech na twarzy, dlatego jeśli od czasu do czasu sięgniesz podczas spotkania z przyjaciółką po kawałek ciasta, nie miej wyrzutów sumienia. Tylko nie omijaj później treningu!

