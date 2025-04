Diety „cud” nie czynią cudów, a raczej spustoszenia. Niestety świadomość skutków, jakie niesie ze sobą stosowanie niedoborowych i bardzo niskokalorycznych jadłospisów jest niewielka. Często zwycięża chęć szybkiego obniżenia masy ciała!

Ludzi organizm nie rozumie „szybkiego odchudzania”. Dla niego nagły spadek wagi to zagrożenie zdrowotne. Internet pełen jest restrykcyjnych diet odchudzających. Ich autorzy często uprzedzają, że można je stosować krótko, ale tą informację czytelnicy często ignorują znacząco przedłużając rygorystyczne odchudzanie. Jakie są skutki szybkiego odchudzania?

1. Zwolnienie metabolizmu

Znaczne ograniczenie spożywanych kalorii wiąże się ze spadkiem tempa metabolizmu. Po zakończeniu restrykcyjnej diety szybko następuje efekt jo-jo. Każda następna próba odchudzania jest trudniejsza.

2. Wypadające włosy, łamliwe paznokcie

Problemy z włosami i paznokciami są często pierwszym objawem niedoborów pokarmowych. Odchudzasz się i zbierasz włosy garściami! To powinno dać ci do myślenia i skłonić do wykonania badań krwi.

3. Spadek nastroju, drażliwość

Diety „cud” sprawiają, że masz niskie stężenie glukozy we krwi. Taki stan fizjologiczny sprzyja rozdrażnieniu i problemom z koncentracją. Twój mózg nie ma źródła energii i zaczyna się buntować.

4. Wiotka skóra

To zachowania jędrności skóry konieczna jest odpowiednia ilość białka, witaminy C, żelaza, cynku, witamin z gr. B. Tych składników często brakuje w dietach, które obiecują szybkie odchudzanie. W efekcie skóra staje się mniej jędrna i poszarzała, a cellulit bardziej widoczny!

5. Mniejsza masa mięśniowa

Przy skrajnie niskiej kaloryczności organizm szuka innego, szybkiego źródła energii. Spalanie tkanki tłuszczowej nie jest wydajne i szybkie, dlatego ciało najpierw wykorzystuje białko z mięśni. Chudniesz, ale nie z tłuszczu!

6. Zaburzenia miesiączkowania

Gdy menstruacja się opóźnia lub zatrzymuje to bardzo poważny sygnał alarmowy ciała. Do rozmnażania organizm potrzebuje określonej ilości energii i tkanki tłuszczowej. Zaburzenia miesiączkowania w czasie odchudzania świadczą o tym, że organizm nie może realizować jednej z najważniejszych funkcji życiowych.

7. Spadek odporności

Niedobory pokarmowe wpływają negatywnie na działanie układu immunologicznego. Z tego powodu, gdy chudniesz zbyt szybko częściej łapiesz infekcje i nie możesz się wyleczyć.

8. Obciążenie nerek i wątroby

Wiele spośród proponowanych diet „cud” to diety wysokobiałkowe. Za metabolizm białka odpowiadają przede wszystkim nerki, ale także wątroba. Bywa, że skutkiem gwałtownego odchudzania jest obciążenia, ból, a nawet niewydolność tych narządów.

9. Niedokrwistość

Niedokrwistość to nie tylko niedobór żelaza. Anemia może rozwijać się także w wyniku niedoboru witamin B12, B6 czy kwasu foliowego. To jeden z najczęstszych skutków restrykcyjnych diet.

10. Zakwaszenie organizmu

Gdy kaloryczność diety jest bardzo niska dochodzi do niepełnego spalania tkanki tłuszczowej. W wyniku tego procesu powstają ciała ketonowe, które silnie zakwaszają organizm. W skrajnych przypadkach wysokie stężenie ciał ketonowych może nawet prowadzić do śpiączki.

