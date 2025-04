1. Chcesz być chuda? Uwierz w siebie!

Chcesz być zdrowa, szczupła i zadowolona z siebie? Zacznij od tego, by uwierzyć w siebie. Jeśli będziesz czytała rady myśląc: „Eee, mnie się przecież nigdy nic nie udaje”, to rzeczywiście nie masz szans na to, by poprawić swoje samopoczucie i wygląd. Zamiast tego weź kartkę papieru, a potem wypisz na niej swoich 50 pozytywnych cech. A potem codziennie je powtarzaj stojąc przed lustrem, tak długo, aż uwierzysz w siebie.

2. Jedz 2 śniadania

Pierwsze śniadanie zjedz przed wyjściem z domu (dostarczy energii na początek dnia), drugie weź do pracy (kanapkę, jogurt, owoc). Dzięki porannym posiłkom utrzymasz na dłużej sprawny metabolizm oraz dobrą koncentrację.

3. Zapomnij o nudnej gimnastyce - baw się!

Wypróbuj BOSU - to sprytne urządzenie będące połączeniem piłki i stepu.

Płaski brzuch - usiądź na BOSU i unieś nogi ugięte w kolanach. W tej pozycji skręcaj tułów raz w prawą, raz w lewą stronę.

- usiądź na BOSU i unieś nogi ugięte w kolanach. W tej pozycji skręcaj tułów raz w prawą, raz w lewą stronę. Szczupłe nogi - stań przodem do BOSU. Wysuń prawą nogę do przodu do wykroku na ugiętych nogach, opierając stopę na BOSU. Wytrzymaj chwilę, następnie stań prosto. Tak samo ćwicz drugą nogą.

- stań przodem do BOSU. Wysuń prawą nogę do przodu do wykroku na ugiętych nogach, opierając stopę na BOSU. Wytrzymaj chwilę, następnie stań prosto. Tak samo ćwicz drugą nogą. Smukłe uda i łydki - stań na BOSU prawą nogą, lewą unieś w bok. Ramiona skieruj w prawo. Ugnij prawą nogę w kolanie, powolnym ruchem dociągaj do niej lewą i prostuj do boku. Po 8 powtórzeniach zmień nogę.

4. Trenuj z koleżanką

Marzysz o płaskim brzuchu? Wcale nie musisz samotnie katować się nudnymi brzuszkami. Zaproś koleżankę: będziecie się wzajemnie motywowały do ćwiczenia i wspólnie się pośmiejecie. W ramach rozgrzewki wybierzcie się na szybki, długi (co najmniej pół godziny) spacer. Potem czas na zabawę:

Skręty ciała - stańcie do siebie tyłem (biodra prosto). Obracając tułów podawaj piłkę koleżance raz z jednej, raz z drugiej strony. Utrzymuj napięcie mięśni. Im dalej od siebie trzymasz piłkę, tym trudniej!

stańcie do siebie tyłem (biodra prosto). Obracając tułów podawaj piłkę koleżance raz z jednej, raz z drugiej strony. Utrzymuj napięcie mięśni. Im dalej od siebie trzymasz piłkę, tym trudniej! Siadanie i leżenie z piłką - leżysz na podłodze i w wyprostowanych rękach za głową trzymasz piłkę. Koleżanka stoi i obejmuje swoimi stopami twoje stopy (tak, by nie odrywały się od podłogi). Wyrzucasz piłkę do partnerki przechodząc do siadu. Koleżanka odrzuca piłkę, a ty łapiąc ją wracasz do leżenia. W ten sposób trenujcie na zmianę.

UWAGA! Ćwiczenia powtarzaj 10-15 razy i wykonuj co najmniej w 3 seriach.

5. Pij wodę

Wiemy, że o tym słyszałaś. Ale czy naprawdę pijesz tyle ile trzeba? Dobre nawodnienie to warunek zachowania zdrowia i urody. Pij więc ok. 2 litrów niegazowanych, niesłodzonych płynów dziennie.

6. Pamiętaj o kościach

W Polsce na osteoporozę cierpi ok. 3 mln osób - głównie kobiet. Aby jej zapobiec, ruszaj się i dbaj, by w diecie nie zabrakło produktów bogatych w wapń. Czy wiesz, że jednym z najlepszych jego źródeł jest mak. Ma on aż 1266 mg wapnia w 100 g!

7. Zwalczaj infekcje

Znowu przeziębiona? Twój organizm potrzebuje teraz ciepła, więc postaraj się rozgrzać go od wewnątrz. Codziennie jedz 4-5 ciepłych, lekkostrawnych posiłków (jajka, chude mięso, produkty mleczne dostarczają aminokwasów potrzebnych do budowy ciał odpornościowych), pij ok. 3 litrów płynów np. soków owocowych rozcieńczonych ciepłą wodą i warzywnych. Dzięki takiej diecie szybciej wrócisz do formy.

8. Często sięgaj po jogurt

Zamiast łakoci sięgnij po jogurtowy deser. Pysznie wygląda, prawda? W dodatku zawiera łatwo przyswajalny wapń oraz mnóstwo składników wspomagających pracę układu odpornościowego. Na pewno wiesz, że najlepsze są jogurty naturalne zawierające żywe kultury bakterii. Ale czy słyszałaś, że świeższy jogurt ma wyższą liczbę żywych komórek niż ten, którego koniec przydatności do spożycia już się zbliża? Szukaj więc na półce sklepowej lodówki jogurtów, które dopiero niedawno tam trafiły.

9. Zwalczaj stres

Ciężki dzień? Może tydzień? Jesteś pobudzona, źle śpisz? Walcz ze stresem, bo jeśli zawładnie tobą na dłużej, możesz zacząć chorować. Polecam:

Ruch - szybki spacer, godzina na łyżwach i złe emocje idą precz.

- szybki spacer, godzina na łyżwach i złe emocje idą precz. Głębokie oddychanie - dotlenia mózg, uspokaja.

- dotlenia mózg, uspokaja. Dobre jedzenie - obniżysz poziom hormonu stresu, kortyzolu zjadając: pomarańczę lub paprykę (witamina C), sałatkę z zieloną fasolką (magnez) i kawałek pieczonego łososia (zawiera astaksantynę niszczącą wolne rodniki).

10. Pozwól się rozpieszczać

Masaż pachnącymi olejkami, cudowne chwile w saunie, maseczka nałożona przez dobrą kosmetyczkę... To nie ekstrawagancja, ale inwestycja w zdrowie. Dzięki takim chwilom tylko dla siebie, wyciszysz się, zregenerujesz siły i lepiej poczujesz się we własnej skórze. Warto!

11. Dbaj o dobry sen

Żeby ładnie wyglądać i dobrze się czuć, trzeba się wysypiać. Bezsenność to choroba. Jeśli zmagasz się z nią od dawna, idź do lekarza. Ale gdy to chwilowy kłopot, wypróbuj „sałatkę na sen”. Składniki:

pół szklanki pokrojonej w kostkę papryki

1 dojrzałe awokado

łyżka soku z limonki lub cytryny

pół pęczka pokrojonej świeżej bazylii

60 g kremowego twarożku (koziego, Philadelphia)

sól, pieprz

Awokado rozgnieć widelcem, skrop sokiem z limonki, wymieszaj z pokrojoną papryką, bazylią i twarożkiem. Dopraw do smaku. Pycha!

12. Oczyszczaj organizm

Stosuj od czasu do czasu kuracje ziołowe, które pomogą w pracy organom eliminującym toksyny z organizmu. Mniszek lekarski pobudza wydzielanie soku żołądkowego, stymuluje pracę wątroby, działa żółciopędnie. Tamaryndowiec łagodnie przeczyszcza, jest źródłem błonnika i pektyn.

13. Czerp przyjemność z seksu

Z badań wynika, że 30% kobiet nie ma na niego ochoty. Nie rezygnuj z tej przyjemności. Przypomnij sobie pierwszą randkę z mężem, motyle w brzuchu, uniesienia w sypialni. Warto rozbudzić tę namiętność na nowo. Możesz to zrobić gimnastykując zmysły. Kiedy znajdziesz się w sytuacji intymnej skoncentruj się na kontakcie ze skórą partnera, jego oddechu. Daj się ponieść!

14. Dojrzewaj pięknie

Kiedy słyszysz słowo: menopauza, wpadasz w panikę? Niepotrzebnie! Coraz częściej kobiety głośno mówią, że ten okres w ich życiu okazał się nie końcem, ale początkiem zmian na lepsze. Zapomnij o mitach, straszących, że teraz będziesz tyć i wyglądać coraz gorzej! Możesz dojrzewać pięknie i uniknąć kłopotów zdrowotnych, jeśli będziesz pod stałą opieką dobrego lekarza.

