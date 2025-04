Kaloryczność chałki różni się w zależności od producenta. Wiesz, ile kcal dostarcza chałka, a ile jedna jej kromka?

Średnia kaloryczność chałki wynosi ok. 334 kcal. Jednak na rynku są chałki o kaloryczności od 241 kcal do 344 kcal w 100 g. To nawet 100 kcal różnicy. Dlatego ważne jest, aby czytać etykiety wypieków i sprawdzać wartość energetyczną kupowanego produktu. Natomiast jedna kromka chałki dostarcza ok. 140 kcal. Najlepiej policzyć to samemu na podstawie danych z etykiety i wagi kromki.