Na czym polega ćwiczenie o nazwie burpees?

Burpees to nic innego jak ćwiczenie, które w skrócie można nazwać "padnij-powstań". Dokładniej mówiąc chodzi w nim o to byś z pozycji stojącej przeszła do podporu na rękach, położyła klatkę piersiową na ziemi, a potem energicznie wróciła do pozycji wyjściowej.

Dlaczego ludzie na całym świecie pokochali burpeesy?

Otóż jak się okazuje, ćwiczenie to wcale nie należy do najprostszych. O ile pierwsze 3 burpeesy idą całkiem gładko, prawdziwe schody zaczynają się już po 5-6 powtórzeniu. Tym bardziej, jeśli zależy nam na utrzymaniu szybkiego tempa ćwiczeń. I choć burpeesy są bardzo męczące, naprawdę warto je wykonywać. Dlaczego? bo przynoszą spektakularne efekty!

Jakie efekty przynoszą burpeesy?

Przede wszystkim w krótkim czasie podnoszą twoje tętno do poziomu, w którym najlepiej i najszybciej spalasz tkankę tłuszczową. Oprócz tego doskonale rozgrzewają całe ciało, wzmacniają niemal wszystkie grupy mięśniowe (także te stabilizujące kręgosłup!), poprawiają wydolność organizmu i hartują ciało. A jeśli chodzi o ilości spalonych kcal... przy przyzwoitym tempie w ciągu 1 minuty możesz pozbyć się nawet 50!

Jak włączyć burpeesy do treningów?

Jeśli zależy ci na jak najszybszych efektach, codziennie zaczynaj aktywność od 4 minutowej rozgrzewki w oparciu o burpeesy. Puść piosenkę Pharella Williamsa "Happy" i w jej trakcie rób pajace. Za każdym razem, gdy usłyszysz słowo "happy", zrób 1 burpeesa. Gwarantujemy, że taka rozgrzewka nakręci cię pozytywnie na cały dzień!

