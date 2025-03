Burger drwala dostarcza dokładnie 915 kcal. Kanapka drwala zdecydowanie nie ma najmniej kalorii w menu McDonald's. Wysoka kaloryczność burgera drwala wynika z obecności panierowanego kotleta serowego, z którego słynie kanapka drwala. Kalorie podbija też bekon i autorski sos. W aktualnym menu sieci nie ma najbardziej kalorycznego podwójnego burgera drwala. Najmniej kalorii ma burger drwala z kurczakiem (863 kcal).

Burger drwala to prawdziwy bohater zimowego menu McDonald's. Kanapka drwala pojawiła się w 2023 w menu 23 listopada w sezonowej ofercie McDonald's. W 2023 roku burger drwala powrócił wcześniej, bo już 8.11.2023. Burger drwala wyróżnia się od innych kanapek kotletem ze smażonego sera i obfitością dodatków.

Burger Drwala 2024/2025- rodzaje

Wiadomo, że w sezonie 2024/2025 Burger Drwala będzie występował w 5 wersjach smakowych:

Burger Drwala klasyczny — od 20 listopada 2024,

Burger Drwala z kurczakiem — od 27 listopada 2024,

Burger Drwala z żurawiną — od 27 listopada 2024,

Burger Drwala z chrzanem — od 27 listopada 2024,

Burger Drwala z kurkami — od 27 listopada 2024.

Zatem sieć w porównaniu z zeszłym rokiem wycofała z oferty Burger Drwala na ostro, a wersja z chrzanem została utrzymana. Nowością jest Burger Drwala z kurkami.

Poniżej podajemy kaloryczność Burgera Drwala z McDonald's oraz zawartość makroskładników, błonnika i sodu dla każdej wersji kanapki z osobna.

Burger drwala klasyczny - kalorie i składniki odżywcze

Energia: 915 kcal w porcji (287 kcal w 100 g)

915 kcal w porcji (287 kcal w 100 g) Tłuszcz: 52 g w porcji (16 g w 100 g) w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 19 g w porcji (6,1 g w 100 g)

52 g w porcji (16 g w 100 g) w tym 19 g w porcji (6,1 g w 100 g) Węglowodany: 70 g w porcji (22 g w 100 g) w tym cukry : 13 g w porcji (4 g w 100 g)

70 g w porcji (22 g w 100 g) w tym : 13 g w porcji (4 g w 100 g) Białko : 39 g w porcji (12 g w 100 g)

: 39 g w porcji (12 g w 100 g) Błonnik : 4,1 g w porcji (1,3 g w 100 g)

: 4,1 g w porcji (1,3 g w 100 g) Sól: 3,75 g w porcji (1,18 g w 100 g).

fot. Klasyczny burger drwala ma 915 kcal/ Materiały prasowe

Burger drwala z kurczakiem - kalorie i składniki odżywcze

Energia : 863 kcal (276 kcal w 100 g)

: 863 kcal (276 kcal w 100 g) Białko : 32 g (10 g w 100 g)

: 32 g (10 g w 100 g) Węglowodany: 83 g (26 w 100 g)w tym cukry: 13 g (4,2 w 100 g)

83 g (26 w 100 g)w tym 13 g (4,2 w 100 g) Tłuszcz : 43 g (14 g na 100 g) w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 12 g (4 g w 100 g)

: 43 g (14 g na 100 g) w tym : 12 g (4 g w 100 g) Błonnik : 5,1 g (1,6 w 100 g)

: 5,1 g (1,6 w 100 g) Sól: 4,21 (1,35 g w 100 g) g

Burger drwala z kurczakiem dostarcza najmniej kalorii z wszystkich wersji kanapki drwala. To za sprawą wykorzystania kotleta z kurczakiem zamiast bardziej kalorycznej wołowiny.

fot. Burger drwala z kurczakiem ma 863 kcal w porcji/ Materiały prasowe

Burger drwala z żurawiną - kalorie i składniki odżywcze

Energia: 949 kcal (278 kcal w 100 g)

949 kcal (278 kcal w 100 g) Białko: 39 g (11 g w 100 g)

39 g (11 g w 100 g) Węglowodany: 77 g w tym cukry : 19 g (5,6 g w 100 g)

77 g : 19 g (5,6 g w 100 g) Tłuszcz: 52 g (15 g w 100 g) w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 20 g

52 g (15 g w 100 g) w tym 20 g Błonnik: 4,6 g (1,4 g w 100 g)

4,6 g (1,4 g w 100 g) Sól: 3,75 g (1,1 g w 100 g)

Burger drwala z żurawiną jest ukochaną przez Polaków wersją kanapki drwala. Dodatek słodkiej żurawiny podbija kaloryczność burgera drwala o 34 kcal w porównaniu do klasycznej wersji. Jest w nim też więcej cukru i węglowodanów.

fot. Burger drwala z żurawiną ma 940 kcal/ Materiały prasowe

Burger drwala z chrzanem - kalorie i składniki odżywcze

Energia: 897 kcal (281 kcal w 100 g)

Białko: 39 g (12 g w 100 g)

Węglowodany: 69 g (21 g w 100 g) w tym c ukry: 12 g (3,7 g w 100 g)

ukry: 12 g (3,7 g w 100 g) Tłuszcz: 51 g (16 g w 100 g) w tym k wasy tłuszczowe nasycone: 19 g (6,1 g w 100 g)

wasy tłuszczowe nasycone: 19 g (6,1 g w 100 g) Błonnik: 4,4 g (1,4 w 100 g)

Sól: 3,66 g (1,15 g w 100 g)

Burger drwala z chrzanem wszedł do sprzedaży w listopadzie 2023 i wraca w kolejnym sezonie z niezmienioną kalorycznością i wartością odżywczą.

fot. Burger drwala z chrzanem ma 897 kcal w porcji/ Materiały prasowe

Burger drwala z kurkami — kalorie i składniki odżywcze

Energia: 944 kcal (292 kcal w 100 g)

944 kcal (292 kcal w 100 g) Białko : 38 g (12 g w 100 g)

: 38 g (12 g w 100 g) Węglowodany : 64 g (20 g w 100 g) w tym cukry : 12 g (3,8 g w 100 g)

: 64 g (20 g w 100 g) w tym : 12 g (3,8 g w 100 g) Tłuszcz : 58 g (18 g w 100 g) w tym tłuszcze nasycone : 21 g (6,6 g w 100 g)

: 58 g (18 g w 100 g) w tym : 21 g (6,6 g w 100 g) Błonnik : 7,8 g (2,4 g w 100 g)

: 7,8 g (2,4 g w 100 g) Sól: 3,52 g (1.09 g w 100 g)

fot. Burger drwala z kurkami ma 944 kcal w porcji/ Materiały prasowe

Burger Drwala kcal: ranking

Burger drwala z ubiegłego sezonu nie zmienił znacząco swoich wartości odżywczych i kaloryczności. Porównując tabele wartości odżywczych burgerów drwala z 2022 roku, 2023 i 2024 roku widać delikatne obniżenie zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych w kultowych kanapkach. Kaloryczność nie uległa jednak znaczącej zmianie. Warte odnotowania jest to, że sieć chyba nie ma zamiaru wracać do podwójnego Burgera Drwala, który zniknął w poprzednim sezonie i w tym także nie ma go w ofercie, a była to najbardziej kaloryczna kanapka (1152 kcal).

Kaloryczność Burgera Drwala w porządku od najwyższej do najniższej:

949 kcal Burger Drwala z żurawiną 944 kcal Burger Drwala z kurkami 915 kcal Burger Drwala klasyczny 897 kcal Burger Drwala z chrzanem 863 kcal Burger Drwala z kurczakiem

Podobnie jak w poprzednich sezonach "najlżejszą" kanapką jest ta z kurczakiem, a najbardziej kaloryczny Burger Drwala z kurczakiem. Nowa kanapka z kurkami jest drugim w kolejności najbardziej kalorycznym Burgerem Drwala. Różnica w kaloryczności między najbardziej i najmniej kaloryczną kanapką wynosi 86 kcal.

Burger drwala z McDonald's ujmuje serca swoich miłośników za sprawą doboru składników. Kanapka drwala z McDonald's przypomina bardziej burgera z burgerowni niż typowy fast food. W składzie burgera drwala znajdziesz kotlet mięsny, kotlet serowy, autorski sos, bekon i prażoną cebulkę. Wszystko podane jest w charakterystycznej bułce z serem. Każda wersja burgera drwala ma trochę inne składniki.

Klasyczny Burger Drwala to: kotlet z mięsa wołowego, kotlet serowy w panierce, plaster bekonu, sałata lodowa, sos z przyprawami i prażona cebulka.

to: kotlet z mięsa wołowego, kotlet serowy w panierce, plaster bekonu, sałata lodowa, sos z przyprawami i prażona cebulka. Burger Drwala z chrzanem utrzymuje się w ofercie od 2023 roku. Znajdziesz w nim: kotleta wołowego, panierowanego kotleta serowego, chrupiący bekon i wyrazisty sos chrzanowy.

utrzymuje się w ofercie od 2023 roku. Znajdziesz w nim: kotleta wołowego, panierowanego kotleta serowego, chrupiący bekon i wyrazisty sos chrzanowy. Burger Drwala z kurczakiem ma najmniej kalorii, a w jego skład wchodzi: kotlet z kurczaka w panierce, sałata lodowa, ser, plaster bekonu, prażona cebulka i autorski sos.

ma najmniej kalorii, a w jego skład wchodzi: kotlet z kurczaka w panierce, sałata lodowa, ser, plaster bekonu, prażona cebulka i autorski sos. W Burgerze Drwala z żurawiną znajdziesz: kotlet wołowy, kotlet serowy w panierce, plaster bekonu, sałatę lodową, prażoną cebulkę, sos żurawinowy i autorski sos.

znajdziesz: kotlet wołowy, kotlet serowy w panierce, plaster bekonu, sałatę lodową, prażoną cebulkę, sos żurawinowy i autorski sos. Burger Drwala z kurkami zawiera: kotlet z mięsa wołowego, kotlet serowo-kurkowy w panierce, boczek, sałata lodowa, prażona cebula i dwa sosy: autorski i kurkowy.

Podwójny burger drwala zawierał: dwa grillowane kotlety z mięsa wołowego, kotlet serowy w panierce, plaster bekonu, sałatę lodową i prażoną cebulkę. Niedostępny w ofercie na sezon 2024/2025 roku.

Na pewno zdajesz sobie sprawę, że burger drwala to bomba kaloryczna. Jeśli jesteś drobną kobietą, jedna kanapka drwala wypełni nawet 70-80% twojego zapotrzebowania energetycznego. Pojedynczy burger drwala w dużej mierze (62-97%) wypełnia też dzienny limit spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych, a w przypadku Burgera Drwala z kurkami przekracza ten limit (106%). Dobra wiadomość jest taka, że dawka soli w tych kanapkach nie przekracza zalecanego dziennego limitu (5 g).

Jeśli zamierzasz jeść burgera drwala okazyjnie, nie martw się tymi parametrami. Jednak dla zdrowia postaraj się nie sięgać po niego co tydzień. Możesz też przygotować fit burgera drwala w domu.

Źródło: mcdonalds.pl/ Tabela wartości odżywczych; dostęp: 16.11.2023.

Treść pierwotnie opublikowana 23.11.2022.

