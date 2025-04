Brudne keto spodoba się tym, którym trudno odmawiać sobie wszystkich „zakazanych” smakołyków, które trzeba wykluczać ze zdrowej diety odchudzającej czy też prawdziwej, czystej diety ketogenicznej. Można bowiem jeść nawet fast foody i nie trzeba sięgać po warzywa, jeśli ktoś za nimi nie przepada. W ten sposób nadal można schudnąć. Tylko czy warto zrobić to właśnie w ten sposób?

Tzw. brudne keto to dieta ketogeniczna, w której zwiększa się ilość tłuszczu, ogranicza węglowodany, ale nie przykłada się znaczenia do jakości pożywienia. Oznacza to, że dozwolone jest jedzenie dowolnych tłuszczów i pokarmów wysokoprzetworzonych, jeśli tylko spełniają podstawową zasadę: są niskowęglowodanowe. Nie trzeba rezygnować z żadnego rodzaju olejów i pokarmów, które powszechnie uznawane są za niezdrowe.

Na brudnym keto 65-70% energii w diecie powinno pochodzić z tłuszczu, 25-30% z białka i jedynie 10% z węglowodanów. Dozwolone jest sięganie po:

dowolne rodzaje olejów i tłuszczów, także tłuszcze trans,

słodkie napoje, w których cukier zastąpiono słodzikami,

wysokoprzetworzone sery,

wysokoprzetworzone wędliny,

fastdoody.

Brudne keto a odchudzanie

Jeśli chodzi o skuteczność w odchudzaniu, to brudne keto ułatwia odchudzanie w podobnym lub takim samym stopniu jak czyste keto. I tak samo, niestety, trzeba przejść keto adaptację.

Wynika to właśnie z bardzo ograniczonej ilości węglowodanów i cukrów prostych, co wprowadza organizm w stan ketozy, która jest motorem napędowym odchudzania na dietach ketogenicznych.

fot. Czy brudne keto jest zdrowe/ Adobe Stock, Helga1

Ten rodzaj żywienia jest łatwiejszy do utrzymania niż „czysta” dieta ketogeniczna, gdyż dopuszcza wiele produktów, których na tradycyjnym keto powinno się unikać. Ma to jednak swoją cenę i płaci się ją własnym zdrowiem. Jeśli bowiem zbyt dużo energii i makroskładników będzie pochodziło z wysokoprzetworzonej żywności, istnieje ryzyko powstania niedoborów witaminowych i tych związanych z zapotrzebowaniem na mikroelementy.

Na dodatek do organizmu będzie trafiać spora ilość dodatków do żywności – konserwantów, barwników, itp., co może niekorzystnie wpłynąć nie tylko na układ pokarmowy, ale też na samopoczucie i ogólny stan zdrowia.

Zagrożenia związane z brudnym keto:

działanie prozapalne – wiele z olejów roślinnych dostarcza dużych dawek omega-6, co może tworzyć niekorzystną proporcję omega-3 do omega-6, sprzyjając powstawaniu stanów zapalnych w organizmie,

– wiele z olejów roślinnych dostarcza dużych dawek omega-6, co może tworzyć niekorzystną proporcję omega-3 do omega-6, sprzyjając powstawaniu stanów zapalnych w organizmie, niedobór witamin – zalecane w czystym keto zielone warzywa to jedno z najbogatszych źródeł witaminy B9 (kwas foliowy). Unikanie na brudnym keto zielonych warzyw może niekorzystnie wpływać na układ nerwowy, rozrodczy, krwionośny,

– zalecane w czystym keto zielone warzywa to jedno z najbogatszych źródeł witaminy B9 (kwas foliowy). Unikanie na brudnym keto zielonych warzyw może niekorzystnie wpływać na układ nerwowy, rozrodczy, krwionośny, niedobór błonnika – u osób ze zdrowym układem pokarmowym błonnik jest ważnym składnikiem diety, a jego źródłem są warzywa i owoce. Ich zbyt mała ilość w diecie może sprzyjać zaparciom, ale i zaburzeniom we florze bakteryjnej jelit, co może prowadzić do dolegliwości i sprzyjać stanom zapalnym jelit.

Dlatego brudne keto można ewentualnie zastosować krótkoterminowo, do odchudzania, ale nie nadaje się jako sposób żywienia, który ma poprawić stan zdrowia. Dieta ketogeniczna nie jest bowiem tylko sposobem na zmniejszenie masy ciała, ale bywa też dietą leczniczą, stosowana u dzieci u dorosłych np. w przypadku padaczek lekoopornych czy niektórych chorób metabolicznych. Wtedy traktowana jest jak lekarstwo, więc bez sensu byłoby pacjentom „brudne” lekarstwo.

Brudne keto i czyste keto łączy podstawowa zasada dotycząca ilości poszczególnych makroskładników – tłuszczu, białka i węglowodanów. Dzieli je natomiast to, z czego te makroskładniki mogą być pozyskiwane.

W prawdziwej diecie ketogenicznej należy zwracać uwagę, aby żywność była zdrowa i odżywcza nie tylko pod względem makroskładników, ale też witamin i mikroelementów. Powinno to być zdrowe odżywianie w stylu keto. Oznacza to konieczność zrezygnowania z fastfoodów i żywności czy napojów, które zawierają słodziki, konserwanty, sztuczne aromaty, barwniki itp. Natomiast brudne keto kompletnie nie przykłada wagi do jakości pokarmu – można sięgać po naturalne produkty spożywcze i po jedzenie wysokoprzetworzone i to w dowolnej proporcji.

Czyste keto wymaga zaangażowania – samokontroli, dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych, analizowania składu potraw w restauracjach, gotowania z wykorzystaniem dozwolonych olejów itp. Owszem, czasami można „zgrzeszyć” sięgając po keto ciasta czy desery ze słodzikami, ale w większości należy wybierać zdrowe pokarmy i jeść niskowęglowodanowe warzywa i owoce. Na brudnym keto wystarczy sprawdzić zawartość makroskładników w produkcie czy potrawie, i stwierdzić, czy ilość węglowodanów, jaką dostarcza, „zmieści się” w dziennym jadłospisie. Można zjeść samo mięso i zagryźć je tradycyjnym ciasteczkiem, jeśli nie dostarczy za dużo węglowodanów. Nie trzeba jeść warzyw i owoców.

Jak przedstawić obrazowo różnicę między brudnym keto a czystym keto? To proste:

obiad na brudnym keto – kupujesz dużego hamburgera i zjadasz go, rezygnując jedynie z bułki,

– kupujesz dużego hamburgera i zjadasz go, rezygnując jedynie z bułki, obiad na czystym keto – stek wołowy z krowy karmionej trawą usmażony na oleju kokosowym, podany z sałatką z sałaty, papryki, pomidora i cebuli, okraszonej oliwą z pierwszego tłoczenia.

