To byłoby świetne – móc stosować ananasa na odchudzanie lub łykać tabletki z wyciągiem z tego owocu i chudnąć. O takim właśnie działaniu bromeliny (a dokładniej bromelainy) zawartej w ananasie przekonują producenci farmaceutyków, którzy wprowadzają na rynek preparaty wspomagające wyszczuplanie. Prawda jednak jest taka, że jedzenie ananasa czy łykanie tabletek z bromeliną najprawdopodobniej może odchudzić portfel, a nie sylwetkę. Natomiast inne właściwości ananasa są w tej chwili bardziej prawdopodobne.

Kierując się zdrowym rozsądkiem, a nie myśleniem życzeniowym, należy stwierdzić, że jak dotąd nie udało się ponad wszelką wątpliwość naukowo potwierdzić odchudzającego działania ananasa i samej bromeliny. Z drugiej jednak strony nie sposób też wykluczyć, że bromelina może jednak w jakiś sposób wspomagać odchudzanie, gdyż pojawiały się pewne doniesienia na ten temat, ale to za mało, by powiedzieć: tak, to działa. Potrzebne są dalsze badania, aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy ananas na odchudzanie działa, czy nie.

Zapominając jednak na chwilę o bromelinie w ananasie, warto wspomnieć, że owoc ten zawiera w 100 g świeżego produktu:

W jadłospisie diety odchudzającej jest zatem z pewnością miejsce dla świeżego ananasa.

Koktajl bananowo-ananasowy może być prawdziwą bombą kaloryczną, więc nawet jeśli bromelina zadziała (czego pewnym być nie można), nie zmieni to faktu, że taki napój może nie być najlepszym pomysłem podczas kuracji odchudzającej.

Przyjmijmy, że szykujemy koktajl z ananasa i banan na odchudzanie i składa się on z jednego średniego banana (170 g), 100 g ananasa i wody. W takim smoothie będzie aż:

Przygotowanie takiego koktajlu na bazie mleka zwiększy jeszcze jego kaloryczność. Koktajl z ananasa i banana szybko podnosi poziom cukru we krwi, po czym następuje szybki spadek jego poziomu, co może sprzyjać pojawieniu się apetytu na kolejną porcję jedzenia. Oczywiście można tak zbilansować jadłospis diety odchudzające, aby było w nim miejsce na kalorie z takiego koktajlu. Z pewnością natomiast można znaleźć lepszą alternatywę – przekąskę o podobnej kaloryczności, ale zawierająca mniej cukrów, a więcej błonnika.

Zacznijmy od tego, że tabletki nie są z ananasem, a z bromeliną pozyskiwaną z ananasów. Najbardziej obiecujące obecnie jest stosowanie bromeliny na odchudzanie razem z kwercetyną. Kwercetyna może poprawiać u ludzi profil metaboliczny, wpływać korzystnie na poziom cukru we krwi i równowagę kwasów tłuszczowych, co przekłada się na spadek masy ciała i obniżenie poziomu markera otyłości (rezystyny).

Bromelina wspomaga wchłanianie kwercytyny, ale jest również wysoce skutecznym środkiem przeciwzapalnym. W ten sposób bromelina zwiększa skuteczność kwercetyny – takie wnioski wypłynęły z jednego z badań naukowych. Pokuszono się w nich nawet o podanie dawkowania: „kwercetyna 500 mg w kompleksie fitosomów fosfolipidów słonecznika, z bromelainą 200 mg, przyjmowana raz lub dwa razy dziennie, najlepiej między posiłkami lub zgodnie z zaleceniami lekarza”.

Warto natomiast zauważyć, że informacje te są promowane nie przez medycynę konwencjonalną, a zwolenników leczenia metodami naturalnymi. Różnica między nimi jest taka, że ta pierwsza potrzebuje twardych dowodów, aby sformułować określone stanowisko, a drugie środowisko – tzw. naturopatów – przytacza pojedyncze badania, które są jedynie wskazówką, że pewne zjawiska mogą zachodzić, co nie znaczy, że tak dzieje się na pewno, zawsze i w przypadku każdego.

Podobno bezpieczna dawka bromeliny wynosi nawet 12 g na dzień, ale naukowcy nie ustalili dawki, która przynosi korzyści zdrowotne, a tym bardziej dawki wspomagającej odchudzanie.

Bromelina może wywoływać skutki uboczne: podrażnienie żołądka, przyspieszone bicie serca, zaburzenia cyklu menstruacyjnego. U niektórych alergików uczulonych na ananasa po przyjęciu bromeliny może wystąpić reakcja alergiczna, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie.

Zdaniem producentów suplementów zawierających bromelinę, jedna tabletka zawiera wyciąg aż z 10 sztuk ananasa i to właśnie dzięki niej, nawet jeśli nie zmienimy sposobu odżywiania, będziemy systematycznie chudli. Dodatkowo taki rodzaj walki z nadwagą jest uważany przez nich jako jedyny skuteczny, bowiem bromelina zawarta w produkcie rozpuszcza tłuszcz 900 razy szybciej niż inne suplementy odchudzające, a przy tym jest bezpieczna, bowiem pochodzi z naturalnego produktu żywnościowego. Obiecywany efekt kuracji: 300 g mniej w ciągu każdych 6 godzin po zażyciu tabletki.

Czy to naprawdę działa? Niestety prawda jest taka, że jedząc nawet 1 kg ananasów dziennie lub łykając suplementy diety zawierające bromelinę, na nic się to zda, jeśli nie zmienisz swojej diety i poziomu aktywności fizycznej.

Zdaniem dietetyków reklamowane w ten sposób suplementy mają na celu nabicie ludzi w butelkę. Zapewnienia dotyczące spadku wagi mamią sfrustrowanych niepowodzeniem diety ludzi na wydanie ogromnych sum pieniędzy, a o to przecież chodzi producentom! Pamiętajmy zatem, że jeszcze nikt nie wynalazł wspaniałych tabletek odchudzających, które prowadzą do spadku wagi bez diety i regularnych ćwiczeń. I zamiast wydawać pieniądze na środki farmakologiczne, lepiej wydać je na karnet na siłownię lub na wizytę u dietetyka.

Ciekawe są wnioski płynące z badania z 2018 r. przeprowadzone na zwierzętach – zaobserwowano, że podawanie soku z ananasa spowolniło tycie i zwiększanie rozmiarów komórek tłuszczowych u zwierząt karmionych dietą wysokotłuszczową. W mniejszym stopniu też gromadził się o tych zwierząt tłuszcz brzuszny.

Jednak badacze podsumowują swoje obserwacje w ten sposób: „Odkrycia te sugerują, że sok z ananasa może być kandydatem do walki z otyłością [...]. Konieczne są dalsze badania w celu wyodrębnienia składników aktywnych i określenia ich indywidualnej skuteczności w terapii otyłości”. Oznacza to tyle, że jest za wcześnie, aby polecać ludziom picie soku z ananasa na odchudzanie.