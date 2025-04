1. Chipsy

Smażone w głębokim tłuszczu zawierają ogrom kalorii! Zastanawiasz się, ile? Otóż w paczce 150g może być ich nawet 850! To tyle, ile porządne - wcale niedietetyczne - 2 posiłki!

Reklama

2. Orzeszki ziemne

Niby orzechy zdrowe, niby mają swoje miejsce w dietetycznym jadłospisie. W żadnym wypadku nie wybieraj jednak tych dosalanych, z puszki. 150g takich orzechów to nawet 850 kcal i 70 g tłuszczu!

3. Kebab

To prawdziwy król jeśli chodzi o fast foody. Choć zmylił niejednego (bo przecież to mięso i warzywa), zawiera ok. 900 kcal! Cała tajemnica owej wartości energetycznej tkwi w białej bułce, tłustym mięsie i fuuurze sosów.

4. Hamburger

Przejeżdżasz nieopodal baru serwującego takie pyszne kanapki? Pewnie nieraz dałaś się skusić na piętrowe. Pamiętaj, że hamburger zawierający jednego kotlecika i nie będący nawet owym, kilkupoziomowym dziełem może zawierać nawet do 600 kcal!

5. Alkohole

Wszystko zależy od tego, jak dużo wypijasz jednego wieczoru. Jeśli kończysz na lampce wina - nie ma tragedii. Jeśli jednak gustujesz w drinkach i potrafisz ich wypić w czasie jednego wieczoru nawet kilka - biada twojej figurze. Jedna Pinacolada ma bowiem aż 370 kcal - o innych wymyślnych trunkach już nie wspominając...!

6. Pączki, eklerki, wuzetki...

Każda z nas lubi czasem sięgnąć po niewinne ciasteczko. Jest takie ładne, malutkie i przecież nie waży wcale dużo... Błąd! Wszystkie ciasteczka są skąpane w tłuszczu, co sprawia, że ich kaloryczność zwala z nóg. Pączek ma np. aż 400 kcal!

7. Krem czekoladowy

Szczególnie brzmi kusząco wtedy, gdy dopada cię popołudniowe zmęczenie... Kto w tym czasie nie lubi skubnąć sobie kilku łyżeczek kremu typu nutella? Zapamiętaj - taka chwilowa pokusa to o ok. 500 kcal do przodu. Odechciało się, prawda?

8. Frytki

Szybkie, proste w wykonaniu i przede wszystkim smaczne. Choć lubi je niemal każdy z nas pamiętaj, że sól którą zawierają i ogrom tłuszczu, który w nie wsiąkł, to najgorsze połączenie, na jakie możesz się skusić. I do tego nadprogramowe 650 kcal w 250g!

9. Pizza

Uwielbiamy ją - zarówno podczas filmowego maratonu z koleżanką, jak i podczas imprezy ze znajomymi. Zwykle niestety na jednym kawałku się nie kończy... A 3 kawałki to ponad 800 kcal!

Reklama

10. Majonez

Nawet ten dodawany do warzyw tuczy - nie daj sobie wmówić, że tak nie jest :) Jedna łyżka zawiera ok. 200 kcal i jest prawdziwą bombą tłuszczową.