Być może słyszałaś kiedyś o tym, że bób ma tzw. ujemne kalorie. To popularny, przekazywany z ust do ust mit dietetyczny. Według tej teorii, jedzenie bobu spala więcej kalorii, niż sam bób dostarcza.

Spis treści:

Według popularnego dietetycznego mitu, niektóre produkty spożywcze mają tzw. ujemne kalorie. Chodzi o to, że podobno na ich strawienie, obranie, przygotowanie do jedzenia, musisz zużyć więcej kalorii, niż dany produkt dostarcza. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że kalorie spala:

obranie,

pogryzienie,

przeniesienie pokarmu w układzie pokarmowym,

ogrzanie pokarmu do temperatury ciała,

strawienie jedzenia.

To fakt, na wszystkie te procesy organizm zużywa energię. Są to jednak ułamki kalorii. Zazwyczaj od 3-5% energii faktycznie dostarczanej przez dany produkt. Na pewno na cały proces organizm nie zużywa więcej energii, niż jedzenie dostarcza.

W toku ewolucji ludzie wytworzyli bardzo wydajny sposób pozyskiwania energii z pożywienia. Trawienie i wchłanianie pokarmu, by organizm najbardziej na tym zyskał, musi odbywać się z minimalnym kosztem energetycznym. Inaczej jedzenie byłoby zupełnie niewydajne. Nawet najbardziej niskokaloryczne produkty spożywcze (sałata, seler naciowy, rzodkiewka) dostarczają więcej energii, niż zużywasz, by je pogryźć i strawić.

Niestety, ani bób, ani inne produkty spożywcze nie mają ujemnych kalorii. Obecność bobu wśród produktów, którym przypisuje się ujemną wartość kaloryczną, szczególnie zaskakuje.

Wartości odżywcze bobu wskazują, że ma on ok. 90-110 kcal w 100 g. To sporo jak na warzywo. Możesz mieć 100% pewności, że większość tych kalorii twój organizm przyswoi i bilans energetyczny ze zjedzenia bobu będzie dodatni, a nie ujemny.

Nie ma znaczenia, czy zjesz bób ze skórką, czy bez skórki, bób ugotowany czy bób na surowo. Kaloryczność tych wersji i wydatek energetyczny na ich strawienie będzie delikatnie się różnić, ale to nic znaczącego, na co warto zwracać uwagę. Nawet jeśli liczysz kalorie, nie uwzględniaj w obliczeniach „wydatku organizmu na stawienie pokarmu". To jest już uwzględnione w podstawowej przemianie materii.

