Obliczanie BMI nastolatków i interpretacja wyników. Co jest lepsze: BMI nastolatka czy informacje z siatek centylowych?

BMI nastolatków oblicza się identycznie jak u dzieci i dorosłych. Wynik interpretuje się w kontekście wieku i płci, czyli inaczej niż u dorosłych. To ważne, bo zastosowanie tabel dla dorosłych może dać błędną interpretację wyniku. W Polsce rzadko korzysta się współczynnika BMI nastolatków. Bardziej popularne i dostosowane do populacji polskich dzieci są siatki centylowe. To na nich bazuje lekarz, a nie na BMI. Dlatego Najlepiej skorzystać z obu narzędzi do wstępnej oceny masy ciała.