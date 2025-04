Najbardziej znanym, najprostszym i jednocześnie najszybszym sposobem kontroli tego, czy masa ciała mieści się w normie, jest obliczenie wskaźnika BMI. Metoda ta nie zawsze się sprawdza, szczególnie wśród kulturystów i osób umięśnionych. Wielbiciel golonki i piwa może mieć lepsze BMI, niż kulturysta? To nie żart, taka sytuacja faktycznie jest możliwa! BMI dla mężczyzn nie zawsze jest miarodajne: czasem lepiej obliczać wskaźnik WHR. Oto, co musisz wiedzieć o obliczaniu BMI mężczyzny.

BMI to skrót od angielskiego wyrażenia "Body Mass Index". Najprościej rzecz ujmując, BMI to stosunek wagi do wzrostu. Widełki pozwalają określić, czy twoja waga jest w normie, czy może jest poniżej skali (niedowaga), bądź powyżej (nadwaga, otyłość). Wyniki wskaźnika BMI dla mężczyzn i kobiet kształtują się następująco:

BMI do 18,5 – to niedowaga,

– to niedowaga, BMI 18,6-25 – waga prawidłowa,

– waga prawidłowa, BMI 26-30 – nadwaga,

– nadwaga, BMI powyżej 30 – otyłość,

– otyłość, BMI powyżej 35 to już otyłość II stopnia,

to już otyłość II stopnia, BMI od 40 - zagrażająca zdrowiu (a nawet życiu) otyłość olbrzymia.

Okazuje się jednak, że sam stosunek wagi do wzrostu może być bardzo zawodny! Wszystko zależy bowiem od składu ciała, czyli stosunku masy mięśni do tłuszczu. Kulturyści, pomimo wzorowych parametrów, wg BMI mogą mieć...otyłość!

Idealnym przykładem jest Arnold Schwarzenegger. W czasach, gdy robił jeszcze karierę jako aktor - kulturysta, w szczytowej formie jego BMI wynosiło... 32-33! Jakim cudem? Sekret tkwi właśnie w proporcjach, a tych BMI nie uwzględnia.

fot. Umięśnieni mężczyźni nie powinni korzystać z BMI do oceny idealnej masy ciała/ Adobe Stock, Vasyl

Aby obliczyć swoje BMI, trzeba (w wersji minimum) znać tylko swój wzrost i wagę. Obliczanie BMI wygląda tak samo u mężczyzn i kobiet.

Wzór na BMI: BMI = masa ciała (w kg) podzielona przez podniesiony do kwadratu wzrost w metrach.

fot. Wzór na BMI u mężczyzn/ Adobe Stock, Vitalii Vodolazskyi

Przykład obliczenia BMI na podstawie parametrów Arnolda Schwarzeneggera, który waży 115 kg i ma 188 cm wzrostu: 115 kg : 1,88 cm x 1,88 cm wzrostu = 32,54 BMI!

Najłatwiej obliczyć BMI kalkulatorem BMI – wzrost i wagę wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach i kliknąć „oblicz".

Ciało mężczyzny zawiera od 13 do 20% tkanki tłuszczowej, a kobiety 20–28%. Mężczyzna ma za to większą masę mięśniową i kostną oraz wyższą niż kobieta zawartość wody w organizmie. To wszystko zaś rzutuje na wyższą masę ciała – także w przypadku osób szczupłych i wysportowanych.

Istotny jest także wiek. Do ok. 60 - 65 roku życia masa ciała, a więc i BMI zwykle rośnie, potem zaś spada, choć akurat to nie tkanki tłuszczowej wtedy najwięcej ubywa, a właśnie masy mięśniowej i kostnej. W podeszłym wieku ludzie są też gorzej nawodnieni.

Mimo swoich wad i tego, że u niektórych mężczyzn wskaźnik BMI nie będzie realnie odzwierciedlał proporcji sylwetki, to i tak jeden z lepszych wskaźników, którym dysponujemy. Można oszacować, że dla 90% populacji Polaków będzie on wystarczający. Nie łudź się, że jeśli większość czasu wolnego spędzasz przed telewizorem i pracujesz na siedząco, zaliczysz się do przypadków, w których BMI źle oceni twoją sylwetkę przez zbyt dużą zawartość tkanki mięśniowej. Warto być na bieżąco z wykładnikiem BMI własnej sylwetki.

Oto przypadki mężczyzn, u których obliczony BMI trzeba traktować z rezerwą:

Profesjonalni lub półprofesjonalni sportowcy : mięśnie mają wyższą gęstość niż inne tkanki, więc masa ciała atletów jest automatycznie większa i nie musi oznaczać to otyłości.

: mięśnie mają wyższą gęstość niż inne tkanki, więc masa ciała atletów jest automatycznie większa i nie musi oznaczać to otyłości. Osoby starsze : poziom testosteronu obniża się z wiekiem i wraz z nim obniża się też ilość mięśni. BMI w normie u osób starszych nie świadczy o dobrych proporcjach sylwetki.

: poziom testosteronu obniża się z wiekiem i wraz z nim obniża się też ilość mięśni. BMI w normie u osób starszych nie świadczy o dobrych proporcjach sylwetki. Osoby umięśnione: nie tylko atleci cechują się wysokim udziałem mięśni w całym ciele. Mężczyźni, którzy genetycznie lub dzięki ćwiczeniom mają rozbudowaną tkankę mięśniową, też nie powinni stosować jedynie BMI do oceny stanu sylwetki.

Co można zrobić we własnym zakresie, by sprawdzić ryzyko otyłości? Oblicz swoje BMI, a jeśli wynik pokaże odstępstwa od normy, warto dodatkowo: zmierzyć obwód pasa i obliczyć wskaźnik WHR. Możesz posłużyć się też innymi metodami.

Analiza składu ciała dla mężczyzny analizatorem

Aby mieć pewność co do trafności pomiaru składu ciała, warto przeprowadzić takie badanie u fachowca, dysponującego specjalistycznym, czułym sprzętem. Podczas pomiarów składu ciała łatwo bowiem nawet o kilkuprocentowe przekłamania. Zawartość tkanki tłuszczowej lepiej oceni ryzyko zdrowotne powiązane ze składem ciała.

Pomiar obwodu pasa i WHR do oceny otyłości u mężczyzn

Pomiary zacznij od zmierzenia obwodu pasa na wysokości pępka. W trakcie pomiarów rozluźnij się, utrzymuj zrelaksowaną pozycję sylwetki, nie wciągaj brzucha. Jeśli wynik jest wyższy niż 94 cm, możesz mieć otyłość brzuszną. Zmierz także obwód bioder na wysokości kości biodrowych i spojenia łonowego.

By otrzymać wartość wskaźnika WHR, podziel obwód pasa przez obwód bioder. Jeśli wynik WHR jest wyższy niż 1, prawdopodobnie masz problem z otyłością brzuszną.

Pomiar tkanki tłuszczowej fałdomierzem

Jeśli udasz się do dietetyka, być może zechce ocenić on poziom tkanki tłuszczowej za pomocą urządzenia nazywanego fałodmierzem. Po przeliczeniu wyników specjalista wyliczy, jaki jest procent tkanki tłuszczowej w twoim ciele.

DEXA do pomiaru tkanki tłuszczowej

DEXA wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do oceny składu ciała. Urządzenie DEXA wykorzystuje się głównie do mierzenia gęstości mineralnej kości. Pozwala ono jednak także na rozróżnienie zawartości masy mięśniowej, tłuszczowej i kostnej. Może być to przydatne do oceny stopnia otyłości i interpretacji składu ciała.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 30.07.2017.

