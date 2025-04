BMI dzieci często zastępuje się, zwłaszcza w Polsce, siatkami centylowymi wzrostu i wagi dziecka. I ma to naprawdę sens, gdyż nie zawsze obliczenie BMI dziecka, nawet po uwzględnieniu płci, pozwala rzetelnie ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo, ma nadwagę czy niedowagę. Tabele BMI dzieci publikuje WHO, ale dane te mogą różnić się od danych zebranych dla populacji dzieci polskich. Dlatego najlepiej korzystać z naszych rodzimych danych.

Reklama

Spis treści:

BMI dzieci oblicza się dokładnie tak samo, jak BMI dorosłych i BMI nastolatków. Służy do tego wzór:

BMI = masa ciała (wyrażona w kg) : wzrost2 (wyrażony w metrach).

Oto przykład: dziecko ma wzrost 130 cm, czyli 1,3 metra, i waży 30 kg. Obliczenia będą więc wyglądały następująco:

BMI = 30 : 1,3 2 = 30 : 1,69 = 17,7

zatem BMI takiego dziecka wynosi 17,7.

Obliczone BMI odnajduje się w przedziałach, jakie określono dla:

normy,

nadwagi,

otyłości,

niedowagi,

chudości.

Tabele BMI dzieci publikuje WHO. W Polsce raczej posługujemy się nie współczynnikiem BMI dzieci, ale siatkami centylowymi wagi i wzrostu dziecka, które pozwalają oddzielnie ocenić te parametry i odnieść je do ich rozkładu u polskich dzieci. Ta metoda pozwala ocenić, czy dziecko ma prawidłowy wzrost i masę ciała w porównaniu do innych dzieci. Zanim jednak przejdziemy do siatek centylowych zastępujących w Polsce BMI dzieci, zobaczmy tabele BMI dzieci.

WHO publikuje BMI dzieci od 5. do 19. roku życia. My podajemy je od 5. do 10. roku życia. Dane dla wieku 11-18 lat sprawdzisz w BMI nastolatków.

WHO publikuje tabele ze współczynnikami BMI, które stanowią granice między normą a niedowagą i nadwagą oraz granice między nadwagą i otyłością, a także niedowagą i chudością. Tam, gdzie mieści się BMI twojego dziecka, tak należy je według WHO zinterpretować. Jeśli BMI jest mniejsze niż granice niedowagi, dziecko jest chude. Jeśli BMI dziecka jest większe niż górna granica nadwagi – dziecko jest otyłe. Zanim jednak się zdenerwujesz, jeśli BMI twojej pociechy okaże się nieidealne, zweryfikuj wzrost i wagę syna czy córki z polskimi siatkami centylowymi.

BMI dzieci: tabela dla dziewczynek

BMI dzieci: tabela dla chłopców

Chociaż BMI dzieci WHO interpretuje według płci, co w przypadku ludzi do 20. roku życia jest bardzo ważne, polecamy korzystanie z polskich siatek centylowych. Jak dotąd nie powstały polskie tabele BMI dzieci, więc siatki centylowe są obecnie najlepszym narzędziem do interpretacji rozwoju fizycznego dzieci.

Nie trzeba nic liczyć, wystarczy znaleźć na wykresie wiek dziecka i wzrost lub wagę i zobaczyć, w jakim przedziale mieści się punkt skrzyżowania wieku i wzrostu oraz wieku i wagi dziecka – to są oddzielne 2 wykresy.

rys. Siatki centylowe zamiast BMI dzieci: dla dziewczynek/ Elena Grikurova-Wojnowska/Mamotoja.pl

rys. Siatki centylowe zamiast BMI dzieci: dla chłopców/ Elena Grikurova-Wojnowska/Mamotoja.pl

Na wykresach są linie oznaczające centyle. Centyl to nic innego niż procent dzieci, które mają określoną masę ciała czy wzrost w konkretnym wieku. Patrząc na siatkę centylową, widzisz na niej linie. Idąc od dołu są to:

3 centyl,

10 centyl,

25 centyl,

50 centyl,

75 centyl,

90 centyl,

97 centyl.

Jeśli punkt przecięcia wieku i wagi lub wieku i wzrostu znajduje się między 25 a 75 centylem, to oznacza, że waga lub wzrost dziecka jest w tzw. wąskiej normie. Połowa dzieci się w niej mieści.

Norma szeroka to przedział między 10 a 90 centylem – mieści w niej 90 procent dzieci.

Jak interpretować wyniki?

Jeśli dziecko ma wzrost lub wagę poniżej 10 centyla lub powyżej 90 centyla, trzeba się koniecznie skonsultować z lekarzem. W przypadku wagi będzie to niedowaga (poniżej 10 centyla) lub otyłość (powyżej 90 centyla).

Jeśli dziecko mieści się z masą ciała między 3 a 10 centylem, ma niedowagę, a gdy znajduje się między 90 a 97 centylem – ma nadwagę. To też dobry powód, aby skonsultować się z lekarzem. Czasami to nie powód do niepokoju, jeśli np. dziecko wazy dużo, ale jest jednocześnie wysokie (wzrost między 90 a 97 centylem).

Reklama

Czytaj także:

Dieta keto dla dzieci – czy jest bezpieczna?

Dieta dla 10-latka: odchudza i odżywia

Przykładowy jadłospis dla przedszkolaka