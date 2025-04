Z błonnika witalnego można skorzystać na zalecenie lekarza, np. jako uzupełnienie diety na zaparcia lub na własną rękę. Zawsze jednak należy wcześniej upewnić się, że może on być bezpiecznie stosowany, czyli że nie ma przeciwwskazań do jego przyjmowania. Choć to zupełnie naturalny suplement, to w pewnych sytuacjach lub przyjmowany nieprawidłowo, może zaszkodzić, zamiast pomóc.

Błonnik witalny to naturalny suplement diety składający się z mieszanki łuski babki jajowatej (Plantago ovata) 20% oraz nasion babki płesznik (Plantago psyllium L.) 80%. Oba surowce są cennym źródłem błonnika pokarmowego. Aby przygotować suplement z błonnikiem witalnym, łuskę i nasiona mieli się. Głównymi składnikami tej mieszanki są celuloza i lignina, ale zawiera ona także:

fitosterole,

antyoksydanty,

proteiny,

polisacharydy,

kwasy tłuszczowe.

Cena błonnika witalnego nie jest wysoka. Za opakowanie o masie 1 kg zapłacisz od 20 do 50 zł. Taka ilość wystarcza na około miesiąc stosowania.

W 100 g błonnika witalnego jest aż 60 g błonnika pokarmowego. Jest on zalecany przy diecie ubogiej w błonnik i obfitującej w żywność wysokoprzetworzoną, a także osobom otyłym, chorującym na cukrzycę, insulinooporność, miażdżycę lub nadciśnienie tętnicze.

Łuski babki jajowatej w połączeniu z wodą tworzą śluz, który chroni śluzówkę przewodu pokarmowego przed podrażnieniami. Mają też zdolność wiązania wody.

Nasiona babki płesznik zaliczane są do błonnika pokarmowego nierozpuszczalnego w wodzie. Ten rodzaj błonnika ma zdolność wiązania wody i zwiększania objętości treści pokarmowej w jelitach.

Funkcje błonnika witalnego

Suplement ten stymuluje produkcję śliny, która jest niezbędna w procesie trawienia. Błonnik pęcznieje w żołądku, wypełniając go i wywołując uczucie sytości. Działa też oczyszczająco na jelita i wspomaga ich perystaltykę. Łagodzi zaparcia, biegunki, ułatwia wypróżnienie.

Suplement ten wiąże i ułatwia wydalanie toksyn i metali ciężkich, a także ogranicza ich wchłanianie. Pomaga regulować poziom cukru i cholesterolu we krwi. Błonnik witalny działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo oraz wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Podstawowa zasada to stosowanie się do zaleceń producenta suplementu i ewentualnych ustaleń z lekarzem. Na ogół błonnik witalny występujący w proszku zalewa się ciepłą, ale nie gorącą wodą – 1-3 łyżeczki błonnika na 1-2 szklanki wody. W zależności od producenta albo pije się mieszankę od razu, albo zostawia na 10-15 minut i dopiero potem wypija.

Uwaga! Błonnika witalnego nie należy spożywać w postaci suchej, gdyż może zaczopować układ pokarmowy.

Jak pić błonnik witalny? Zazwyczaj dzienną dawkę dzieli się na 2-3 dawki spożywane w ciągu dnia, ale nie bezpośrednio przed snem. Za każdym razem najlepiej przyjmować go na pół godziny przed posiłkiem lub bezpośrednio po jedzeniu.

Nie należy przyjmować błonnika witalnego razem z lekarstwami, gdyż może zmniejszyć ich skuteczność. Trzeba zachować co najmniej półgodzinny odstęp.

Bardzo ważne jest, by w trakcie stosowania błonnika witalnego wypijać minimum 2 litry płynów dziennie. W przeciwnym wypadku pęczniejący błonnik może prowadzić do zaparć (zobacz domowe sposoby na zaparcia) i bólu brzucha.

Jak długo stosować? Zazwyczaj kuracja trwa 2 tygodnie. Przy dłuższym stosowaniu bardzo wzrasta ryzyko anemii oraz awitaminozy i niedoborów mikroelementów.

fot. Jak pić błonnik witalny/ Adobe Stock, Anton

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia zdrowy człowiek powinien codziennie spożywać minimum 25 g błonnika dziennie. Zanim sięgniesz po suplement zadbaj o to, by do każdego posiłku dołożyć zawsze porcję warzyw i owoców, a oczyszczone produkty zbożowe zamienić na pełnoziarniste. Opinie lekarzy potwierdzają – najpierw zmiana diety, dopiero potem suplementy.

Skutki uboczne najczęściej występują przy przyjmowaniu zbyt dużych dawek błonnika witalnego. Najczęściej występują wzdęcia i biegunki.

U niektórych osób może dochodzić do powstawania niedoborów:

żelaza,

manganu,

wapnia,

magnezu,

gdyż błonnik wiąże je, przez co ich wchłanianie z układu pokarmowego może ulec pogorszeniu. Dlatego czasami lekarze zalecają podczas kuracji błonnikiem witalnym stosowanie dodatkowej suplementacji tymi mikroelementami.

Stosowanie tego suplementu zawsze najlepiej poprzedzić konsultacją lekarską. Jest ona szczególnie ważna w przypadku osób, które:

chorują na cukrzycę,

mają schorzenia układu pokarmowego (choroby żołądka, przełyku, jelit),

cierpią na przewlekłe bóle brzucha ,

, mają infekcje bakteryjne lub wirusowe przewodu pokarmowego,

hemoroidy,

SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego).

Choć błonnik witalny chroni śluzówkę żołądka, to może jednak działać drażniąco w przypadku osób chorujących na zespół jelita drażliwego.

Błonnik witalny nie jest wskazany również dla osób, które przyjmują leki na niedoczynność tarczycy. Może on zmniejszać wchłanianie syntetycznych hormonów.

Błonnika witalnego bez konsultacji z lekarzem nie należy też podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 15.07.2013 r.

